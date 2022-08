Apple's aankomende september 2022-event staat grotendeels in het teken van de iPhone 14-serie, maar er komen nog meer aankondigingen aan. In deze vooruitblik lees je de meest uitgebreide verwachtingen van Apple's september 2022-event.

Vooruitblik: verwachtingen van Apple’s september-event

We naderen weer die tijd van het jaar: de nieuwe iPhone komt eraan! En waar wordt de nieuwe iPhone aangekondigd? Op een nieuw iPhone-event natuurlijk! Dit jaar gaat Apple naar alle waarschijnlijkheid tijdens het iPhone 14-event in september de nieuwste modellen onthullen, maar er worden nog meer aankondigingen verwacht. Niet alleen nieuwe producten, maar ook nog meer duidelijkheid over de releasedatum van iOS 16 en misschien nog wel een grote verrassing. Wat Apple allemaal in petto heeft, laten we je zien in deze vooruitblik van het iPhone 14-event van aankomende september.

Datum iPhone 14-event: wanneer is het?

Op dit moment heeft Apple het september-event van 2022 nog niet officieel aangekondigd, maar dat het event er gaat komen is zo goed als zeker. Er zijn al meerdere aanwijzingen geweest en de afgelopen 10 jaar heeft Apple ieder jaar in september een event gehouden. De datum van het iPhone 14-event is dus ook nog niet bekend, al kunnen we wel een gok wagen. De meest logische datum is 13 of 14 september, al kan Apple het event in theorie ook een weekje eerder houden. Het verlossende woord verwachten we op z’n vroegst eind augustus of begin september, als Apple het event officieel aankondigt.

Bekijk ook Wanneer gaat Apple de iPhone 14 aankondigen? Dit weten we over de datum van het iPhone 14-event Wanneer is de aankondiging van de iPhone 14? Je vraagt je misschien af wanneer Apple de nieuwste iPhone gaat onthullen, zodat je daar met je volgende iPhone-aankoop rekening mee kan houden. Op basis van voorgaande jaren is er al een goede inschatting te maken van wanneer het volgende iPhone-event is en wat de mogelijke datum is.

iPhone 14-event verwachtingen in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor het september-event van 2022 in het kort, met de belangrijkste en meest waarschijnlijke aankondigingen:

Dit zijn de aankondigingen die we sowieso verwachten, al is natuurlijk nog niks 100% zeker. Apple heeft nog meer producten in ontwikkeling die tijdens het event aangekondigd worden, maar daar lees je verderop in deze vooruitblik meer over.

iPhone 14-serie: vrijwel zeker

De iPhone 14-serie zal de belangrijkste aankondiging van het event worden en wordt waarschijnlijk pas aan het eind van de presentatie besproken. Net als voorgaande jaren heeft Apple vier modellen te onthullen, al zit daar wel een echte nieuwkomer bij. Onthoud dat de naam iPhone 14 nog niet officieel is, maar als we het patroon van de afgelopen jaren volgen is dat de logische naam die Apple aan de nieuwe modellen gaat geven.

iPhone 14 – 6,1-inch

De iPhone 14 wordt het nieuwe standaardmodel met 6,1-inch scherm. Dit is de opvolger van de gewone iPhone 13 en zal waarschijnlijk weer in een reeks nieuwe kleuren uitgebracht worden. De afgelopen maanden zijn er nog maar weinig geruchten over verbeteringen in dit model naar voren gekomen, omdat de meeste bronnen zich focussen op de grotere verbeteringen van de iPhone 14 Pro. We verwachten in ieder geval verbeteringen aan de camera’s (waaronder de frontcamera) en wat kleine prestatieverbeteringen, ook al gebruikt dit model vermoedelijk dezelfde A15-chip.

