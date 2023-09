De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben een gloednieuwe actieknop. Wat kun je hiermee en welke acties kun je zoal instellen? We vertellen je alles over het gebruik van de iPhone-actieknop!

De actieknop op de Apple Watch Ultra bestaat al een tijdje en nu hebben ook de iPhone Pro-modellen een actieknop gekregen. Deze vervangt de mute-schakelaar waarmee je het toestel op stil kon zetten. Het is nogal een verandering, want de mute-schakelaar was al sinds de allereerste iPhone uit 2007 aanwezig. Gelukkig kun je je iPhone nog steeds het zwijgen op leggen, maar dankzij de nieuwe actieknop heb je nu nóg meer mogelijkheden. We lopen de opties met je langs.

Hoe werkt de iPhone-actieknop?

Met de actieknop krijg je snelle toegang tot de camera, de zaklamp, focus, vertalen en toegankelijkheidsfuncties voor iedereen zoals het vergrootglas. Wie dat wil kan de knop ook koppelen aan een Siri Shortcut. Zo kun je bijna elke denkbare actie snel starten met behulp van een enkele knop.

Je gebruikt de actieknop door deze even ingedrukt te houden (press and hold). Daarna wordt de actie gestart. Standaard staat de actieknop ingesteld op bellen en stille modus. Wil je een andere actie, dan kun je dat wijzigen via de instellingen.

De knop geeft voelbare feedback bij het indrukken en in het Dynamic Island op het scherm krijg je ook zichtbare feedback dat je iets hebt ingedrukt. Je ziet dat de ingestelde actie wordt gestart.

De standaard iPhone 15 en iPhone 15 Plus behouden de traditionele schakelaar voor het in- en uitschakelen van het belgeluid.

Opties voor de iPhone-actieknop

De volgende opties heb je tot je beschikking:

Stille modus: Net als bij de vroegere schakelaar kun je de stille modus in- en uitschakelen. Het belsignaal en de meldingen zijn dan niet meer hoorbaar.

Focus: Schakel snel de slaapmodus, niet storen-modus of een van de andere focusvarianten in.

Camera: Open de camera en kies een van de fotoformaten, zoals selfie, video of portret. Er zijn veel meer manieren om de camera snel te openen en deze komt daar nu bij.

Voicememo: Start of stop een opname via de Dictafoon-app.

Zaklamp: Of je nu een contactlens kwijt bent of het deurslot niet kunt vinden na een avondje stappen: met de zaklamp zie je het opeens heel erg helder.

Vertalen: Start de Vertaal-app om een gesprek te voeren met iemand in een andere taal. Of gebruik de app om een stuk tekst te vertalen.

Vergrootglas: Start de Vergrootglas-app om via de camera van de iPhone de kleine lettertjes te lezen op een verpakking. Of zoom in eens goed in oor, oog of mond van iemand anders te kijken.

Siri Shortcuts: Heb je zelf een idee voor een handige actie, dan kun je hiervoor een snelkoppeling maken. Open bijvoorbeeld je favoriete app of speel een muzieknummer af. Ook kun je dit gebruiken voor het activeren van een smart home-actie.

Toegankelijkheid: Hiermee krijg je toegang tot verschillende toegankelijkheidsinstellingen, zoals VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, Live Speech en meer.

