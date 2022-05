‘Goedkopere Apple TV in 2022’

De nieuwe Apple TV zal volgens Kuo in de tweede helft van 2022 verschijnen, meldt de analist in een tweet. Het apparaat kan beter concurreren met andere mediastreamers zoals de Google Chromecast, de Amazon Fire TV en de Roku. De huidige Apple TV’s zijn relatief prijzig: je betaalt €199,- voor het instapmodel en €219,- voor het model met tweemaal zoveel opslag. Toch is dat niet altijd zo geweest. De allereerste Apple TV verscheen in 2010 en kostte destijds $99,- in de Verenigde Staten. Die prijs ging later zelfs omlaag naar $69,- in een periode dat er van concurrentie nog nauwelijks sprake was.



Later werd de Apple TV steeds duurder, vooral toen Apple een model introduceerde waar je apps op kunt installeren en content zoals Apple TV+ kunt kijken. Als Apple dit jaar alweer een nieuw model uitbrengt, zou dat bijzonder zijn want vorig jaar kwam er nog een update met een opnieuw ontworpen Siri Remote, een snellere A12 Bionic-chip, HDMI 2.1 en WiFi 6. Apple heeft de gewoonte om wat langer te wachten tussen Apple TV -updates en houdt de prijs relatief hoog. Ook de al wat oudere Apple TV HD kost nog steeds €159,-. Tegenwoordig is er een andere manier om Apple TV-functionaliteit in huis te halen: door een geschikte tv met AirPlay 2 te kopen op het moment dat je er eentje nodig hebt (al mis je dan wel een aantal functies).

Bloomberg heeft ondertussen laten doorschemeren dat Apple werkt aan een Apple TV met geïntegreerde HomePod-speaker en camera voor FaceTime. Die zou ook in de loop van 2022 uit kunnen komen, maar het zal daarbij niet om een budgetmodel gaan. Waarschijnlijk is ‘ie duurder dan het huidige model van €199,-.