Bekijk ook iPhone 14: dit weten we al over de iPhone van 2022 De iPhone 14 wordt in het najaar van 2022 verwacht. Wat kunnen we nu al zeggen over deze nieuwe iPhone ? Er zijn al diverse geruchten en verwachtingen over de iPhone 14 die we hier hebben samengebracht.

iPhone 14 Max – 6,7-inch

Dit jaar geen iPhone 14 mini, maar een iPhone 14 Max. De afgelopen jaren bleek het mini-toestel niet zo goed te verkopen als gehoopt, terwijl de grotere 6,7-inch toestellen juist als warme broodjes over de toonbank gingen. Apple lijkt er daardoor voor gekozen te hebben om een groter toestel zonder pro-functies uit te brengen, oftewel de iPhone 14 Max. Dit is dus hetzelfde model als de gewone iPhoen 14, maar dan met een groter 6,7-inch scherm. Dat display wordt daarmee net zo groot als van de iPhone 14 Pro Max. Apple heeft dit in het verleden vaker gedaan met de Plus-modellen (bijvoorbeeld de iPhone 6 Plus), al hadden die ook nog wat verschillen bij de camera, zoals een dubbele lens. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat de iPhone 14 Max extra functies krijgt ten opzichte van de iPhone 14, naast het grotere display.

Bekijk ook iPhone 14 Max: de betaalbare grote iPhone van 2022 De iPhone 14 Max is een nieuwe iPhone die in het najaar van 2022 wordt verwacht. Wat kunnen we nu al zeggen over de iPhone 14 Max? Er zijn al diverse geruchten en verwachtingen die we hier hebben samengebracht.

iPhone 14 Pro – 6,1-inch

De Pro-modellen van de iPhone worden, zo lijkt het, het toestellen met de meeste verbeteringen. De iPhone 14 Pro krijgt wederom een 6,1-inch display, maar er gaat wel iets veranderen. De notch (de inkeping bovenaan het scherm) gaat verdwijnen en maakt volgens bronnen plaats voor een pilvormig en rond ‘gaatje’ in het scherm, waar de camera en sensoren in Face ID in verwerkt zijn. Ook krijgt het display een always-on modus, zo zeggen bronnen. Aan de camera gaat Apple ook veel veranderen, waaronder een betere frontcamera en een groothoeklens aan de achterkant met 48-megapixels.

Bekijk ook iPhone 14 Pro: dit is wat we al weten van de nieuwe iPhone voor pro's De iPhone 14 Pro is het toptoestel dat Apple later dit jaar gaat uitbrengen. Er zijn al wat geruchten geweest over de iPhone 14 Pro. In dit artikel lees je alles wat we nu al weten over de iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro Max – 6,7-inch

Net als de iPhone 14 Pro krijgt de iPhone 14 Pro Max waarschijnlijk een always-on scherm, verbeterde camera met 48-megapixel en meer. Maar dan alles in een groter jasje. We zijn inmiddels behoorlijk gewend geraakt aan het 6,7-inch formaat, al zal het voor velen alsnog veel te groot zijn. Maar de Max-toestellen hebben zichzelf inmiddels bewezen en zijn niet meer weg te denken uit de line-up. De iPhone 14 Pro Max krijgt naar verwachting de langste batterijduur van alle modellen, zoals dat de afgelopen jaren ook al zo was.

Bekijk ook iPhone 14 Pro Max: dit weten we al over de grootste iPhone voor pro's De iPhone 14 Pro Max is het grootste en duurste toptoestel dat Apple dit jaar zal uitbrengen. Wat we nu alvast weten over de iPhone 14 Pro Max lees je in dit overzicht!

Apple Watch Series 8: vrijwel zeker

De Apple Watch Series 8 zal vermoedelijk qua uiterlijk niet veel verschillen van de voorganger, de Apple Watch Series 7. Apple gebruikt op het nieuwe model vermoedelijk hetzelfde scherm met dezelfde afmetingen en ook de kast behoudt het ontwerp van de afgelopen jaren. Nog geen gloednieuw design dus, maar wat dan wel? Het lijkt erop dat de Apple Watch Series 8 een lichaamsthermometer krijgt, die je waarschuwt of je verhoging of koorts hebt. Er komt ook een nieuwe chip in en we denken dat Apple het model in een paar nieuwe kleuren uit gaat brengen. De Apple Watch Series 8 wordt daarmee geen enorm grote update en zal vooral mensen aanspreken die nu nog een ouder model hebben, zoals een Apple Watch Series 4.

Bekijk ook Apple Watch Series 8: dit is er al bekend De Apple Watch Series 8 wordt in het najaar van 2022 verwacht. Wat is er al bekend over deze smartwatch van Apple en heeft het zin om je aankoop uit te stellen?

