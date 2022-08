Het lijkt erop dat de nieuwe instap-iPad van 2022 een nieuw design krijgt. Apple zou kiezen voor een ontwerp met platte zijkanten, net als de andere modellen. Maar dat betekent niet dat we ook in dit model afscheid gaan nemen van de thuisnop.

Apple’s instap-iPad staat bekend om het hergebruik van onderdelen. Dat is dan ook de reden dat dit model nog het oude ontwerp heeft en de prijs een stuk lager ligt dan bij andere modellen. Maar voor de doelgroep is dat vaak meer dan genoeg. Maar ben je het oude design nu echt zat, dan is er voor het 2022-model mogelijk goed nieuws. Er zijn renders en schematische tekeningen verschenen die volgens de bron van de iPad 2022 zijn. Daarop zien we het nieuwe design, maar ook een aantal andere opmerkelijke wijzigingen.



‘iPad 2022 design: platte zijkanten met thuisknop’

De renders tonen een ontwerp dat sterk doet denken aan dat van de iPad Air en iPad Pro. Het lijkt hier te gaan om een aluminium behuizing met platte zijkanten, in plaats van het meer afgeronde ontwerp dat je de laatste jaren van dit model gewend bent. Maar normaal gesproken betekent platte zijkanten een iPad zonder thuisknop, zoals we dat ook bij de iPad Pro en iPad Air zien. Daar lijkt bij deze nieuwe instap iPad 2022 echter niet het geval te zijn.

Als we in de renders de voorkant bekijken, zien we een rechthoekig scherm zoals je dat nu ook al van dit type model gewend bent. Dat betekent dus zwarte balken aan zowel de boven- als onderkant. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk dan ook niet om een Liquid Retina-display, maar een gewoon Retina-display. Apple lijkt dan ook gewoon het bestaande scherm te hebben gepakt, in de behuizing van meer modernere iPads. Qua schermformaat worden we uit de renders niet veel wijzer, al zijn er geruchten dat Apple kiest voor een 10,5-inch display (in plaats van 10,2-inch).

In de tekeningen is onder het scherm dan ook nog gewoon een thuisknop te zien, hoogstwaarschijnlijk met Touch ID. Andere details die uit de renders naar voren komen, zijn een vernieuwde camera en speakergaten aan alle korte zijdes. Voor wat betreft de speakers: juich niet te hard, want de iPad Air en nieuwste iPad mini hebben eveneens aan alle kanten speakergaten, maar stereogeluid krijg je alleen als je de iPad horizontaal houdt. De iPad Pro is het enige model waarbij in elke hoek daadwerkelijk een speaker zit, zodat je zowel liggend als staand stereogeluid hebt.

Er gingen al eerder geruchten over usb-c in de instap-iPad van 2022. Op deze renders is niet duidelijk of het hier gaat om usb-c, maar dit lijkt gezien het ontwerp wel waarschijnlijk. Alle iPads met dit design hebben immers deze aansluiting. Bovendien maakt dit design met platte zijkanten het magnetisch opladen van de Apple Pencil 2 mogelijk. Momenteel ondersteunt de standaard iPad nog de eerste generatie Apple Pencil, maar als Lightning ingeruild wordt voor usb-c is dat geen optie meer. De eerste generatie Apple Pencil kan namelijk alleen via Lightning-opgeladen worden, terwijl je de Apple Pencil 2 draadloos en magnetisch aan de zijkant klikt.

Apple gaat de nieuwe iPad 2022 dit najaar aankondigen, maar de release van de iPad 2022 is mogelijk iets later dan gebruikelijk. Waarom dat is lees je in ons eerdere artikel.