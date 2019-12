De beste AirPods-tips

Met de Apple AirPods en AirPods Pro luister je draadloos naar muziek. Maar er is veel meer mogelijk en met deze ruim 20 AirPods-tips haal je het maximale eruit.

AirPods tips voor meer luisterplezier

Wist je bijvoorbeeld dat je de AirPods ook met niet-Apple-producten kunt koppelen? En dat je de naam van de AirPods kunt aanpassen? Apple heeft nog veel meer handige functies in de oordopjes gestopt en met deze AirPods-tips stellen we de meest interessante aan je voor. Twijfel je of de AirPods iets voor jou zijn, lees dan ook ons AirPods 2 review voor meer informatie over onze ervaringen. De tips gelden bijna ook allemaal voor de nieuwe AirPods Pro, dus als je die net gehaald hebt moet je zeker deze tips checken.



We beginnen met 5 tips voor beginners, maar er zijn nog veel meer handige tips en tricks voor AirPods-bezitters:

Tip! Bekijk ons overzicht AirPods kopen voor de beste AirPods aanbiedingen en voorraadinformatie.

#1 AirPods koppelen met andere producten

Het koppelen van de AirPods duurt maar 3 seconden: open de oplaadcase, wacht tot de pop-up verschijnt en je kunt luisteren. Het werkt bij alle Apple-toestellen die met hetzelfde Apple ID zijn aangemeld.

Je kunt de AirPods ook koppelen met niet-Apple-producten. Daarvoor is het kleine knopje aan de achterkant bedoeld. Het werkt bijvoorbeeld met Android-smartphones en mp3-spelers die voorzien zijn van Bluetooth. Gebruik je de koppelingsknop aan de achterkant van het doosje, dan werken de AirPods zoals elk setje draadloze Bluetooth-oordopjes. Je kunt alleen audio luisteren, maar de AirPods pauzeren niet automatisch als je er eentje uit je oor haalt.

Stop de AirPods in het doosje, klap het deksel open. Houd de witte knop aan de achterkant van het doosje ingedrukt, totdat het ledlampje binnenin begint te knipperen. Koppel nu je AirPods via Bluetooth met je Android-smartphone, computer of tv.

#2 Bespaar batterijduur met één AirPod

Je kunt in totaal 24 uur naar de AirPods luisteren, maar er is een manier om nog langer te luisteren. Gebruik één AirPod tegelijkertijd en laat de andere in het doosje zitten om op te laden. Wissel om zodra dat nodig is. Zo hoef je geen moment zonder muziek te zitten. Als je één AirPod gebruikt krijg je beide stereokanalen binnen via één oor.

#3 Check de AirPods batterijstatus op je iPhone

Je kunt op meerdere manieren checken wat de batterijstatus van je AirPods is. Open het oplaaddoosje vlakbij je iPhone en er verschijnt een pop-up onderin het scherm met de actuele batterijduur van zowel het opbergdoosje als de AirPods zelf. Ook kun je in de batterijwidget van het Berichtencentrum zien hoe het met de batterijduur van de AirPods gesteld is. De batterijduur van de oortjes zelf worden alleen getoond als je ze daadwerkelijk gebruikt.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods opladen en de batterijstatus opvragen De AirPods opladen gaat eenvoudig via de oplaadcase die je erbij krijg. In deze tip lees je meer over de AirPods opladen en gebruik van de oplaadcase, zowel de gewone als de draadloze variant en voor de allernieuwste AirPods Pro.

#4 Check de AirPods batterijstatus op je Apple Watch

Heb je een Apple Watch, dan kun je ook daarop de batterijstatus van de AirPods bekijken. Open het Bedieningspaneel op de Apple Watch en tik op het batterij-icoon. Je ziet nu niet alleen de batterijstatus van de Apple Watch, maar ook van de gekoppelde AirPods.

#5 Naam wijzigen van je AirPods

Je kunt gemakkelijk de naam wijzigen van je AirPods, maar je moet dit wel doen via de Bluetooth-instellingen.

