Ook in oktober komt er zeer waarschijnlijk weer een Apple-event aan, waar Apple diverse nieuwe producten gaat aankondigen. In dit artikel lees je welke aankondigingen van Apple in oktober we verwachten. Zo worden er meerdere iPads en Macs verwacht.

Vooruitblik: verwachtingen van Apple’s oktober-event

Apple’s september-event voor de iPhone 14 is nog niet eens officieel aangekondigd of we hebben al een goed beeld van wat Apple in oktober 2022 tijdens een (eventueel) event gaat aankondigen. Waar het bij het september-event vooral om de iPhone en Apple Watch (en bijbehorende software-updates) gaat, draait het bij het oktober-event zeer waarschijnlijk om iPads en Macs (en eveneens de bijbehorende software-updates). Maar welke producten kun je dan precies verwachten van Apple in oktober? Deze aankondigingen komen er waarschijnlijk aan.

Wat er eerst komt in september

Voordat we naar de verwachtingen voor Apple’s oktober 2022-event gaan, is het goed om te weten wat Apple in september gaat onthullen. In een apart artikel lees je onze verwachtingen van Apple’s september 2022-event , maar in het kort draait het hier om de iPhone 14 -serie, de Apple Watch Series 8 (en nieuwere modellen), AirPods Pro en de data van iOS 16 en watchOS 9 . Dit zijn zeer waarschijnlijk de aankondigingen die Apple in september allemaal gaat doen, waardoor er nog genoeg over blijft voor het oktober-event. Maar er is altijd een kans dat één van de mogelijke septemberaankondigingen doorschuift naar oktober.

De nieuwe AirPods Pro 2 hebben de grootste kans om later dan september aangekondigd te gaan worden. Apple heeft in het verleden nieuwe AirPods aangekondigd in september en in oktober. Vorig jaar kwamen de AirPods 3 tijdens het oktober-event, terwijl de eerste generatie AirPods Pro aangekondigd werden via een persbericht in oktober. Mocht Apple de AirPods Pro 2 dus niet in september aankondigen, dan verwachten we deze ook nog tijdens het event in oktober.

Datum Apple’s oktober-event: wanneer is het?

Aangezien het oktober 2022-event nog niet officieel is aangekondigd, weten we nog niet op welke datum Apple het event gaat organiseren. Als we kijken naar de afgelopen jaren, zien we dat het event meestal midden of eind oktober gehouden wordt. Dit zijn de data van de afgelopen jaren:

2021: 18 oktober

2020: 13 oktober

2018: 30 oktober

2016: 27 oktober

2014: 16 oktober

We denken daarom dat Apple het event ergens midden of eind oktober zal houden. Aan de andere kant zou het event ook iets eerder in de maand gehouden kunnen worden, omdat de datum van het september 2022-event mogelijk ook iets eerder is dan gebruikelijk. We verwachten ergens begin oktober meer duidelijkheid te krijgen over de exacte datum.

Verwachtingen Apple oktober 2022-event in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor het oktober-event van 2022 in het kort, met de belangrijkste en meest waarschijnlijke aankondigingen:

Het event zal dus vooral gaan over iPads en Macs, zowel op het gebied van hardware als software. De twee producttypes zijn de afgelopen jaren steeds meer op elkaar gaan lijken en met een nieuwe functie als Stage Manager en de reeds bestaande functie Universal Control, lijkt het steeds logischer om beide producten op hetzelfde evenement te bespreken.

iPad Pro 2022: vrijwel zeker

De iPad Pro is toe aan een update. Het huidige model is uit voorjaar 2021 en bracht onder andere een verbeterde frontcamera en een M1-chip. In de jaren daarvoor kon de iPad Pro rekenen op wat kleinere updates, dus wat ons betreft is het tijd voor meer nieuwe dingen in de iPad Pro 2022. En het lijkt erop dat we die gaan krijgen, want de iPad Pro 2022 krijgt diverse nieuwe functies. Volgens bronnen voorziet Apple deze modellen van draadloos opladen, al dan niet via MagSafe. Ook komt er een nieuwe M2-chip in en gaat Apple updates doorvoeren aan de camera’s. Hoewel wij met een iPad eigenlijk nauwelijks foto’s maken, hopen we toch dat de camera aan de achterkant een update krijgt. Op onze devicepagina van de iPad Pro 2022 lees je meer wat er komen gaat.

iPad 2022: vrijwel zeker

De iPad 2022 krijgt waarschijnlijk de grootste update in jaren. Uit diverse bronnen blijkt dat de iPad 2022 een nieuw design krijgt, waarbij het oude ontwerp uit 2013 plaats gaat maken voor het ontwerp dat Apple sinds 2018 bij de iPads gebruikt. Dat betekent dus platte zijkanten. De iPad 2022 krijgt vermoedelijk ook usb-c en ondersteuning voor de Apple Pencil 2. Het lijkt erop dat het scherm met 10,5-inch iets groter wordt, maar dat er nog geen sprake is van scherm tot de randen zonder thuisknop. Dat betekent dus nog gewoon een Touch ID-homeknop met bredere zwarte randen aan de boven-, onder- en zijkanten. Ook verwachten we in dit model een snellere chip, waarschijnlijk de A14.

