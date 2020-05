AirPods Pro problemen: dit kun je doen bij krakend geluid, ruis en meer

Heb je last van problemen met je AirPods Pro, dan kunnen deze tips wellicht helpen. Apple heeft een supportartikel met suggesties wat je kan doen als je last hebt van krakend geluid of haperende noise cancelling op je AirPods Pro.

Problemen met AirPods Pro

Sinds december 2019 klagen gebruikers over problemen met hun AirPods Pro. Het zou te maken hebben met de nieuwste firmware. Zo komen er kraakgeluiden uit de oortjes en werkt de ruisonderdrukking (noise cancellation) niet goed. Apple reikt op meerdere supportpagina’s mogelijke oplossingen aan. Dit zou je eerst moeten proberen, voordat je contact met Apple Support opneemt. Staat jouw probleem er niet bij? Dan heb je misschien iets aan onze algemene tip over AirPods-problemen.

Krakend geluid op AirPods Pro

Heb je last van een krakend geluid of statische ruis, dan moet je eerst kijken of de aangesloten iPhone, iPad of Mac wel een recente update heeft gekregen. Apple brengt vaak nieuwe firmware uit (zoals 2D15) waarin mogeijke problemen zijn opgelost. Dit wordt na verloop van tijd automatisch geïnstalleerd op je AirPods Pro als ze verbonden zijn met een geschikt apparaat.

Om te controleren of het misschien met audio-interferentie in de omgeving te maken heeft geeft Apple het advies om een andere audio-app te proberen.

Mocht dit ook niet helpen, dan zou je contact met Apple Support op kunnen nemen, vooral als het probleem optreedt in luide omgevingen, tijdens het sporten of als je aan het telefoneren bent. In forumpostings is te lezen dat Apple in dit geval soms vervangende AirPods Pro rondstuurt. Die hebben geen last van het probleem.

Noise Cancelling werkt niet goed

Heb je last van haperende ruisonderdrukking, dan raadt Apple opnieuw aan om de software te updaten. Ook krijg je het advies om het gaas van de AirPod Pro’s schoon te maken met een droog wattenstaafje. De ruisonderdrukking kan suboptimaal werken als er oorsmeer of ander vuil op zit.

Schoonmaken van je AirPods heeft sowieso zin als je last hebt van te weinig bas, of een toename van achtergrondgeluiden (bijvoorbeeld in vliegtuigen). Maak je de oortjes schoon en heb je nog steeds last van problemen, dan kun je ook contact opnemen met Apple Support.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods (Pro) schoonmaken Hoe kun je AirPods schoonmaken en vuil verwijderen? Welke middelen heb je daarvoor nodig? Alles over vuil verwijderen uit de AirPods en het oplaaddoosje.

Staat jouw probleem er niet bij? Dan heb je misschien iets aan onze algemene tip over AirPods-problemen.

De AirPods Pro zijn sinds oktober 2019 verkrijgbaar en hebben als bijzonderheid dat ze je gehoorgang afdichten met rubberen dopjes. Ook onderdrukken ze het omgevingsgeluid met actieve noise cancelling. Ze kosten bij Apple €279 maar op veel plekken kun je ze inmiddels goedkoper vinden.