Open de Instellingen-app op je iPhone en ga naar Bluetooth. Tik op het i-symbool achter de naam van jouw AirPods. Tik op de naam en je komt op een apart scherm waar je dit kunt aanpassen.

#6 AirPods zoeken met Zoek mijn AirPods

Grote kans dat je ooit met je AirPods in slaap valt en daarna vergeten bent waar je ze hebt gelaten. In dat geval komt de functie Zoek mijn AirPods van pas. Met Zoek mijn AirPods kun je je oortjes een piepgeluid laten afspelen en op de kaart kijken waar ze zich bevinden. Ook kun je op de kaart kijken of ze misschien thuis of op je werk liggen.

Bekijk ook Zoek mijn AirPods: snel je zoekgeraakte AirPods vinden Je kunt met Zoek mijn AirPods snel je zoekgeraakte AirPods terugvinden door een geluidje af te spelen of op de kaart te kijken. Deze tip legt uit hoe Zoek mijn AirPods werkt, zodat je snel je zoekgeraakte oortje weer terug hebt.

#7 Luister met z’n tweeën naar AirPods

Je kunt samen met iemand anders naar de AirPods luisteren. Het voordeel daarvan is dat ze draadloos zijn, dus je hoeft niet meer dicht tegen elkaar aan te kruipen vanwege het korte kabeltje. Het werkt trouwens alleen voor muziek, niet voor telefoongesprekken. Slechts één van de AirPods heeft een actieve microfoon om telefoongesprekken mee te voeren, dus dan moet je nog steeds vlak bij elkaar zitten.

#8 AirPods updaten naar nieuwste firmware

De AirPods krijgen gaandeweg steeds nieuwe functies. Dat kan op twee manieren gebeuren: via een update van iOS of met een firmware-update voor de AirPods zelf. Een update van iOS zorgde ervoor dat je voortaan Zoek mijn AirPods kunt gebruiken. Kleinere (beveiligings)updates zal Apple beschikbaar stellen via de AirPods zelf. Hoe dit werkt lees je in onderstaand artikel.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods updaten (en handmatig firmware bijwerken) Een AirPods update installeren is zo gepiept: in deze tip leggen we uit waarom je nieuwe firmware voor de AirPods zou willen installeren en hoe je de update initieert.

#9 AirPods serienummer opzoeken

Misschien loop je ooit tegen problemen aan met je AirPods en moet je het serienummer doorgeven om de garantie te kunnen checken. Geen punt, want elk setje AirPods heeft een serienummer. Deze staat afgedrukt aan de binnenkant van het oplaaddoosje. Je kunt daarom beter het doosje niet verwisselen met die van een vriend of familielid.

Bekijk ook Serienummer van de AirPods opzoeken Het AirPods serienummer staat aan de binnenkant van het doosje, maar is nauwelijks leesbaar. Gelukkig is er een slimmere manier om het serienummer en modelnummer van je AirPods te achterhalen. Wij leggen het uit.

#10 AirPods gebruiken op de Mac

Apple’s AirPods werken met de volgende Apple-producten:

Wil je de AirPods met een Mac gebruiken en maken ze niet automatisch verbinding, dan klik je op het Bluetooth-symbool in de menubalk rechtsboven. Selecteer de AirPods en kies Verbind. Je hoeft niet via de audio-instellingen de AirPods als audiobron te selecteren.

#11 AirPods door vrienden laten gebruiken

Als iemand probeert om jouw oortjes te gebruiken, zal er een boodschap verschijnen: ‘Niet jouw AirPods’. Dat komt omdat deze persoon niet hetzelfde Apple ID of iCloud-account gebruikt. Daardoor worden de oortjes niet automatisch gekoppeld als je een ‘vreemde’ iPhone in de buurt houdt. Door op de link Verbind te tikken kun je toch luisteren. Het gaat daarbij om een tijdelijke verbinding.

