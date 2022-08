Apple heeft veel producten in ontwikkeling, maar slechts een deel daarvan wordt tijdens het september-event verwacht. Op welke aankondigingen moet je nog langer wachten? Deze producten worden pas later door Apple aangekondigd.

Niet aangekondigd: dit verwachten we niet van het september 2022-event

Voor een Apple-event zijn de verwachtingen altijd hooggespannen en dat is voor het event van 7 september niet anders. Om de verwachtingen wat te temperen (en teleurstellingen te voorkomen), lees je hier welke toekomstige aankondigingen hoogstwaarschijnlijk nog niet voorbij zullen komen tijdens het 7 september 2022-event. Denk aan nieuwe Macs, maar ook de iPads komen dit jaar zeer waarschijnlijk later dan je verwacht.

Je hebt misschien ons artikel met verwachtingen voor het iPhone 14-event van september gelezen, waarin staat welke producten Apple hoogstwaarschijnlijk wel gaat presenteren tijdens de Far out-presentatie. De belangrijkste aankondigingen zijn daar de nieuwe iPhone 14-serie en de nieuwe Apple Watches en misschien nog wat kleine verrassingen. Maar Apple heeft natuurlijk nog veel meer in ontwikkeling en dat pas echt niet allemaal in het ene september-event. Een aantal producten komt waarschijnlijk nog later dit jaar, maar een deel ook pas volgend jaar.

Bekijk ook Verwachtingen Apple Event 7 september: wat gaat Apple naast de iPhone 14 nog meer onthullen? Apple's aankomende september 2022-event staat grotendeels in het teken van de iPhone 14-serie, maar er komen nog meer aankondigingen aan. In deze vooruitblik lees je de meest uitgebreide verwachtingen van Apple's september 2022-event.

iPads: nog geen nieuwe iPad Pro en instap-iPad

Wanneer wel: oktober 2022 (verwacht)

Apple heeft voor dit jaar nog twee nieuwe iPads in de planning staan: de iPad Pro 2022 en de iPad 2022. De iPad Pro 2022 is de nieuwe krachtigste iPads voor professionals. In dit nieuwe model komt een snellere M2-chip, maar mogelijk ook ondersteuning voor draadloos opladen en een verbeterde camera. Maar ondanks dat het alweer ruim anderhalf jaar geleden is dat de iPad Pro 2021 onthuld werd, is het september-event nog niet hét moment om de opvolger te onthullen. Vanuit meerdere bronnen blijkt dat Apple dit model tijdens een event in oktober aankondigt.

Datzelfde geldt voor de nieuwe instap-iPad, de iPad 2022. Normaalgesproken kondigt Apple de nieuwe gewone iPad altijd aan tijdens het september-event, maar dit jaar is dat anders. Dat kan enerzijds te maken hebben met de mogelijke verbeteringen, die dit jaar groter zijn dan voorgaande jaren. Anderzijds speelt ook mee dat iPadOS 16 uitgesteld is en pas later uit komt. Deze versie staat standaard geïnstalleerd op deze nieuwe iPad, waardoor we er nog wel even op moeten wachten.

Macs: te vroeg voor nieuwe MacBook Pro’s en Mac mini

Wanneer wel: oktober 2022 (verwacht)

Apple zou werken aan nieuwe MacBook Pro’s met M2 Pro/Max-chip, als opvolgers van de 2021-modellen. Maar daarbij verwachten we geen grote andere verbeteringen, omdat Apple de 14- en 16-inch MacBook Pro’s vorig jaar nog een flinke make-over gegeven heeft. Maar wat voor de iPads geldt, geldt waarschijnlijk ook voor een aantal nieuwe Macs: ze komen pas later aan bod. Traditiegetrouw kondigt Apple nieuwe Macs altijd later in het najaar aan en nooit tijdens het september-event. Dat zal dit jaar dus niet anders zijn, waardoor we de nieuwe MacBook Pro’s pas tijdens een oktober-event verwachten.

Een andere nieuwe Mac die we nog dit najaar verwachten, maar niet tijdens het september 2022-event, is de nieuwe Mac mini. Ook deze krijgt waarschijnlijk een M2 Pro-chip, samen met een nieuwe M2-versie als instapmodel. De Mac mini is dit najaar twee jaar geleden voor het laatst geüpdatet en het is dus wel tijd voor een nieuwe. De krachtigere versie zou de huidige Intel-versie die Apple nog verkoopt gaan vervangen. Een aankondiging samen met de nieuwe MacBook Pro’s en iPads klinkt erg logisch, zeker omdat beide apparaattypes steeds meer op elkaar gaan lijken.

Lees ook ons artikel over wat we verwachten van Apple’s oktober 2022-event, waarin we dieper in gaan op zowel de Mac als iPad.

