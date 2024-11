AirTag 2 komt in 2025: dit zijn de nieuwe functies en verbeteringen die je kan verwachten

Apple gaat in 2025 een nieuwe AirTag uitbrengen, zo is al langer bekend. Maar wat zit daar dan in? Wat is er nieuw in de tweede AirTag? Ook over de AirTag 2 functies hebben we dankzij een betrouwbare bron nu een beter beeld.

Apple bracht in 2021, na jaren van speculatie, de AirTag op de markt. Het is eigenlijk een opmerkelijk product: het werkt nauw samen met alle andere Apple-producten, maar staat toch ook weer op zichzelf. Het is geen geheel eigen productcategorie met veel verschillende modellen en is voor een Apple-product relatief goedkoop. Al langer gaan er geruchten over de release van een AirTag 2 en nu vertelt Mark Gurman van Bloomberg welke functies je in de AirTag 2 kan verwachten.

AirTag 2 functies: ‘Drie verbeteringen gepland’

Het nieuwe model van de AirTag 2 krijgt volgens Gurman hetzelfde design als het huidige model. Dat betekent dus nog steeds een muntvormige tag, waar je zelf nog een hanger aan moet bevestigen om hem bijvoorbeeld aan je sleutelbos te hangen. Er zouden in ieder geval drie verbeterde functies in de AirTag 2 komen.

Wanneer is de release van de AirTag 2? Het lijkt erop dat we daar nog wel even op moeten wachten. Ondertussen zijn er al wel geruchten over nieuwe functies, zoals nóg nauwkeuriger zoeken en samenwerken met de Vision Pro.

#1 Betere bereik

Dat de AirTag 2 een beter bereik gaat krijgen, mag geen verrassing zijn. De AirTag gebruikt Bluetooth en Ultra wideband. Maar inmiddels heeft Apple al de tweede generatie van de Ultra wideband-chip uitgebracht, in de iPhone 15 en nieuwer. Deze heeft een beter bereik, dus het is logisch als deze chip te vinden is in de nieuwe AirTag 2. Met een beter bereik zou je van verder weg de locatie kunnen zien en het helpt de AirTag ook om de verbinding met andere Apple-apparaten in de buurt op te pakken, zodat de locatie vaker kan worden opgepakt indien je ver van de AirTag verwijderd bent.

#2 Verbeterde chip

Dat betere bereik gaat hand-in-hand met de nieuwe verbeterde chip. De AirTag heeft een draadloze chip waar onder andere Bluetooth, Ultra wideband en NFC in verwerkt zitten. Dit zijn alledrie communicatiemiddelen die de AirTag gebruikt om zichzelf te lokaliseren. Met een verbeterde chip kan niet alleen het bereik vergroot worden, maar zou Apple ook de betrouwbaarheid kunnen verbeteren. We verwachten dat er bijvoorbeeld gebruikgemaakt gaat worden van een nieuwere Bluetooth-versie.

#3 Verbeterde privacy

Bij het ontwerpen van de AirTag heeft Apple al gedacht aan privacyfuncties en in de afgelopen jaren zijn er regelmatig nieuwe software-updates verschenen die de privacy verbetert. Bijvoorbeeld door stalking te voorkomen, doordat je geluidswaarschuwingen en meldingen op je iPhone krijgt als er een onbekende AirTag met je meebeweegt.

Als er ongemerkt een AirTag met je meereist krijg je een melding en kun je de AirTag uitschakelen. Ook zou je het serienummer kunnen doorgeven aan de politie.

Maar toch wordt de AirTag nog wel eens gebruikt om iemand te stalken, bijvoorbeeld door de speaker eruit te verwijderen. Daardoor is de kans minder groot dat iemand de AirTag spot. In de AirTag 2 zou Apple het moeilijker maken om de speaker uit de AirTag te verwijderen. Welke andere nieuwe privacymaatregelen erin zitten, is nog niet duidelijk.

Of er nog meer nieuwe functies in de AirTag 2 komen, moet de komende maanden blijken. De AirTag 2 staat op de planning voor een release in 2025. Hij zou rond het midden van het jaar verschijnen. Inmiddels zou de AirTag 2 gevorderd zijn in de productietests, waardoor Apple de volgende stappen kan zetten om hem uit te gaan brengen. Eerder hebben wij onze wensen voor AirTag-verbeteringen op een rij gezet.