#12 Makkelijk wisselen tussen Apple-producten

Omdat iCloud automatisch al je Apple-producten koppelt, kun je makkelijk wisselen tussen de iPhone, iPad en andere apparaten. Open op de iPhone en iPad het Bedieningspaneel door vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen. Veeg naar het scherm waarmee je de audio aanstuurt, tik op het linkje onderin het scherm en vervolgens op AirPods.

Op de Mac werkt het zoals hierboven aangegeven: tik op het Bluetooth-icoontje en kies daarna je AirPods uit de lijst. Voor het koppelen met een Apple TV zul je de stappen moeten volgen voor het koppelen van niet-Apple-apparaten (zie tip #1).

#13 Tikken op AirPods instellen

Dubbeltikken op de AirPods activeert Siri, maar je kunt het ook op een andere manier instellen. Helaas heb je daarbij weinig keuze: je kunt kiezen of dubbeltikken Siri activeert of de muziekbediening. In onderstaande tip lees je er meer over. Om de instellingen van je AirPods te wijzigen moeten deze wel een actieve verbinding met je iPhone hebben.

Hou er rekening mee dat het tikken op AirPods niet werkt op de AirPods Pro. Daarvoor hebben we een andere tip over de AirPods Pro bedienen met de druksensor.

Bekijk ook Tikken op AirPods instellen: voor Siri, muziek pauzeren of meer Je kunt op de AirPods zelf bepalen wat er gebeurt als je twee keer op een AirPod tikt. Wil je Siri bedienen of wil je liever meteen je muziek afspelen of pauzeren? In deze tip lees je hoe je dit en andere instellingen aanpast.

#14 Bedien je AirPods met commando’s

Gebruik je de Siri-functie van de AirPods, dan heb je meerdere mogelijkheden. De meeste mensen weten wel dat je het geluidsvolume kunt aanpassen, maar er is nog veel meer mogelijk. Alle opdrachten kun je in gewone spreektaal geven.

Een telefoongesprek starten (en voeren via de AirPods)

Vooruit springen naar het volgende nummer (of het vorige nummer)

Vooruit/achteruit springen binnen een bepaald nummer, bijvoorbeeld 15 seconden

Het volume omhoog of omlaag brengen (je kunt ook een percentage noemen)

Een bepaald muzieknummer of een bepaalde podcast afspelen.

Een bepaalde afspeellijst afspelen

#15 Telefoongesprek aannemen op de AirPods

Komt er een telefoongesprek binnen via je AirPods, dan dubbeltik je erop om het gesprek op te nemen. Op dezelfde manier beëindig je het gesprek. Wil je van tevoren weten wie er belt, dan kun je zorgen dat de AirPods dit aankondigen. Dit schakel je als volgt in:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Telefoon > Kondig beller aan. Kies een van de opties, bijvoorbeeld Altijd of Alleen koptelefoon.

#16 AirPods loskoppelen van je iPhone

Je kunt op elk moment de AirPods loskoppelen. Dit werkt het makkelijkst via het Bluetooth-menu:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone en kies Bluetooth. Tik op het i-icoon achter je AirPods. Tik op de optie Verbreek om eenmalig los te koppelen of Vergeet dit apparaat om te zorgen dat de iPhone de AirPods niet meer automatisch koppelt.

#17 Dit betekenen de kleuren van het LED-lampje

Binnenin het opbergdoosje van de AirPods vind je een klein led-lampje. De kleur heeft de volgende betekenis:

Groen: volledig opgeladen

Oranje: niet volledig opgeladen, of bezig met opladen van de AirPods

Geel: accu bijna leeg

Wit: AirPods zijn klaar om te worden gekoppeld

#18 Snel muziek pauzeren met AirPods

Elke AirPod is voorzien van een oorsensor, die weet wanneer jij de AirPod in je oor stopt en er weer uit haalt. Dit zorgt voor het snel stoppen en weer hervatten van de muziek. Moet je dus even snel de muziek op pauze zetten, dan is er een simpele truc voor: haal de AirPod even snel uit je oor en de muziek stopt. Zodra je de AirPod terugplaatst gaat de muziek weer verder waar je was gebleven. Je kunt dit automatisch pauzeren trouwens uitschakelen via Instellingen > Bluetooth > [jouw AirPods] > Automatische oordetectie. Je ziet deze instelling alleen als je AirPods actief met de iPhone zijn verbonden.

