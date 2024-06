Wanneer komt iOS 18 uit? Dat is een vraag die veel mensen hebben. Binnenkort kun jij al zelf aan de slag met de update, als je het ten minste al zo vroeg aan durft. Dit is wanneer de update voor iedereen verwacht wordt!

Na alle geruchten van de afgelopen maanden, is het moment van de aankondiging van iOS 18 bijna nabij. Tijdens de WWDC 2024 onthult Apple de nieuwste updates voor iPhone, iPad, Apple Watch en nog veel meer. Dit jaar draait de WWDC naar verwachting volledig om de software-updates en wordt er dus geen nieuwe hardware tijdens de WWDC onthuld. Maar het duurt nog wel eventjes voordat ook jij met de updates zoals iOS 18 aan de slag kan, want de releasedatum van iOS 18 laat nog wel even op zich wachten. Hier lees je alles over de planning, met de datum van iOS 18 en nog veel meer.

Wanneer komt iOS 18 uit?

Omdat Apple iOS 18 nog niet officieel heeft onthuld, weten we ook nog niet precies wanneer iOS 18 uit komt. Maar nu niet stoppen met verder lezen: we hebben wel al een zeer nauwkeurige planning met wanneer iOS 18 uit gaat komen. Allereerst de feiten: de aankondiging van iOS 18 is op 10 juni 2024, tijdens de WWDC-keynote van Apple om 19:00 uur Nederlandse tijd. Deze presentatie is al aangekondigd, dus die datum kun je alvast in je agenda omcirkelen. Naast iOS 18 worden op deze datum ook iPadOS 18, watchOS 11, macOS 15, tvOS 18 en visionOS 2 aangekondigd, samen met verwachte updates voor onder andere AirPods en HomePod.

Komt iOS 18 direct na de WWDC uit?

Nee, helaas niet. Na de aankondiging volgt een periode van enkele maanden waarin ontwikkelaars met de betaversie aan de slag kunnen. Apple gaat de gehele zomer lang de update goed testen met hulp van betatesters en ontwikkelaars. Kort na de aankondiging op maandagavond 10 juni, wordt de eerste beta van iOS 18 uitgebracht. Deze wordt vrijgegeven voor geregistreerde ontwikkelaars. Later in de zomer wordt de eerste nieuwe publieke beta van iOS en iPadOS verwacht. Hier kan in principe iedereen zich voor aanmelden, als je het ten minste aan durft. De beta’s zitten vaak nog vol met bugs en maken je toestel soms wat trager met een minder lange batterijduur. Lees ook ons artikel over betaproblemen om te lezen wat je kan verwachten.

De uiteindelijke releasedatum van iOS 18 is pas in september 2024. Apple brengt de updates ieder jaar in september uit, vlak voor de nieuwe iPhones. De planning van alle updates ziet er daarom als volgt uit:

iOS 18 releasedatum iOS 18 aankondiging: 10 juni 2024

iOS 18 beta voor ontwikkelaars: vanaf 10 juni 2024 (verwacht)

iOS 18 beta voor publieke testers: vanaf juli 2024 (verwacht)

Bekendmaking van iOS 18 releasedatum: tijdens september 2024-event (verwacht)

iPadOS 18 releasedatum iPadOS 18 aankondiging: 10 juni 2024

iPadOS 18 beta voor ontwikkelaars: vanaf 10 juni 2024 (verwacht)

iPadOS 18 beta voor publieke testers: vanaf juli 2024 (verwacht)

Bekendmaking van iPadOS 18 releasedatum: tijdens september 2024-event (verwacht)

watchOS 11 releasedatum watchOS 11 aankondiging: 10 juni 2024

watchOS 11 beta voor ontwikkelaars: vanaf 10 juni 2024 (verwacht)

watchOS 11 beta voor publieke testers: vanaf juli 2024 (verwacht)

Bekendmaking van watchOS 11 releasedatum: tijdens september 2024-event (verwacht)

tvOS 18 releasedatum tvOS 18 aankondiging: 10 juni 2024

tvOS 18 beta voor ontwikkelaars: vanaf 10 juni 2024 (verwacht)

tvOS 18 beta voor publieke testers: vanaf juli 2024 (verwacht)

Bekendmaking van tvOS 18 releasedatum: tijdens september 2024-event (verwacht)

HomePod software-update 18 aankondiging: 10 juni 2024

HomePod software-update 18 beta voor ontwikkelaars: vanaf 10 juni 2024 (verwacht)

HomePod software-update 18 beta voor publieke testers: vanaf juli 2024 (verwacht)

Bekendmaking van HomePod software-update 18 releasedatum: tijdens september 2024-event (verwacht)

Officiële HomePod software-update 18 release: september 2024 (verwacht)

visionOS 2 releasedatum visionOS 2 aankondiging: 10 juni 2024

visionOS 2 beta voor ontwikkelaars: vanaf 10 juni 2024 (verwacht)

visionOS 2 beta voor publieke testers: vanaf juli 2024 (verwacht)

Bekendmaking van visionOS 2 releasedatum: tijdens september 2024-event (verwacht)

Officiële visionOS 2 release: september 2024 (verwacht)

Op 10 juni 2024 begint Apple’s WWDC 2024, waar alle updates aangekondigd gaan worden. Lees ook ons artikel met verwachtingen voor de WWDC 2024 of lees welke iOS 18 functies al gelekt zijn.