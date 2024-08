Een van de grootste nadelen van de Apple Watch is de prijs. Het 45mm standaardmodel kost rond de 500 euro en voor de modellen van roestvrij staal en titanium betaal je nog veel meer. Apple heeft daar een antwoord op: de Apple Watch SE is een betaalbare variant, waarvan we in 2024 de derde generatie verwachten. Je krijgt alle gebruikelijke functies van de Apple Watch met relatief weinig compromissen. Wat kunnen we qua functies en verbeteringen verwachten van de Apple Watch SE 3 in 2024? We vertellen het op deze pagina!

Apple Watch SE 2024 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Apple Watch SE 2024:

Opvolger van de Apple Watch SE 2022

Snellere S10-processor voor lokale verwerking van Siri-commando’s

Mogelijk met plastic behuizing om kosten te besparen

Nieuw formaat 41mm en 45mm, vergelijkbaar met de Series 7 t/m 9

Aankondiging verwacht in september 2024

Release in de loop van september 2024

Apple Watch SE 3 release: najaar 2024 is vrijwel zeker

De tweede generatie Apple Watch SE verscheen in september 2022 en verscheen twee jaar na het originele exemplaar uit 2020. Als Apple elke twee jaar een nieuwe SE gaat uitbrengen, dan is het in 2024 tijd voor een opvolger. Dit is voor Apple relatief gemakkelijk te realiseren, aangezien altijd het design van een voorgaand topmodel wordt gepakt en de functies iets worden bijgeschaafd.

Apple Watch SE 2024: design, formaat en scherm

De Apple Watch SE 2024 krijgt volgens geruchten een groter schermformaat. De huidige formaten van 40mm en 42mm moeten plaats maken voor twee grotere varianten van 41mm en 45mm, waardoor ze even groot worden als de huidige Apple Watch Series 9. Dat is een logische ontwikkeling, aangezien de Apple Watch SE altijd de behuizing overneemt van eerdere modellen. Toch zal de hele Apple Watch 2024 nog onderscheidend genoeg zijn, want de Apple Watch Series 10 zal waarschijnlijk een groter formaat krijgen van 45mm en 49mm, terwijl het scherm van de Apple Watch Ultra 3 ook groter gaat worden.

Een opvallend gerucht is dat de Apple Watch SE 2024 een behuizing krijgt van plastic. Dit werd tot twee keer toe beweerd door Mark Gurman van Bloomberg in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Hiermee zou Apple de SE wat meer kindvriendelijk willen maken. Ook zal de switch van aluminium naar plastic zorgen voor lageren materiaal kosten. De kans dat er dan ook een prijsverlaging komt is niet zo groot. Apple zal de lagere materiaalkosten waarschijnlijk gebruiken om de duurdere interne componenten te compenseren.

Apple Watch SE 2024: snellere chip

De Apple Watch SE 2022 is voorzien van een S8-chip, die in feite dezelfde prestaties biedt als de voorgaande S6 en S7. Dit jaar wordt een upgrade naar de S9- of S10-chip verwacht. Dit maakt het mogelijk om Siri-commando’s lokaal te verwerken. We verwachten nog niet dat deze chip geschikt is voor Apple Intelligence. De AI-functies die Apple tot nu toe heeft aangekondigd richten zich alleen op de iPhone, iPad en Mac. Mocht Apple in september 2024 alsnog AI-functies voor de Apple Watch aankondigen, dan zal het gaan om een selectie uit het totale aanbod van functies, aangezien het apparaat maar beperkte processorkracht en opslagruimte heeft. Bovendien denken we niet dat de Apple Watch SE voorop zal lopen, als het om de nieuwste functies gaat.

Apple Watch SE 2024: wat we niet verwachten

Er zijn vernieuwingen die we op de Apple Watch SE niet hoeven te verwachten:

Geen always on-scherm. We denken dat dit exclusief blijft voor de high-end modellen, omdat het duurdere componenten vereist.

Geen nieuwe gezondheidssensoren. Op de SE vind je veel minder hartslag- en gezondheidsfuncties en dat zal ook in de 2024-editie zo blijven.

Hoeveel gaat de Apple Watch SE 2024 kosten?

Je koopt de Apple Watch SE vooral omdat je een betaalbare smartwatch zoekt. Dat kan zijn omdat je voor het eerst overstapt naar een Apple Watch, of omdat je met een beperkt budget toch een goede smartwatch wil hebben. Bij de Apple Watch SE 2024 verwachten we dan ook dat de prijs gelijk blijft, ongeacht of Apple gaat overstappen naar een behuizing van plastic.

We rekenen op de volgende prijzen:

Apple Watch SE 2024 40/41mm 44/45mm GPS-model €269,- €299,- GPS + Cellular-model €319,- €349,-

Heb je de originele Apple Watch SE 2020 of een Apple Watch Series 5 of ouder, dan raden we aan om te upgraden omdat jouw huidige smartwatch geen software-updates meer krijgt. De Apple Watch SE 2024 is dan een keuze waar je geen spijt van krijgt. De duurdere modellen hebben een always on-scherm, een nieuwere metalen behuizing, meer gezondheidssensoren en een groter scherm, maar dit zijn niet-essentiële eigenschappen.

De Apple Watch SE is ook het ideale model als je voor weinig geld een Apple Watch met 4G zoekt, want dit kost bij de SE maar 50 euro meer. Bij de andere modellen betaal je er gemakkelijk 100 euro extra voor.

Lees ook onze round-up van Apple Watch SE 3 geruchten, waarin we wat dieper ingaan op de verschillende uitspraken van analisten, geruchtenlekkers en experts. Verder verwachten we in 2024 nog twee andere modellen:

Bekijk ook Apple Watch SE 3 geruchten: plastic behuizing en meer Apple zou overwegen om de derde generatie Apple Watch SE te voorzien van een plastic behuizing. Er zijn nog meer geruchten over de volgende Apple Watch SE en in deze round-up zetten we ze voor je op een rijtje.

Wil je een Apple Watch kopen een weet je niet welke? Bekijk dan ons overzicht!