#19 Microfoon altijd op dezelfde AirPod

In beide AirPods zit een microfoon, waarvan er altijd maar eentje actief is. Doe je de linker AirPod in je oor, dan zal de microfoon in de linker AirPod actief worden. Andersom geldt dat ook voor de rechter AirPod. De AirPods regelen onderling welke van de twee de ‘regelneef’ is en de microfoon inschakelt. Dit is ook de reden waarom je wel met z’n tweeën naar AirPods kunt luisteren, maar niet met z’n tweeën kunt telefoneren (zie tip #7). Je kunt via Instellingen > Bluetooth > [jouw AirPods] > Microfoon aangeven welke AirPod de microfoonfunctie moet hebben. Standaard is dit automatisch, maar je kunt ook nadrukkelijk kiezen voor links of rechts.

#20 Audio delen met je AirPods

Wist je dat je sinds iOS 13 twee paar AirPods kan verbinden aan één iPhone of iPad? Op deze manier kan iedereen met zijn of haar eigen setje AirPods luisteren naar muziek of kijken naar een film. Ideaal voor in het vliegtuig, waarbij je graag samen naar dezelfde film of serie kijkt. In onze tip lees je hoe het delen van audio via de AirPods werkt, zodat je samen kan luisteren.

Bekijk ook Samen luisteren: zo kun je audio delen met twee paar AirPods Een handige nieuwe functie in iOS 13 is dat je met twee paar AirPods samen kan luisteren naar muziek op één iPhone. Je kan dan samen met je partner of een vriend of vriendin muziek luisteren of een film kijken. Zo werkt het audio delen met de AirPods.

#21 Berichten voorlezen via AirPods

Sinds iOS 13 kan Siri ook berichten voorlezen via de AirPods. Als je tijdens het luisteren naar muziek een berichtje krijgt, hoor je vanzelf een zachte toon, waarna Siri de afzender en het bericht aan je voorleest. Je kan zelfs direct antwoorden, zonder dat je Siri opnieuw hoeft aan te spreken. Dit werkt niet alleen met de AirPods, maar ook met de Powerbeats Pro en Beats Solo Pro.

Bekijk ook Zo leest Siri nieuwe berichten voor via je AirPods of Powerbeats Pro Siri kan berichten voorlezen op je AirPods, zodat je bij binnenkomende meldingen meteen weet wat iemand gestuurd heeft. Je kan er ook supersnel op antwoorden. Zo werken de berichtaankondigingen met de AirPods.

#22 AirPods schoonmaken

Als je je AirPods al een tijdje gebruikt, merk je dat ze op den duur wat vies worden. Er blijft wat oorsmeer achter in het oordopje en bij het scharnier van de oplaadcase gaat stof en ander vuil zitten. Gelukkig is hier heel snel wat aan te doen. Er zijn allerlei manieren om je AirPods schoon te maken. Gebruik een zacht microvezeldoekje, een tandenstokertje of kneedgum om de restjes vuil uit je AirPods of oplaadcase te halen.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods (Pro) schoonmaken Hoe kun je AirPods schoonmaken en vuil verwijderen? Welke middelen heb je daarvoor nodig? Alles over vuil verwijderen uit de AirPods en het oplaaddoosje.

#23 AirPods met verticale draadloze laders

Als je de draadloze oplaadcase of de AirPods Pro hebt, kun je je AirPods zonder kabel opladen. De meeste opladers zijn matjes of ronde schijven die plat op tafel liggen, maar er zijn ook verticale opladers waar je je iPhone tegenaan kan zetten. Kun je deze ook gebruiken met je AirPods? Ja, al moet je er bij de meeste verticale laders wel wat voor doen. In onze tip lees je hoe je verticale opladers met de AirPods gebruikt.

