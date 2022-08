iPadOS 16 release: in oktober?

Het is gebruikelijk dat de belangrijke updates altijd tegelijk komen in het najaar. Alleen macOS wil nog wel eens later verschijnen. Dit jaar zou alles wel eens anders kunnen zijn. Volgens Gurman heeft Apple plannen om iPad OS 16 een maand te verschuiven, zodat het pas in oktober komt. Ook macOS Ventura zou voor later in het najaar staan gepland. Gurman heeft het vernomen van mensen met kennis van zaken, die niet met naam en toenaam genoemd willen worden. De vertraging zou deels te maken hebben met Apple’s ambitieuze plannen om de multitasking-functies van de iPad te verbeteren.



iPadOS 16 bevat onder andere Stage Manager , waarmee je meerdere apps tegelijk in beeld kunt hebben en waarbij de vensters elkaar kunnen overlappen. Je kunt de grootte van de vensters aanpassen en makkelijk wisselen tussen verschillende groepen apps. Tijdens de betaperiode (die momenteel nog steeds loopt) zouden er klachten binnen zijn gekomen van ontwikkelaars en gebruikers. Er zouden bugs in zitten, de interface is verwarrend en het werkt niet op de meeste iPads.

Door de release van iPadOS 16 vooruit te schuiven kan Apple zich ook beter concentreren op het afmaken van iOS 16, zo meldt Gurman. Er kunnen dan tijdelijk meer software-engineers op de ontwikkeling van iOS 16 worden gezet. watchOS 9 wordt ook gewoon in september verwacht, maar macOS Ventura komt zoals gebruikelijk een maandje later: in oktober.

Door het verplaatsen van iPadOS 16 naar het najaar kan ook worden gezorgd dat het nauwer samenvalt met de release van nieuwe iPads, die vermoedelijk in oktober komen. Zo staan er een iPad Pro met M2-chip op de planning en een sneller instapmodel met usb-c-poort, meldt Bloomberg. De nieuwssite merkt op dat de software-releases dit jaar toch al wat achterlopen op schema. Zo kwam de publieke beta later beschikbaar dan gebruikelijk.

Apple heeft al laten weten dat bepaalde functies van iOS 16 en iPadOS 16 pas later verschijnen, zoals Live Activities en een whiteboard-app met de naam Freeform.