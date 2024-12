Wat is een goede AirPods aanbieding?

AirPods zijn bij andere winkels vaak veel goedkoper dan de adviesprijzen die Apple zelf rekent. In onderstaande tabel zie je hoeveel je ongeveer kunt besparen door naar aanbiedingen te zoeken. Let op dat je bij alleen bij Apple een gratis inscriptie kunt laten plaatsen. Bij andere winkels kan dat niet, ook niet tegen betaling. Wil je je AirPods persoonlijk maken, dan zul je de adviesprijs moeten betalen. Je zou ook een sticker of andere versiering kunnen plakken als je je AirPods gemakkelijk wilt herkennen.

Zie je prijzen die lager liggen dan in onderstaande tabel, dan weet je dat je een goede deal te pakken hebt. Ligt de prijs hoger, dan kun je beter nog even doorgaan met zoeken of wachten tot er een betere aanbieding komt. Goed om te weten: bij het trio Coolblue, Bol.com en MediaMarkt zijn de prijzen vaak gelijk, behalve op momenten dat één van hen een scherpe aanbieding heeft.

Hieronder vind je de beste deals die we konden vinden. Let op: deals zijn vaak tijdelijk!