Apple komt dit najaar met de nieuwe iPad Pro 2022, maar wat zijn de nieuwe functies in de iPad Pro 2022 die je kan verwachten? In dit artikel lees je onze verwachtingen voor de nieuwe mogelijkheden van de iPad Pro van dit jaar.

Nieuwe functies in iPad Pro 2022

Het is alweer ruim een jaar geleden dat Apple de huidige iPad Pro uitbracht. De iPad Pro 2021 verscheen in april van dat jaar, waardoor het alweer bijna tijd is voor een nieuw model. Apple brengt meestal tussen elk jaar en anderhalf jaar een nieuw model op de markt en volgens de nieuwste geruchten komt de iPad Pro 2022 dan ook dit najaar uit. Maar wat is er dan allemaal nieuw in de iPad Pro 2022? We laten je zien wat volgens bronnen dit jaar toegevoegd en verbeterd gaat worden in de iPad Pro.

#1 M2-chip komt naar iPad Pro

Apple introduceerde deze zomer de M2-chip, als eerste in de nieuwe MacBook Air 2022 en 13-inch MacBook Pro 2022. Maar de M2-chip komt nog naar veel meer Apple-modellen, waaronder dus de iPad Pro 2022. Momenteel heeft de iPad Pro een M1-chip, die wat ons betreft nog lang niet optimaal benut wordt. iPadOS 16 brengt daar wat verandering in met de komst van Stage Manager, maar tegen de tijd dat die update voor iedereen uit is, komt de M2-chip in de iPad Pro 2022 alweer om de hoek kijken. De prestaties in de iPad Pro 2022 zullen waarschijnlijk op hetzelfde niveau liggen als de M2 MacBook Air, al vragen wij ons wel af in hoeverre de iPad Pro daar echt profijt van gaat hebben. Misschien dat Apple nog extra geavanceerde functies gaat toevoegen aan dit model, die niet mogelijk zijn op de M1-versie. De M2-chip staat in ieder geval bekend om een betere GPU, dus bij grafische taken zal de iPad Pro beter presteren.

#2 Draadloos opladen komt naar de iPad Pro

Het lijkt er sterk op dat draadloos opladen eindelijk zijn weg vindt naar de iPad. Draadloos opladen gebruiken we al sinds 2017 op de iPhone en de Apple Pencil maakt in feite ook al gebruik van draadloos opladen. Maar de iPad zelf opladen zonder usb-c-stekkertje in de poort te steken, is nu nog niet mogelijk. Om draadloos opladen mogelijk te maken, zal Apple aan het ontwerp van de achterkant iets moeten veranderen. De aluminium achterkant is namelijk niet geschikt voor draadloos opladen. Volgens bronnen gaat Apple het Apple-logo gebruiken als contactpunt waar je de oplader moet bevestigen. Het is nog de vraag welk type van draadloos opladen Apple gaat ondersteunen. Standaard Qi-laders zijn namelijk niet echt geoptimaliseerd voor dergelijke grote apparaten zoals de iPad, waardoor het lastiger wordt om de iPad goed op de lader te leggen. Apple’s eigen MagSafe-lader lijkt daardoor beter geschikt. Het voordeel is dat je de usb-c-poort vrij houdt voor accessoires.

#3 Mogelijk ook met omgekeerd draadloos opladen

Al in de zomer van 2021 ging het gerucht over draadloos opladen, waarbij ook één interessant detail naar boven kwam: de mogelijkheid om andere apparaten draadloos op te laden via de iPad. De iPad Pro zou daarmee dus een soort draadloze oplaadmat worden. Je zou dan bijvoorbeeld je AirPods of zelfs je iPhone achterop de iPad kunnen leggen om hem op te laden. Het idee om je iPad te gebruiken als oplader voor je iPhone, is niet nieuw. Het is namelijk nu al mogelijk via een kabel om je iPhone op te laden via de iPad.



Je iPhone opladen via je iPad met een kabel kan al, maar kan het straks ook draadloos?

#4 Verbeterde camera: met drie lenzen?

De iPad Pro is de enige iPad in het assortiment met twee cameralenzen aan de achterkant: een groothoek en ultra-groothoeklens. Volgens betrouwbare bronnen krijgt de iPad Pro 2022 een verbeterd camerasysteem, al zijn de details nog schaars. Het zou ons echter niets verbazen als de iPad Pro 2022 nu ook drie cameralenzen krijgt, waardoor ook de telelens erbij komt. We zien ook de macrofunctie graag toegevoegd worden, zeker als je mooie artistieke foto’s wil maken en die meteen op de iPad Pro wil bewerken. De iPad Pro krijgt bij elke generatie wel verbeteringen in de camera, dus het lijkt een zekerheid dat dat dit jaar niet anders is.



De huidige dubbele cameralens op de iPad Pro

De iPad Pro 2022 wordt naar verwachting in september of oktober 2022 aangekondigd. Het gaat wederom om twee modellen (12,9- en 11-inch), waarbij de grootste versie uitsluitend een mini-LED scherm behoudt. De iPad Pro 2022 zal verder geschikt zijn voor de Apple Pencil 2, het Magic Keyboard voor iPad en meer. Alles wat we weten over de iPad Pro 2022 lees je in onze round-up.