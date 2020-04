Snel filmen met QuickTake

Je kan op de iPhone zowel foto’s maken als video’s opnemen. In de Camera-app veeg je naar rechts om te wisselen tussen de foto- en video-stand, maar op de iPhone 11-serie kun je ook op een andere manier filmpjes maken. In deze tip leggen we je uit hoe je snel video’s maakt dankzij QuickTake op de iPhone.

Wat is QuickTake op de iPhone?

QuickTake is een nieuwe functie voor de iPhone-camera waarmee je snel een filmpje kan maken zonder naar de uitgebreide videomodus te gaan. Er gelden wel enkele beperkingen, want de QuickTake stand is iets minder uitgebreid. Zo kun je via deze modus kortere video’s maken en geldt er een standaard resolutie zonder stereogeluid of audiozoom. Wil je dit allemaal wel gebruiken, dan moet je dus zoals altijd naar de videomodus gaan.

QuickTake, Apple's oude digitale camera QuickTake is bovendien, niet geheel toevallig, de naam van Apple’s eerste eigen digitale camera. Deze verscheen in 1994 en werd drie jaar later weer uit de handel gehaald. Er waren drie verschillende modellen, die geproduceerd werden door Kodak en Fujifilm. Wil je meer weten over deze Apple QuickTake camera, dan lees je er op Wikipedia alles over.

Welke toestellen zijn geschikt voor QuickTake?

Op dit moment zijn niet alle toestellen geschikt. Alleen de iPhone 11-serie werkt met QuickTake. Het werkt dus met deze modellen:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Hoe kan ik QuickTake op de iPhone gebruiken om snel video’s te maken?

Om snel video’s op de iPhone te maken, hoef je alleen maar de sluiterknop ingedrukt te houden. De knop verandert van een witte fotoknop naar een rode video-opname knop en bovenin beeld verschijnt de teller die aangeeft hoe lang je opname al loopt. Om de opname te stoppen, haal je je vinger van het scherm. Wil je liever snel filmen zonder je vinger op het scherm te houden, dan kan dat ook:

Open de Camera-app en ga naar de standaard fotomodus. Hou de sluiterknop ingedrukt om snel een video te maken. Zodra deze rood is, sleep je deze naar de rechterkant op het slotje. Hou je de iPhone horizontaal, dan veeg je omhoog of naar beneden. Haal nu je vinger van het scherm. De camera blijft draaien totdat je op de stopknop drukt. Met de witte knop kun je tijdens het filmen een foto maken.

Hou er dus rekening mee dat je bij het filmen op deze manier geen aanpasbare resolutie kan kiezen en filmt zonder stereogeluid en audiozoom. Voor deze optie maak je gebruik van de videomodus.

In plaats van dat je naar rechts veegt om de opname te vergrendelen, kun je ook naar links vegen voor de burstmodus op de iPhone. In onze aparte tip lees je hoe je de burstmodus gebruikt.