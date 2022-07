Wanneer is de aankondiging van de iPhone 14? Je vraagt je misschien af wanneer Apple de nieuwste iPhone gaat onthullen, zodat je daar met je volgende iPhone-aankoop rekening mee kan houden. Op basis van voorgaande jaren is er al een goede inschatting te maken van wanneer het volgende iPhone-event is en wat de mogelijke datum is.

Traditiegetrouw onthult Apple de nieuwste iPhone altijd tijdens een iPhone-event in het najaar. Dat zal ook in 2022 zo zijn. Officieel is er nog geen datum voor het iPhone 14-event bekend, maar we kunnen je evengoed een duidelijke indicatie geven wanneer de aankondiging van de iPhone 14 is. Apple houdt de aankondiging van de nieuwe iPhone altijd in dezelfde periode in het jaar. Maar hoe zit dat dit jaar? Wat is er al bekend over wanneer de iPhone 14 aankondiging is?



Datum iPhone-event van 2022: wanneer is de iPhone 14 aankondiging?

Apple houdt al sinds 2012 elk jaar een iPhone-event in september (met uitzondering van 2020 in verband met de coronapandemie). Het zal dan ook geen verrassing zijn dat de datum van het iPhone-event van 2022 in september valt. Hoewel dit nog niet bevestigd is, gaan diverse bronnen daar wel van uit. De release van de iPhone 14 zou dan ook nog steeds volgens planning verlopen en er is vooralsnog geen sprake van uitstel. Maar wanneer is de aankondiging van de iPhone 14 dan precies? Data uit het verleden bieden meer inzicht.

Apple kiest altijd voor de tweede of derde week van september, meestal op een dinsdag of woensdag. Kijk maar naar de data van het verleden:

De datum van het iPhone-event van 2022 is daarom waarschijnlijk in de week van 12 september. We denken dat de datum van het iPhone 14-event van 2022 13 september 2022 is. Maar let op, want er is nog niks bevestigd. Overigens zou 14 september voor de iPhone 14 ook een mooie datum zijn, al is Apple meestal niet zo van deze toevalligheden.

De exacte releasedatum van de iPhone 14 is op een ander moment in september. Meer daarover en de mogelijke planning voor pre-order en beschikbaarheid, lees je in ons artikel over de iPhone 14 datum.

Wat gaat Apple dan aankondigen?

Wanneer de aankondiging van de iPhone 14 ook is, voor Apple zal de nieuwe iPhone 2022 line-up de belangrijkste onthulling zijn. Die bestaat dit jaar uit vier toestellen: de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. De grootste verbeteringen in de Pro-modellen zijn een nieuwe notch, verbeterde camera met 48-megapixel lens en aangepast design. De standaardmodellen krijgen (naast de nieuwe grotere iPhone 14 Max) ook verbeterde camera’s.

Maar Apple heeft nog meer in petto. Tijdens het event verwachten we ook de aankondiging van de Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2022 en een nieuwe extra stevige Apple Watch Explorer Edition, ook wel Apple Watch Pro of Apple Watch Rugged genoemd.

