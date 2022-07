Apple Watch Pro design: heel anders

De aanstaande duurdere variant van de Apple Watch Series 8 krijgt voor het eerst in jaren weer eens een redesign. Hij is voorzien van een titanium behuizing en zal “flink wat groter” zijn dan de huidige Apple Watch-modellen. Het formaat is zodanig, dat het “maar een kleine groep klanten zal aanspreken”. Het scherm is ongeveer zeven procent groter. Wat het redesign betreft hoeven we geen ronde wijzerplaat of platte zijkanten te verwachten. Gurman verwacht een “evolutie van het huidige rechthoekige model”, dus zo heel revolutionair zal het redesign ook weer niet zijn.



Ook voegt hij eraan toe dat dit een van de meest spannende productintroducties op het gebied van de Apple Watch zal worden. De behuizing van een meer duurzame variant van titanium zal het extra stevig maken. En de batterij gaat meerdere dagen mee, ook dankzij de nieuwe Low Power Mode. Veel gezondheidsfuncties hoeven we niet te verwachten. De enige functie die in de Apple Watch Series 8 zal zitten is een lichaamstemperatuurmeter. Een bloeddrukmeter komt niet eerder dan 2025 en het meten van bloedglucose zal pas aan het einde van dit decennium klaar zijn.

Apple zal over twee maanden waarschijnlijk drie nieuwe Apple Watch-modellen aankondigen, waaronder deze Apple Watch Pro. Deze zou bedoeld zijn voor extreme sporten en krijgt een vernieuwde Workout-app. Wat de prijs van de Apple Watch Pro betreft moeten we op rond de $900 rekenen, wat nog eens extra duidelijk maakt dat het alleen voor een kleine groep is bedoeld. Toch zal het vooral dit Pro-model zijn, dat tijdens de aankondiging de meeste aandacht krijgt. De Apple Watch Series 8 zal minder eigenschappen hebben die ‘m onderscheiden van zijn voorganger. Zo zal de chip waarschijnlijk niet worden vernieuwd.