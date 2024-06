Wanneer komt de nieuwe iPhone? Dit weten we over de datum van de iPhone 16

De iPhone 16-serie komt eraan en we hebben al een aardig beeld van wat deze modellen gaan brengen. Maar de daadwerkelijke releasedatum van de iPhone 16 laat nog wel even op zich wachten. Dit is wanneer je de nieuwe iPhones kan verwachten.

Als je de aankomende AI-functies van iOS 18 volop wil gaan gebruiken, heb je daar volgens recente berichten toch minimaal een iPhone 15 Pro voor nodig. De iPhone 15 Pro is momenteel de meest krachtige iPhone uit de line-up, maar is ook alweer bijna een jaar oud. Het is daarom wellicht verstandiger om te wachten op de iPhone 16-serie, als je van plan bent om een nieuwe iPhone te kopen. Maar wanneer is de aankondiging en de releasedatum van de iPhone 16 en iPhone 16 Pro? Dat lees je hier.

Wanneer wordt de iPhone 16 aangekondigd?

Apple heeft de iPhone 16-serie nog niet aangekondigd. De nieuwe iPhones worden ook niet tijdens de WWDC verwacht. Desondanks weten we al veel over de iPhone 16-serie. Al deze informatie die nu gelekt is, komt van (betrouwbare) bronnen als journalisten, analisten en experts uit de industrie. En op basis van voorgaande jaren kunnen we wel een goede voorspelling geven wanneer Apple de iPhone 16 gaat aankondigen: in september 2024 verwachten we dat Apple de iPhone 16 en iPhone 16 Pro onthult. De aankondiging is hoogstwaarschijnlijk in week 37 van 2024, op 9 of 10 september 2024. 11 september wordt altijd als datum ontweken.

Pas eind augustus of begin september zal Apple bekendmaken wanneer ze het iPhone-event van 2024 gaan houden. Tijdens dit event worden dan de nieuwe toestellen aangekondigd.

Release datum iPhone 16

Kort na de aankondiging brengt Apple de nieuwe toestellen meestal uit. De vrijdag na de onthulling volgt doorgaans de pre-order, waarna de release een week later is. We denken dan ook dat Apple voor de release van de iPhone 16 vrijdag 13 september 2024 (als dat maar goed gaat) of vrijdag 20 september 2024 in gedachte heeft. Uiteraard staat er nog niks vast, zeker niet zo ver van tevoren. Maar dankzij de gegevens uit het verleden, is dit een planning die zo goed als zeker klopt.

We verwachten dat Apple dit jaar alle toestellen tegelijkertijd uitbrengt. Er zal dus geen van de vier modellen zijn die pas op een later moment uitgebracht wordt. Lees ook ons overzicht van iPhone 16 geruchten.

Planning iPhone 16 release datum

Samenvattend is dit de planning voor de iPhone 16 release waar je rekening mee kunt houden (let op, dit is nog niet bevestigd):

Aankondiging: 9 september 2024

Pre-order: 13 september 2024

Release: 20 september 2024

Eerdere iPhone releases

Voor de volledigheid hebben we hieronder in een tabel de planning van de afgelopen jaren voor je op een rij gezet. Daarbij valt ook op dat sommige toestellen iets later in de verkoop gaan, voornamelijk bij de iPhone X, iPhone XR en ten tijde van de iPhone 12-serie.

TOESTEL AANKONDIGING RELEASE iPhone 15-serie 12 september 2023 22 september 2023 iPhone 14 Plus 7 september 2022 7 oktober 2022 iPhone 14, 14 Pro (Max) 7 september 2022 16 september 2022 iPhone 13-serie 14 september 2021 24 september 2021 iPhone 12 mini en 12 Pro Max 13 oktober 2020 13 november 2020 iPhone 12 en 12 Pro 13 oktober 2020 23 oktober 2020 iPhone 11-serie 10 september 2019 20 september 2019 iPhone XR 12 september 2018 26 oktober 2018 iPhone XS (Max) 12 september 2018 21 september 2018 iPhone X 12 september 2017 3 november 2017 iPhone 8 (Plus) 12 september 2017 22 september 2017 iPhone 7 (Plus) 7 september 2016 16 september 2016

Openingsafbeelding: via Apple Hub