Apple Watch SE 2022: vrijwel zeker

De Apple Watch SE krijgt twee jaar na dato een opvolger: de Apple Watch SE 2022. Dit nieuwe model krijgt vermoedelijk de nieuwste chip en enkele sensoren die nog ontbraken in de huidige uitvoering, zoals de sensor voor het maken van een ECG. Waarschijnlijk houdt Apple dezelfde schermformaten vast, dus 40mm en 44mm, waardoor dit model een fractie kleiner is dan de nieuwe Apple Watch Series 8. Of er ook always-on in komt is niet duidelijk, maar wij denken van niet.

Bekijk ook Apple Watch SE 2022: dit is wat we al weten over de tweede generatie Apple Watch SE Alles wijst erop dat we in 2022 een nieuwe Apple Watch SE krijgen. De Apple Watch SE 2022 is de opvolger van de vorige generatie en krijgt waarschijnlijk een aantal kleine verbeteringen.

Apple Watch Pro: zeer grote kans

Een nieuw model in de Apple Watch line-up wordt mogelijk de Apple Watch Pro (of Apple Watch Rugged of Apple Watch Explorer Edition, hoe Apple dit model ook gaat noemen). Wat we in ieder geval weten, is dat dit model vooral bedoeld is voor actieve buitensporters en een stevigere behuizing krijgt, mogelijk van titanium. Bovendien gaan er geruchten over een groter scherm, van misschien wel 50mm. Apple zou bijvoorbeeld voor een meer rechthoekiger scherm kunnen kiezen. Daarmee kan het horloge meer informatie tonen op wijzerplaten en tijdens workouts. De prijs zou wel een stuk hoger komen te liggen, vooral vanwege het grotere scherm en de titanium behuizing. Apple zou met dit model ook de bestaande Apple Watch Edition kunnen vervangen. We weten daarom niet zeker of dit model dan ook als aparte Apple Watch gezien wordt (zoals de Apple Watch SE) of meer als een soort variant van de Apple Watch Series 8 (zoals de Apple Watch Edition en Apple Watch Nike).

Bekijk ook Apple Watch Explorer Edition: dit wil je weten Al meer dan een jaar wordt gepraat over een extra robuuste Apple Watch, die wel eens de Apple Watch Explorer Edition zou kunnen gaan heten. Welke geruchten zijn er geweest over deze Apple Watch en wanneer komt 'ie waarschijnlijk? Op deze pagina geven we antwoord op zoveel mogelijk vragen.

Releasedata software-updates: zo goed als zeker

Apple zal tijdens het event ook nog wat aandacht schenken aan de software-updates waar nu beta’s van zijn: iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 en macOS Ventura. Van de eerste vier verwachten we dat Apple de releasedatum tijdens het event bekendmaakt. De datum van macOS Ventura komt mogelijk pas later en zullen we tijdens het september-event waarschijnlijk nog niet horen. Overigens gaan er ook berichten dat iPadOS 16 uitgesteld is en tegelijkertijd met macOS Ventura komt. Als dat inderdaad zo is, zou het ons niets verbazen als Apple alleen laat weten dat de iPad-update ‘binnenkort’ uit komt, zonder een datum te noemen. Je leest meer over de data van de software-updates in ons artikel over de iOS 16 releasedatum.

Bekijk ook Wanneer is de releasedatum van iOS 16 en de andere updates? Dit is wanneer je kunt downloaden Je vraagt je misschien af: wanneer komt iOS 16 uit? Als je wil weten wat de releasedatum van iOS 16 en de andere updates is, dan ben je hier aan het juiste adres.

Nieuwe Apple TV: twijfel

Er zijn aanwijzingen dat Apple werkt aan een nieuwe Apple TV die op korte termijn uitkomt. In de code van iOS 16 zijn verwijzingen naar een nieuwe Siri Remote verschenen en bronnen stellen dat er een Apple TV 2022 met A14-chip komt. Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt dat Apple nog dit jaar met een goedkopere Apple TV komt, dus dat er achter de schermen aan iets nieuws gewerkt wordt lijkt wel zeker. Maar het is nog onduidelijk op welke termijn Apple deze uit gaat brengen en wat er dan precies allemaal nieuw is. Het september-event zou een logische timing zijn, al vinden we het wel vrij snel na het 2021-model van de Apple TV 4K van afgelopen voorjaar.

