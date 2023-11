Sommige AirPods en Beats-oortjes beschikken over ruisbeheersing, zodat je geluiden van buitenaf minder goed hoort. In deze tip leggen we uit wat de actieve ruisonderdrukking inhoudt, hoe je het inschakelt en hoe je kunt wisselen tussen ruisonderdrukking en de transparantiemodus

Met actieve ruisonderdrukking kun je jezelf afsluiten van de omgeving wanneer je muziek luistert of een tv-serie kijkt. Je vindt deze functie op sommige AirPods en Beats-producten. Het meest bekend zijn de AirPods Pro, waar ruisonderdrukking voor het eerst werd geïntroduceerd. Superhandig als je even één wil zijn met de muziek! Ruisonderdrukking hangt nauw samen met een andere functie, de transparantiemodus. Daarbij hoor je juist wél wat er om je heen gebeurt. Je kunt makkelijk wisselen tussen beide instellingen en in deze tip leggen we het uit.

Wat is ruisonderdrukking?

Ruisonderdrukking is een techniek die ervoor zorgt dat je zo min mogelijk omgevingsgeluiden hoort als je een koptelefoon of oortjes draagt. Je kent dit misschien wel onder de Engelse term noise cancellation. Apple hanteert de term ruisbeheersing voor de combinatie van ruisonderdrukking en transparantiemodus.

Er zijn twee soorten ruisonderdrukking: passief en actief. Met passieve ruisonderdrukking wordt simpelweg je gehoorgang afgesloten met een rubberen oortip of grote oorschelpen. Er komen geen speciale technieken of sensoren aan te pas.

Actieve ruisonderdrukking (ANC, Active Noise Cancelling) is een stuk geavanceerder. Hierbij luisteren microfoons constant mee naar geluiden in jouw omgeving. Op basis hiervan wordt antigeluid geproduceerd, dat het gezoem van een motor of andere storende herrie neutraliseert. Daardoor hoor jij weinig tot niets van je omgeving. Dit werkt het best als het geluid continu is, bijvoorbeeld in een vliegtuig. Plotselinge geluiden zoals het snerpende fluitje van een verkeersregelaar kunnen de oortjes niet zo snel compenseren, dus die hoor je wel.

Ruisonderdrukking: welke AirPods en Beats?

De volgende Apple-producten maken gebruik van actieve ruisonderdrukking:

Andere producten zoals de Beats Solo Wireless, Powerbeats Pro en Beats Flex bieden alleen passieve isolatie door je gehoorgang af te sluiten. De AirPods 3 sluiten je oren ook redelijk af, maar door het ontbreken van rubbertjes werkt dit minder goed.

Inschakelen op AirPods of Beats

Heb je geschikte oordopjes of een geschikte headset voor ruisonderdrukking, dan kun je het als volgt inschakelen.

Bij de AirPods Pro:

Heb je AirPods Pro dan is het erg simpel om te wisselen tussen ruisonderdrukking en transparantiemodus. Dit doe je door de druksensoren in de steel van het oortje zo’n twee seconden in te drukken. Je hoort een geluidje ter bevestiging.

Standaard zijn de oordoppen zo ingesteld dat je wisselt tussen ruisonderdrukking en transparantiemodus. Je kunt ook instellen dat er aan elk oortje een andere actie is gekoppeld. Hoe je dit wijzigt lees je in onze tip over de AirPods Pro bedienen met de druksensoren.

Bij de AirPods Pro kun je ook ruisonderdrukking op één AirPod inschakelen. Hoe dit werkt lees je in onze aparte tip.

Bij de AirPods Max:

Tijdens het dragen van de AirPods Max houd je de platte knop enkele seconden ingedrukt totdat je een geluidje hoort. Je kunt zelf instellen om te wisselen tussen ruisonderdrukking, transparantie en uit. Dit doe je via de Bluetooth-instellingen op je iPhone, iPad of Mac.

Bij de Beats:

Houd bij de Beats Studio Buds en de Beats Fit Pro het knopje met het Beats-logo ingedrukt om te wisselen tussen ruisonderdrukking en transparantiemodus.

Ook hier kun je via de instellingen kiezen voor ANC, transparantie of uit.

Ruisonderdrukking inschakelen op iPhone en iPad

Op je iPhone en iPad kun je ook wisselen tussen ruisonderdrukking en transparantiemodus. Je kunt het eventueel helemaal uitschakelen, zodat de microfoons niet meer actief zijn (maar waarom zou je dit willen?). Je regelt dit allemaal vanuit het Bedieningspaneel.

Zorg dat je AirPods of Beats verbonden zijn met je toestel. Open het Bedieningspaneel. Houd de volumeschuif ingedrukt. Deze staat rechts van de helderheidsschuif. Kies onderin welke optie je wilt: Ruisonderdrukking, Uit of Transparantie.

Ruisonderdrukking bedienen vanaf je Apple Watch

Zelfs vanaf je Apple Watch kun je de ruisonderdrukking van je AirPods of Beats bedienen. Dit kun je op twee manieren doen. We leggen eerst uit hoe je de ruisonderdrukking bedient vanuit het Apple Watch Bedieningspaneel:

Activeer het scherm van je Apple Watch door erop te tikken of je pols op te tillen. Open het Bedieningspaneel door van onder het scherm naar boven te vegen. Tik op het AirPlay-icoon (pijltje met drie ringen eromheen) en geef je voorkeur aan.

Speel je muziek af via de Muziek-app op de Apple Watch? Volg dan deze stappen:

Open het Huidige-scherm van de Muziek-app (zie bovenstaande afbeelding). Tik linksonder op het rode AirPlay-icoon. Geef aan welke instelling je wil gebruiken.

Ruisonderdrukking AirPods en Beats instellen vanaf je Mac

Tenslotte vertellen we je ook hoe je de ruisonderdrukking instelt vanaf een Mac. Hiervoor moet je uiteraard de oortjes eerst verbinden met de Mac. Volg daarna deze stappen:

Klik op het volume-icoon in de menubalk. Houd je muiscursor over de naam van jouw AirPods Pro. Selecteer jouw voorkeur.

Nu weet je hoe je gemakkelijk wisselt tussen de verschillende geluidsfuncties van de AirPods en Beats-producten. Meer weten over de AirPods Pro en waar je ze het beste kunt kopen? Check dan onze uitleg!

