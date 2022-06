Volgens een bron is in de code van iOS 16 een verwijzing gevonden naar een nieuwe afstandsbediening voor de Apple TV. Het zou gaan om de vierde generatie Siri Remote.

Sinds 2015, met de introductie van de Apple TV HD, heeft Apple de Siri Remote, ook wel de Apple TV Remote genoemd in landen waar de Siri-functie niet beschikbaar is. Met de Siri Remote kun je de Apple TV bedienen en je vindt er knoppen als een selectietoets, afspeelknop en volumeknoppen en uiteraard een Siri-knop. Op dit moment zijn er drie generaties van deze Siri Remote verschenen, maar het zou zomaar kunnen dat er spoedige een vierde generatie aan komt.



‘Vierde versie Siri Remote opgedoken in code iOS 16’

@Aaronp613 van de website AppleDB (die software- en firmware-updates en nieuwe Apple-devices bijhoudt) heeft de verwijzing ontdekt. Hij zag in de beta’s van iOS 16 code staan genaamd “SiriRemote4”. Voor de eerste versie gebruikt Apple intern de benaming “SiriRemote1”, voor de aangepaste versie uit 2017 met witte ring om de Menu-knop “SiriRemote2” en voor de huidige versie van voorjaar 2021 wordt de naam “SiriRemote3” gebruikt. Het lijkt er dus op dat Apple in ieder geval gewerkt heeft aan een nieuwe versie.

Meer dan deze verwijzing is er in de code van iOS 16 niet ontdekt. Het lijkt in ieder geval te gaan om een afstandsbediening waar aparte firmware op geïnstalleerd kan worden, aangezien er in de code ook gesproken wordt over “WirelessRemoteFirmware.4”. Het is niet duidelijk welke nieuwe functies erin zitten of wanneer deze nieuwe afstandsbediening eventueel uit zou moeten komen.

Het lijkt in eerste instantie onwaarschijnlijk dat Apple al zo snel een nieuwe Siri Remote uit gaat brengen, laat staan een compleet nieuwe Apple TV. Apple vernieuwt de Apple TV eens in de zoveel jaar en de huidige versie is pas net een jaar oud. Toch beweerde een betrouwbare Apple-analist onlangs dat Apple werkt aan een goedkopere Apple TV, die al in 2022 zou verschijnen. Het is dus mogelijk dat het bijvoorbeeld om een kleinere of eenvoudigere afstandsbediening gaat of een aangepaste versie van de huidige. Wij hebben alvast gedagdroomd over welke functies we in zo’n goedkopere Apple TV zouden willen zien.