Bekijk ook Apple in oktober: dit kun je verwachten van het tweede Apple-event van dit najaar Ook in oktober komt er zeer waarschijnlijk weer een Apple-event aan, waar Apple diverse nieuwe producten gaat aankondigen. In dit artikel lees je welke aankondigingen van Apple in oktober we verwachten. Zo worden er meerdere iPads en Macs verwacht.

Apple’s mixed reality-headset

Wanneer wel: begin 2023 (verwacht)

Al jaren gaan er geruchten rondom Apple’s AR/VR-headset, ook wel de mixed reality-headset genoemd. Oorspronkelijk had deze in 2022 aangekondigd moeten worden, mogelijk tijdens de WWDC. Maar Apple moest het product uitstellen, zo beweerden bronnen eerder. Met als gevolg dat de aankondiging ook nog wel even op zich laat wachten. Apple-analist Ming-Chi Kuo denk dat de aankondiging tijdens een apart en eigen event in januari 2023 gaat gebeuren, waardoor we er dit jaar dus nog waarschijnlijk niks van gaan zien. Apple zou in theorie een preview kunnen tonen tijdens het september 2022-event, maar de laatste berichten wijzen daar niet op. Een geheel eigen event lijkt daardoor een logischere keuze, ook om het andere nieuws niet te overschaduwen.

Bekijk ook Apple's AR/VR-headset: aankondiging waarschijnlijk in januari Als we de geruchten mogen geloven, staat de aankondiging van Apple's eigen AR/VR-headset al bijna voor de deur. In dit artikel lees je alles wat we tot nu toe weten over de release van Apple's eerste headset, op basis van geruchten.

Datum iPadOS 16 en macOS Ventura

Wanneer wel: oktober 2022 (verwacht)

Aan de softwarekant verwachten we diverse aankondigingen tijdens het september 2022-event, namelijk de releasedatum van iOS 16, watchOS 9 en tvOS 16. Maar er ontbreken nog een aantal updates, namelijk iPadOS 16 en macOS Ventura. Net zoals de hardware waar ze op draaien, komen de updates pas in oktober aan de beurt. macOS wordt de laatste jaren sowieso altijd pas later uitgebracht en dit jaar komt iPadOS ook later. Zoals we eerder al zeiden is iPadOS 16 uitgesteld en dat heeft ook gevolgen voor de aankondiging van de datum. Apple zal de datum van iPadOS 16 pas aankondigen als ze er zeker van zijn wanneer de update uitgebracht wordt en naar verwachting weet Apple dat pas in oktober. De kans is dus groot dat de releasedatum van zowel iPadOS 16 als macOS Ventura pas in oktober bekendgemaakt worden.

Overige aankondiging: HomePods, Mac desktops en meer

Er zijn nog meer producten die Apple in ontwikkeling heeft en mogelijk later dan september worden aangekondigd. Enkele voorbeelden zijn nieuwe HomePods, nieuwe Mac desktops en mogelijk ook een Apple TV. Voor de HomePod zou Apple pas in 2023 nieuwe modellen op de planning hebben staan, waardoor we eerder denken dat deze tijdens een event in het voorjaar aangekondigd worden. De Apple TV is in dit verhaal het grote twijfelgeval. Er zijn geruchten geweest dat Apple eind 2022 een nieuwe Apple TV gaat uitbrengen en doorgaans is het september-event daarvoor de plek om het nieuwe model aan te kondigen. Maar er zijn nog zo weinig concrete geruchten over geweest, dat we niet denken dat we hem dit najaar al gaan zien.

De Mac Pro en iMac zouden ook nog ergens de komende maanden aan bod komen, maar wanneer is nog onduidelijk. Het september-event is hoe dan ook niet het uitgelezen moment voor deze nieuwe producten, omdat daar überhaupt geen Macs aan bod komen. Voor de Mac Pro heeft Apple al beloofd dat er nog een Apple Silicon-versie in de maak is, maar volgens meerdere bronnen zou die ook pas ergens in 2023 uit gaan komen. Daarnaast gaan er al maanden geruchten over een nieuwe grotere iMac, bijvoorbeeld met 27-inch scherm. Een nieuwe iMac zien wij op z’n vroegst tijdens een oktober-event voorbij komen, maar wij gokken eerder op een aankondiging in 2023.

Andere producten die we nog niet verwachten in september zijn:

AirTag 2

AirPods Max 2 (maar wél de AirPods Pro 2)

Nieuw extern Apple-display, mogelijk Studio Display Pro

Apple Pencil 3 (eventueel later samen met de nieuwe iPad Pro 2022)

Lees ook ons artikel met alle verwachte Apple-producten voor 2022, al wordt een deel daarvan dus pas in 2023 verwacht. Daarin lees je ook welke producten er reeds dit jaar uitgebracht zijn.