AirPods Pro problemen: dit kun je doen bij krakend geluid, ruis en meer

Heb je last van problemen met je AirPods Pro, dan kunnen deze tips wellicht helpen. Of je nu last hebt van een krakend geluid of haperende noise cancelling op je AirPods Pro, er is altijd wel een oplossing.

De AirPods Pro zijn de ideale oordopjes voor elke dag, maar er kan ook wel iets mis gaan. Er komen kraakgeluiden uit de oortjes, de verbinding valt weg en soms werkt de de ruisonderdrukking (noise cancellation) niet goed. Apple biedt op meerdere supportpagina’s mogelijke oplossingen en heeft inmiddels ook een AirPods Pro-reparatieprogramma voor specifieke modellen van de AirPods Pro. Check dit even voordat je contact met Apple Support opneemt. Staat jouw probleem er niet bij? Dan heb je misschien iets aan onze algemene tip over AirPods-problemen en het regelmatig schoonmaken van de oortips.

Krakend geluid of ruis op AirPods Pro

Heb je last van een krakend geluid of statische ruis, dan moet je eerst kijken of de aangesloten iPhone, iPad of Mac wel een recente update heeft gekregen. Apple brengt vaak nieuwe firmware uit waarin mogeijke problemen zijn opgelost. Dit wordt na verloop van tijd automatisch geïnstalleerd op je AirPods Pro als ze verbonden zijn met een geschikt apparaat.

Om te controleren of het misschien met audio-interferentie in de omgeving te maken heeft geeft Apple het advies om een andere audio-app te proberen. Daarnaast word gesproken over wisselen tussen de verschillen luistermodi, dit zou de ruis moeten stoppen.

Mocht dit ook niet helpen, dan zou je contact met Apple Support op kunnen nemen, vooral als het probleem optreedt in luide omgevingen, tijdens het sporten of als je aan het telefoneren bent. In het verleden heeft Apple wel eens vervangende exemplaren uitgereikt.

Noise Cancelling werkt niet goed

Heb je last van haperende ruisonderdrukking, dan raadt Apple opnieuw aan om de software te updaten. Ook krijg je het advies om het gaas van de AirPod Pro’s schoon te maken met een droog wattenstaafje. De ruisonderdrukking kan suboptimaal werken als er oorsmeer of ander vuil op zit.

Schoonmaken van je AirPods heeft sowieso zin als je last hebt van te weinig bas, of een toename van achtergrondgeluiden (bijvoorbeeld in vliegtuigen). Maak je de oortjes schoon en heb je nog steeds last van problemen, dan kun je ook contact opnemen met Apple Support om te kijken of je in aanmerking komt voor onderstaand vervangingsprogramma.

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AirPods Pro oortips kapot

De AirPods Pro hebben iets wat je niet vindt op de andere AirPods: de rubberen oortips. Deze gaan verder je oren in, waardoor er betere ruisonderdrukking mogelijk is. Je krijgt bij je setje AirPods Pro meerdere maten oortips, waarbij het aantal maten afhankelijk is van de generatie AirPods Pro. Maar wat nou als je oortips kapot zijn en je daardoor niet meer goed met je AirPods Pro kan luisteren? Gelukkig biedt Apple setjes van vervangende oortips aan.

Als de AirPods Pro-oortips verstopt zitten, kan dat zorgen voor een dof geluid. Je kunt ze in dat geval het beste loshalen en schoonmaken onder een lopende kraan. Laat ze daarna wel 48 uur lang drogen voordat je ze weer aan de AirPods Pro bevestigt.

Het loshalen van de oortips doe je zo:

Hou de AirPod Pro stevig vast met een hand. Pak met je andere hand het oorkussentje vast. Eventueel kun je hem binnenstebuiten keren om meer grip te krijgen. Trek gelijkmatig aan het oorkussentje om deze los te halen.

Vervolgens kun je hem schoonmaken en controleren of er vuil in het gaas zit, waardoor de geluidskwaliteit minder wordt.

In onze tip lees je meer over de prijzen en maten van de verschillende oortips voor de diverse generaties AirPods Pro.

Bekijk ook Rubberen dopje van AirPods Pro kwijt? Zo kun je ze vervangen Je past natuurlijk op dat je de oortjes van de AirPods Pro niet kwijtraakt. Maar wat je ook kunt kwijtraken, is het rubberen dopje, de eartip. Gelukkig kun je het rubberen oordopje van de AirPods Pro makkelijk vervangen.

Had je recht op gratis vervanging van de AirPods Pro?

Apple startte in november 2020 met een reparatieprogramma voor AirPods Pro (eerste generatie) die problemen vertonen met kraak- en ruisgeluiden of waarbij de ruisonderdrukking niet goed werkt. Het gaat om AirPods Pro die vóór oktober 2020 zijn geproduceerd. had je hoorbare geluidsproblemen met de oortjes, dan ging Apple één of beide AirPods vervangen. Inmiddels is dit reparatieprogramma afgelopen, maar mocht je toch nog een getroffen model hebben die last heeft van dit probleem, dan kun je altijd nog bij Apple informeren of je onder de noemer van coulance in aanmerking komt.

Staat jouw probleem er niet bij? Dan heb je misschien iets aan onze algemene tip over AirPods-problemen. Of kijk bij onze lijst met reparatieprogramma’s voor andere Apple-producten.

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De AirPods Pro zijn sinds 2019 verkrijgbaar en hebben als bijzonderheid dat ze je gehoorgang afdichten met rubberen dopjes. Ook onderdrukken ze het omgevingsgeluid met actieve noise cancelling. Ondertussen zijn alweer de derde generatie AirPods Pro beschikbaar met een adviesprijs van €249,- bij Apple, maar op veel plekken kun je ze inmiddels goedkoper vinden.

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