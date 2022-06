De Apple TV is een typisch Apple-product dat echt niet elk jaar vernieuwd hoeft te worden. Sterker nog: de huidige versie van de Apple TV 4K uit 2021 verscheen 3,5 jaar na het vorige model uit 2017. Toch lijkt Apple nu alweer bezig te zijn met een opvolger van het 2021-model, die misschien wel al in 2022 gaat verschijnen. Bloomberg schrijft dat Apple werkt aan een Apple TV met snellere chip. Het is niet de eerste keer dat we van dit gerucht horen.



‘Apple TV met A14-chip en 4GB RAM’

Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat het om een nieuwe Apple TV (codenaam J255) met A14-chip. Daarnaast komt er een extra gigabyte RAM in, wat het totale aantal werkgeheugen brengt naar 4GB. De huidige Apple TV 4K heeft een A12-chip. De A14-chip verscheen voor het eerst in de iPhone 12-serie uit 2020, terwijl we de A12-chip kennen van de iPhone XS-serie uit 2018. Het grote verschil tussen de twee is dat de A14-chip een 5 nanometerchip is, terwijl dit bij de A12 nog een 7 nanometerchip is. De grafische prestaties van de A14-chip zijn 30% sneller dan in de A12.

Je vraagt je misschien af wat Apple van plan is met een A14-chip in de Apple TV. Deze chip bevat ook allemaal geavanceerde functies zoals een Neural Engine die op de iPhone vooral benut worden voor geavanceerde fotofuncties. Volgens Mark Gurman kan de A14-chip nuttig zijn voor betere gamegerelateerde functies. Die zouden onderdeel kunnen worden van tvOS 16. De functies van tvOS 16 zijn op dit moment schaars, maar dat kan op den duur nog veranderen. Apple voegt onder andere ondersteuning toe voor meer gamecontrollers en ook Game Center krijgt een update.

Overigens is dit niet de eerste keer dat er gesproken wordt over een Apple TV met A14-chip, bedoelt voor gamers. In december 2020 schreef Bloomberg al over een model met A14-chip, bedoeld voor 2021. Maar het liep anders: in plaats van A14-chip kreeg de Apple TV 4K uit 2021 een A12-chip. Het is dus goed mogelijk dat het gerucht vandaag over hetzelfde model gaat als waar in 2020 over gesproken werd en dat het huidige 2021-model slechts een tussenversie is. Waarom Apple dan niet meteen voor een A14-chip gekozen heeft, is niet helemaal duidelijk. Een mogelijke reden is dat die chip op dat moment nog te duur was voor de relatief lage prijs van de Apple TV.

Tegelijkertijd rapporteerde Apple-analist Ming-Chi Kuo onlangs ook over een nieuwe goedkopere Apple TV voor 2022. Maar een model met een twee jaar nieuwere chip en een extra gigabyte RAM, klinkt voor ons niet als een Apple TV die veel goedkoper is dan de huidige variant. Het is dan ook onduidelijk of het hier gaat om dezelfde nieuwe versie of dat Apple mogelijk aan twee nieuwe varianten werkt, bijvoorbeeld als vervanger van de huidige Apple TV HD. Daarnaast dook in de code van iOS 16 een verwijzing naar een nieuwe Siri Remote op.