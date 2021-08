AirPods Pro 2 geruchten

Er zijn het afgelopen jaar vooral geruchten over de AirPods 3 geweest. Dat is ook niet zo gek, want naar verwachting worden deze in september aangekondigd. Maar hoe zit het met de AirPods Pro 2? Apple’s pro-oordopjes zijn alweer bijna twee jaar op de markt, dus hoe zit het met de tweede generatie AirPods Pro? Gelukkig zijn ook over de AirPods Pro 2 geruchten geweest. De AirPods Pro 2 krijgen nieuwe mogelijk functies en een aangepast design. In dit artikel verzamelen we alles wat we al weten over de AirPods Pro 2.

#1 Design: in-ear, mogelijk zonder stokje

Apple zou voor de tweede generatie AirPods Pro een ander design overwegen. Al in oktober 2020 werd gespeculeerd dat de AirPods Pro 2 geen stokjes meer krijgen. Deze gebruik je nu nog voor de druksensor, om bijvoorbeeld muziek te pauzeren of te wisselen tussen de geluidsmodus. Het stokje dat uit je oren steekt, zou bij de tweede generatie dus verdwijnen. Welke gevolgen dat heeft voor de bediening van de AirPods Pro 2, is nog een raadsel.

Het design zou vergelijkbaar zijn met die van de Beats Studio Buds die eerder deze zomer aangekondigd werden. Ook die oordopjes hebben geen stokjes meer, maar wel een enkele knop om te wisselen tussen geluidsmodus. De AirPods Pro 2 behouden dan ook de rubberen oordopjes.

#2 Nieuwe fitnessfuncties

Eén van de belangrijkste vernieuwingen in de AirPods Pro 2 is volgens geruchten de komst van nieuwe fitnessfuncties. Meerdere bronnen hebben hier al over gespeculeerd, al zijn de exacte details nog niet duidelijk. Volgens Bloomberg gaat Apple verbeterde bewegingssensoren gebruiken. Er zijn eerder wel al patenten opgedoken met bijvoorbeeld een hartslagsensor. Analist Ming-Chi Kuo zegt tegelijkertijd dat Apple “innovatieve nieuwe AirPods-ervaringen” op de planning heeft. Ook dit zou kunnen wijzen op nieuwe fitnessfuncties die nu nog niet aanwezig zijn op de AirPods.

#3 Mogelijk met nieuwe chip

Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn, denken we wel dat de AirPods Pro 2 een nieuwe chip krijgt. Apple gebruikt nu al sinds 2019 de H1-chip in alle huidige AirPods. Een nieuwe chip kan bijvoorbeeld energiezuiniger zijn, maar kan ook nieuwe functies mogelijk maken. We denken dan bijvoorbeeld aan de toevoeging van Ultra-Wideband, net als in de AirTag. Je zou de AirPods dan gemakkelijker kunnen terugvinden, op centimeterniveau.

#4 Verbeterde accuduur

Voor de AirPods 3 voorspelt Bloomberg al een langere accuduur. Dat kan zoals gezegd samenhangen met een nieuwere chip. Apple heeft bij de overstap van de eerste generatie AirPods naar de AirPods 2019 ook al de accuduur verbeterd, dus het is zeker niet ondenkbaar dat dit bij de AirPods Pro 2 ook het geval is.

#5 Overige functies

De AirPods Pro 2 behouden zeer waarschijnlijk alle functies die je nu al van de AirPods Pro kent:

Ruimtelijke audio: Met Spatial Audio klinkt de muziek alsof je er middenin zit en de sensoren registreren ook hoofdbewegingen, zodat bij het kijken van films en series het geluid altijd vanaf de goede kant komt.

Actieve ruisonderdrukking: Met de ruisonderdrukking wordt omgevingsgeluid buitengesloten dankzij de microfoons op de AirPods Pro 2. Ook de transparantiemodus, waarbij het geluid nog wel hoorbaar is, zal in dit model zeer waarschijnlijk aanwezig zijn.

Handsfree Siri: Siri speelt een belangrijke rol bij de AirPods, zo ook bij de aankomende AirPods Pro 2. Je kan er het geluid mee aanpassen, de muziek bedienen, berichten mee sturen en voor laten lezen.

Draadloos opladen: De oplaadcase zal geschikt zijn voor draadloos opladen, net als het huidige model.

Alle iOS 15 AirPods-functies: Alle aankomende AirPods-functies van iOS 15 vinden we waarschijnlijk ook bij de AirPods Pro, ook al duurt het nog even voordat deze tweede generatie AirPods Pro verschijnen.

#6 Prijs van AirPods Pro 2

De prijs van de AirPods Pro 2 blijft zeer waarschijnlijk rond het zelfde niveau als de huidige AirPods Pro. Apple verkoopt de huidige AirPods Pro voor €279,-. Omdat het model al wat ouder is, vind je doorgaans lagere prijzen bij winkeliers. Het is mogelijk dat Apple de prijs iets opschroeft in verband met de nieuwe gezondheidsfuncties, maar veel meer dan €300 zal het naar verwachting niet worden.

#7 Release AirPods Pro 2: ergens in 2022

Oorspronkelijk zou Apple het plan gehad hebben om de AirPods Pro 2 in 201 uit te brengen, net als de AirPods 3. Maar de planning is inmiddels opgeschoven, waardoor de release van de AirPods Pro 2 voor 2022 in de schema’s staat. Apple zou kunnen kiezen voor een release in het voorjaar, al is het najaar van 2022 ook een optie.

Wil je niet langer wachten en toch liever nu al nieuwe AirPods kopen? In ons artikel vind je alles wat je moet weten.