#24 AirPods batterijen snel leeg? Dit kun je doen

Bij lang en intensief gebruik merk je dat de batterijen van de AirPods snel leeg gaan. Je moet ze vaker bijladen en ook de oplaadcase gaat daardoor sneller leeg. Daar kun je iets aan doen, al kost het je vaak wel geld. Service voor de batterij kost zo’n €55 per AirPod of oplaadcase, maar het is altijd nog goedkoper dan een nieuw setje kopen.

#25 AirPods terugzetten naar fabrieksinstellingen

Stel dat je ooit je AirPods wilt verkopen of weggeven aan iemand anders. Dan is het mogelijk om je AirPods te resetten naar fabrieksinstellingen, zodat alle eerder gemaakte verbindingen met iPhones, iPads en andere apparaten uit het geheugen worden gewist.

Bekijk ook AirPods resetten: zo zet je de AirPods terug naar fabrieksinstellingen Wil je de AirPods resetten? Het terugzetten naar fabrieksinstellingen kan hardnekkige problemen met de AirPods oplossen, zoals een sneller leeglopend oplaaddoosje, verbindingsproblemen of een krakend geluid uit de oortjes. In deze tip lees je hoe je dat precies doet.

Handige AirPods Pro tips

Bovenstaande tips werken op nagenoeg alle modellen van de AirPods, maar we hebben ook een aantal tips die alleen op de AirPods Pro werken. De AirPods Pro biedt meer mogelijkheden en hebben een nieuw design, waarbij je bijvoorbeeld de oorkussentjes kunt aanpassen. In deze tips lees je hoe je meer uit de AirPods Pro kan halen.

AirPods Pro waterbestendig?

De normale AirPods zijn niet waterbestendig, maar de AirPods Pro hebben een certificering van IPX4. Dat betekent dat ze zweet- en waterbestendig zijn. Wat kun je daar nu precies mee? De AirPods Pro zijn geschikt om bijvoorbeeld in de regen mee te sporten. Volledige onderdompeling wordt ten strengste afgeraden, maar een plens water van een flinke hoosbui moet geen probleem zijn.

Bekijk ook Zijn de AirPods Pro waterbestendig en wat betekent IPX4? De AirPods zijn niet waterproof, maar ze zijn wel bestand tegen spatten en zweet. Met de AirPods Pro gaat Apple nog een stapje verder en belooft een rating van IPX4. Wat betekent dat voor de waterbestendigheid en kun je er dan ook mee zwemmen?

AirPods Pro bedienen met druksensor

Je kan de AirPods Pro bedienen met de druksensor, in plaats van dat je op de AirPods moet tikken. Je kan daarmee de muziek pauzeren, afspelen, een telefoongesprek beantwoorden en meer. De druksensor zit in het pootje van de AirPod Pro en je kan zelf enkele instellingen aanpassen.

Pasvormtest: welke maat AirPod Pro oordopje moet je hebben?

De AirPods Pro worden geleverd met drie verschillende oordopjes, ook wel oorkussentjes of oortips genoemd. Deze bevestig je aan elke AirPod en schuif je in je oren. Afhankelijk van de grootte van je gehoorgang, kies je de juiste maat. Om je daarbij te helpen heeft Apple de pasvormtest voor AirPods Pro oordopjes bedacht. In een paar seconden vertelt je iPhone je of je de juiste maat gekozen hebt.

Bekijk ook Pasvormtest: zo kies je de juiste rubberen AirPods Pro oordopjes Bij de AirPods Pro krijg je drie verschillende maten oortips, maar hoe weet je nu welke het beste bij jou oren past? Apple heeft daar de pasvormtest voor bedacht en in deze tip laten we je zien hoe je de juiste oortips voor je AirPods Pro kiest.

Zijn je AirPods defect, check dan in onderstaande tip hoe het zit met reparaties. Of kijk wat je doen als je AirPods problemen geven, zoals haperende audio, weinig volume, korte batterijduur en meer: