Vorig jaar augustus nam Apple Primephonic over, een dienst die gespecialiseerd is in klassieke muziek. Apple beloofde dat de techniek en bekroonde interface gebruikt gaat worden voor een nieuwe app en nu zijn er aanwijzingen hoe de losse app voor klassieke muziek binnen Apple Music gaat heten.



‘Apple Classical wordt de nieuwe app voor klassieke muziek’

In de nieuwste beta van Apple Music voor Android is in de code de tekst “ Open in Apple Classical ” opgedoken. Dit duidt erop dat Apple voor deze naam kiest als het gaat om de aparte app voor klassieke muziek. Dat betekent ook dat er vanuit de Apple Music-app verwezen kan worden naar de nieuwe app, zodat je in één tik doorgestuurd kan worden van de gewone Muziek-app naar Apple Classical.

Of dit betekent dat alle content van Apple Classical te vinden is in de gewone Muziek-app, is nog niet duidelijk. Het is ook goed mogelijk dat Apple simpelweg ergens in het menu een optie toevoegt waarmee je meteen naar de app voor klassieke muziek kan gaan.

Je vraagt je misschien af waarom Apple een aparte app voor klassieke muziek uit zou brengen, in plaats van alles te integreren in de standaard Muziek-app. Dat heeft vooral te maken met de oorsprong van klassieke muziek. Klassieke stukken worden vaak door meerdere orkesten en solisten gespeeld. Het kan in de huidige vorm van de Muziek-app en Apple Music lastig zijn om te zoeken naar die ene juiste versie. Bovendien biedt Apple Music lang niet alle informatie over muziek die relevant is voor klassieke muziek, zoals de componist. Een catalogus met klassieke muziek vereist een andere benadering voor het ontdekken en categoriseren van muziek dan muziek van andere genres. Het is een stuk specialistischer, mede door tracknamen die veel op elkaar lijken.

De interface van het oorspronkelijke Primephonic was helemaal afgestemd op het ontdekken van klassieke muziek. Dat bepaalde ook mede het succes van de dienst. Apple beloofde bij de overname al dat de aparte app in 2022 beschikbaar komt. Iedere abonnee van Apple Music kan hier zonder extra kosten gebruik van maken.