Naar welke verwachte aankondiging van Apple's iPad-event van mei 2024 ben jij het meest benieuwd? Laat het ons weten in deze poll over Apple's Let Loose-event.

Als een konijn uit een hoge hoed kondigde Apple een speciaal event aan op 7 mei, waar naar verwachting meerdere nieuwe producten aangekondigd zullen worden. In ons eerdere artikel kon je al lezen over onze verwachtingen voor Apple’s mei 2024-event, maar we zijn ook benieuwd waar jij het meest naar uitkijkt. Is het de iPad Pro 2024 of toch de iPad Air 2024? Of misschien wel heel iets anders?

Poll Apple’s iPad-event

Het aankomende mei-event is in meerdere opzichten bijzonder. Zo organiseerde Apple voor het laatst in 2002 een event in mei en is het voor het eerst sinds 2018 dat er een event komt dat geheel in het teken staat van de iPad. Het is dan ook al anderhalf jaar geleden dat Apple voor het laatst een nieuwe iPad aankondigde, dus dat er nu veel aandacht komt voor Apple’s tablet is duidelijk.

Voor de iPad worden dan ook veel vernieuwingen verwacht. Het gaat niet om zomaar een snellere chip of betere camera: de iPad Pro 2024 maakt de overstap naar een geheel nieuw OLED-scherm, terwijl de iPad Air 2024 ook in een grotere variant met mini-LED display komt. Ook komt er vermoedelijk voor het eerst sinds 2018 een geheel nieuwe generatie Apple Pencil. Apple bracht in oktober vorig jaar wel de Apple Pencil met usb-c uit, maar dat was meer een aangepaste versie van de eerste generatie Apple Pencil.

Genoeg om naar uit te kijken dus, maar waar ben jij nou het meest benieuwd naar?

Het event wordt gehouden op dinsdag 7 mei, om 16:00 uur Nederlandse tijd. Vanaf dan weten we precies wat de nieuwe iPads te bieden hebben en wat Apple allemaal in petto heeft.

Wat kun je van iCulture verwachten? Wij zijn erbij!

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het mei-event van start gaat, kun je alles via een livestream volgen.