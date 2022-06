De instap-iPad is ieder jaar het minst spannende model, maar tegelijkertijd één van de populairste. Voor een relatief lage prijs heb je een iPad waarmee je prima films en series kan kijken, kan surfen, e-mailen en andere basic taken op kan doen die veel mensen in een iPad zoeken. Om de prijs laag te houden, gebruikt Apple eigenlijk altijd oudere onderdelen van voorgaande modellen. Denk aan het scherm, de behuizing en de chip. Maar volgens 9to5Mac gaat er dit jaar wat meer veranderen. Bronnen stellen tegenover de site dat de iPad 2022 usb-c krijgt, naast een upgrade van de chip. Maar hoe geloofwaardig is dat?



‘iPad 2022 met usb-c en A14’

De Lightning-aansluiting lijkt op zijn retour. Volgend jaar is de verwachting dat de iPhone 15 de overstap maakt naar usb-c, mede onder druk van de EU. Maar bij de iPads is Apple al een stuk verder, want daar is bijna elk model al voorzien van usb-c. In die zin klinkt de overstap van Lightning naar usb-c op de 10e generatie iPad 2022 als een logische zet. Behalve uniformiteit, opent dit ook nieuwe mogelijkheden zoals het aansluiten van meer accessoires. Hoewel wij ons afvragen of de doelgroep van deze iPad daar behoefte aan heeft (denk aan professionele camera’s of harde schijven), zou dit wel een aantrekkelijke zet zijn.

Andere verbeteringen die volgens de bron onderweg zijn, zijn de snellere A14-chip en ondersteuning voor 5G op het Cellular-model. De iPad 2021 heeft momenteel een A13-chip. Nagenoeg ieder jaar stopt Apple er wel een snellere chip in, wat de upgrade naar de A14-chip dit jaar logischer maakt. Dit is dezelfde chip die in de iPad Air 2020 en de iPhone 12-serie zit.

Wat betekent dit voor het design en het scherm?

De bron zegt geen informatie te hebben over het design en het scherm. Maar als de overstap naar usb-c klopt, valt daar wel degelijk voor het design iets uit af te leiden. De instap-iPad werkt nog altijd met de eerste generatie Apple Pencil, die alleen op te laden is via de ingebouwde Lightning-stekker. Deze steek je onderin de Lightning-poort van de iPad. Maar als de iPad usb-c krijgt, betekent dit dat je de Apple Pencil niet meer via de iPad op kan laden. In plaats daarvan zou Apple kunnen kiezen om ook voor dit model over te stappen naar de Apple Pencil 2. Maar dit Apple Pencil-model wordt draadloos opgeladen, dankzij de magnetische bevestiging aan de zijkant van de iPad waar deze nu al mee samenwerkt. Om dat te kunnen realiseren op de iPad 2022, zou de standaard iPad dus net als de overige huidige modellen een ontwerp met platte zijkanten krijgen. Dat betekent dus een geheel nieuw design.

Een tweede scenario is dat Apple de eerste generatie Apple Pencil aanpast en de Lightning-stekker wijzigt naar een variant met usb-c. Maar dat zou betekenen dat er in totaal drie verschillende modellen van de Apple Pencil zouden zijn, wat het niet bepaald overzichtelijk maakt voor aanstaande kopers.



Het huidige ontwerp van de iPad 2021, met eerste generatie Apple Pencil en Lightning

Bovendien zou het hoogst ongebruikelijk voor Apple zijn om usb-c toe te voegen aan het huidige oude design met thuisknop. De instap-iPad staat zoals eerder gezegd bekend om het hergebruik van onderdelen. Er is nog nooit een iPad-behuizing met het oude ontwerp geweest waar een usb-c poort in zit. Dat zou dan opnieuw ontworpen en gefabriceerd moeten worden, wat weer resulteert in een hogere prijs.

Over het scherm geeft de bron van 9to5Mac iets meer details, al blijft het wat vaag. Volgens de bron krijgt de nieuwe iPad 2022 een Retina-display in dezelfde resolutie als de iPad Air. Meer geavanceerde functies als hoge helderheid en betere kleurenweergave hoef je niet te verwachten. Maar over het formaat worden door deze bron geen harde uitspraken gedaan. Display-analist Ross Young voegt hier wel aan toe dat het gaat om een 10,5-inch display. Dat is een upgrade ten opzichte van het 10,2-inch scherm van het huidige model. Wat daar opvallend aan is, is dat 10,5-inch hetzelfde formaat is als de iPad Air 2019. Dit model had nog het oude ontwerp, dus zonder de platte zijkanten.

Al met al scheppen de nieuwe geruchten nog niet veel duidelijkheid over de specs van de iPad 2022. Naar verwachting gaat Apple dit model aankondigen tijdens een event in september, tegelijk met de iPhone 14-serie.