Bekijk ook Gerucht: 'Nieuwe Apple TV krijgt A14-chip en meer werkgeheugen' De Apple TV zou al snel weer een update krijgen. Volgens bronnen werkt Apple aan een Apple TV met snellere chip, maar waar heeft Apple dit voor nodig?

iPad Pro 2022: komt eraan, maar mogelijk later

Dat er aan een iPad Pro 2022 gewerkt wordt, staat als een Apple Pencil boven water. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat Apple de huidige iPad Pro uitbracht en doorgaans brengt Apple elk jaar tot anderhalf jaar een nieuw model uit. De nieuwe iPad Pro 2022 krijgt waarschijnlijk een M2-chip en ondersteuning voor draadloos opladen, al dan niet via MagSafe. Enkele nieuwe functies van de iPad Pro 2022 zijn al gelekt, dus het is nu nog een kwestie van afwachten wanneer hij komt. We denken eerlijk gezegd dat Apple deze iPad Pro later gaat aankondigen, tijdens een event in oktober. Dat heeft ook te maken met de vertraging van iPadOS 16, waar we eerder al over spraken.

Bekijk ook iPad Pro 2022: dit weten we al over de aankomende iPad voor professionals Apple komt in 2022 met een nieuwe iPad Pro. Er zijn al wat dingen gelekt over de iPad Pro 2022, die we in dit artikel met verwachtingen voor je verzameld hebben.

Instap iPad 2022: komt eraan, maar mogelijk ook later

Wat geldt voor de iPad Pro 2022, geldt waarschijnlijk ook voor de iPad 2022. Dat dit model eraan komt, is geen geheim. Apple brengt immers ieder jaar een nieuwe instap iPad uit. Maar door de vertraging van iPadOS 16 zou Apple dit model iets later kunnen uitbrengen dan normaal en hem dus ook later kunnen aankondigen. Een apart event met deze en de iPad Pro, aangevuld met nieuwe Macs, klinkt dan ook logisch. Overigens krijgt de nieuwe instap iPad mogelijk voor het eerst in jaren een nieuw design, met platte zijkanten. Er gaan ook geruchten over usb-c in de nieuwe instap iPad.

Bekijk ook iPad 2022: welke verbeteringen krijgt de standaard iPad dit jaar? Ieder jaar brengt Apple weer een nieuwe iPad uit. Ook in 2022 verwachten we een standaard iPad, maar wat kun je van deze tiende generatie iPad, ook wel iPad 2022, verwachten?

Meer aankondigingen: Apple-headset en Macs mogelijk later

Er zijn nog meer producten in ontwikkeling die Apple ergens de komende maanden gaat aankondigen, maar die mogelijk later komen dan tijdens het september event. Het gaat hier om een compleet nieuwe productcategorie en en aantal nieuwe Macs.

Apple mixed reality-headset

Er gaan nu al jaren geruchten over een AR/VR headset van Apple, ook wel een mixed reality-headset genoemd. De eerste versie zou dus augmented en virtual reality combineren in een relatief duur product, dat vooral bedoeld is voor een nichemarkt. Apple zou met dit model willen focussen op drie aspecten: communicatie, gaming en mediaconsumptie. Er gaan al lange tijd geruchten dat Apple de headset in 2022 aan zou kondigen en oorspronkelijk zou de onthulling zelfs gepland hebben staan voor afgelopen WWDC. Maar analist Ming-Chi Kuo denkt echter dat Apple de headset pas in januari 2023 gaat presenteren tijdens een speciaal event, zoals ze destijds ook met de allereerste iPhone gedaan hebben. Wij moeten daarom nog maar zien of de headset tijdens het september 2022-event zijn intrede maakt.

Nieuwe Macs: van dekstop tot MacBooks

Apple werkt achter de schermen aan meerdere nieuwe Macs: een MacBook Pro met M2 Pro/Max-chip, een Mac mini met M2 en M2 Pro-chip en ook nog een grote nieuwe iMac. Maar dit zijn allemaal producten die niet passen op een september-event. Nieuwe Macs, waaronder een nieuwe Mac mini en MacBook Pro, verwachten we op z’n vroegst tijdens een event in oktober, waarschijnlijk tegelijk met de iPad Pro. Apple heeft ook nog een nieuwe Mac Pro en een extern scherm in ontwikkeling, maar die komen pas later dit jaar of in de loop van volgend jaar.

Lees ook ons grote overzicht met alle Apple-producten van 2022.