Nieuwe MacBook Pro: komt eraan, maar mogelijk later

Apple bracht in november vorig jaar de nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro’s uit, met daarin een M1 Pro- of M1 Max-chip. Er gaan al een tijdje geruchten dat Apple aan nieuwe versies werkt, al twijfelen wij nog of het oktober 2022-event daar niet al te vroeg voor is. De gewone M2-chip is bijvoorbeeld nog maar een paar maanden oud, dus het zou voor Apple’s doen erg snel zijn als daar nu al snellere Pro- en Max-versies van komen. Bronnen stellen dan ook dat de nieuwe MacBook Pro ergens in het najaar van 2022 of voorjaar van 2023 aangekondigd kan worden. Andere grote verbeteringen worden niet echt verwacht, omdat deze modellen afgelopen najaar al een flinke update gekregen hebben.

Nieuwe Mac mini: grote kans

Er zijn twee Mac-modellen die staan te trappelen om een update: de Mac Pro en de Mac mini. De Mac Pro met Apple Silicon-chip verwachten we pas op z’n vroegst ergens begin 2023. Onze hoop is daarom gevestigd op de nieuwe M2 Mac mini, waar al maanden geruchten over gaan. Eerst leek het erop dat Apple een nieuw design gepland had, maar betrouwbaardere bronnen beweerden onlangs dat dat niet het geval is. De nieuwe Mac mini gaat er daarom net zo uit zien als de huidige Mac mini, maar dan dus met een M2-chip. Dit M2-model volgt de M1-variant op, maar Apple heeft ook nog een Intel-versie in het assortiment. Deze zou vervangen worden door de M2 Pro-variant, al is dus nog niet duidelijk of dat model al dit najaar klaar is.

Nieuw extern scherm Studio Display Pro: mogelijk

Apple bracht dit voorjaar het Studio Display uit, een betaalbaarder extern scherm uit Apple’s eigen koker. Maar dit scherm wordt niet door iedereen even goed ontvangen. Zo waren er al meteen problemen met de camera en ondanks doken er nog veel klachten op over het geluid van de speakers. Ook was het voor veel mensen een teleurstelling dat het geen mini-LED scherm met ProMotion was. Een betrouwbare display-expert riep al in het voorjaar dat Apple nog meet een geavanceerdere versie zou komen met de mogelijke naam Studio Display Pro. Het zou hier gaan om een 27-inch display met mini-LED en dus betere specs dan de huidige versie. Als Apple zo’n scherm gaat aankondigen, is dat vermoedelijk in combinatie met een bijpassende Mac. De nieuwe krachtige Mac mini zou dan een logische keuze zijn, al past de nieuwe Mac Pro hier ook goed bij. Het is daarom nog maar de vraag of dit scherm tijdens het oktober 2022-event onthuld gaat worden.

Releasedata software-updates: zo goed als zeker

Apple zal tijdens het event ook de releasedata van iPadOS 16 en macOS Ventura aankondigen, al komen we daar waarschijnlijk pas achter in een voetnoot van het persbericht van de nieuwe producten. We denken dat de updates ongeveer een week na het event beschikbaar komen, zowel voor alle geschikte iPads als alle geschikte Macs. De vraag is echter in welke vorm de updates uitkomen. Er is de afgelopen tijd veel kritiek op Stage Manager, met name op de iPad. Dat zou ook één van de redenen zijn waarom iPadOS 16 uitgesteld wordt. Apple kan alsnog besluiten om Stage Manager zelf ook uit te stellen en de iPad-update dus zonder deze functie uit te brengen, als blijkt dat het na de extra ontwikkeltijd niet lukt om de gewenste verbeteringen door te voeren.

Overigens zal naar verwachting ergens eind oktober ook iOS 16.1 verschijnen. We zijn daarom benieuwd hoe de nummering zal zijn van iOS 16 en iPadOS 16. Omdat iOS 16 wel al in september komt, denken we dat de versienummers het komende jaar niet meer gelijk zullen lopen.

Overige aankondigingen: in september of pas in 2023

Apple heeft naast bovenstaande producten nog veel meer nieuws in ontwikkeling. Zou zou er nog een nieuwe Apple TV komen, evenals nieuwe HomePod en HomePod mini. We verwachten deze aankondigingen mogelijk in september of ergens begin 2023. Dan is er natuurlijk ook nog Apple’s AR/VR-headset, waar al jaren geruchten over gaan. De meest betrouwbare bronnen zeggen dat Apple de headset in januari 2023 gaat aankondigen tijdens een speciaal event. Dat zou zo’n compleet nieuw product ook zeker niet misstaan. Grappig feitje: de allereerste iPhone werd ook in januari aangekondigd tijdens een eigen event.

Lees ook ons grote overzicht met alle Apple-producten van 2022.

