Het is alweer drie jaar geleden dat de AirPods Pro 2019 verschenen: de eerste oordopjes van Apple met actieve ruisonderdrukking. Heb je de AirPods Pro meteen gekocht toen ze op de markt kwamen, dan zijn jouw exemplaren langzamerhand misschien wel aan vervanging toe. Er waren geruchten over AirPods Pro met kortere steeltjes, maar dat heeft Apple niet gedaan. Apple houdt vast aan hetzelfde design, maar heeft de oortjes intern wel compleet vernieuwd, waardoor er genoeg over te vertellen valt. Je koopt ze voor €299,- bij Apple. Hoe bevallen ze en zijn ze de upgrade waard? Dat lees je in deze AirPods Pro 2022 review!

Deze review is uitgevoerd in september 2022 en beschrijft de situatie op dat moment.



AirPods Pro 2022 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Alleen verkrijgbaar in glimmend wit

In-ear design met rubberen oortips

Vier formaten oortips meegeleverd: XS, S, M en L

Zweet- en waterbestendig (IPX4)

Bluetooth 5.3 (was 5.0)

Afmetingen oortjes: 30,9 x 21,8 x 24 mm (zelfde als vorige model)

Afmetingen doosje: 45,2 x 60,6 x 21,7 mm (zelfde als vorige model)

Tot 6 uur luistertijd met ruisonderdrukking (was 4,5 uur)

Tot 30 uur luistertijd bij gebruik van doosje (was 24 uur)

Verkrijgbaar voor €299,- (elders op termijn vaak veel goedkoper)



De inhoud van de verpakking: AirPods en een 1 meter lange oplaadkabel.

Wat is er nieuw?

Wil je precies weten wat er anders is ten opzichte van de eerdere AirPods? Check dan onze vergelijking AirPods Pro 2019 vs AirPods Pro 2022. De belangrijkste verbeteringen zijn:

H2-chip maakt nieuwe functies mogelijk en presteert beter, waaronder verbeterde geluidskwaliteit

Verbeterde ruisonderdrukking

Adaptieve transparantie

Volume wijzigen met aanraakbediening

Sterk verbeterde batterijduur

Oplaadcase met U1-chip en speaker voor makkelijker terugvinden

Oplaadcase ook op te laden met Apple Watch-puck

Adviesprijs ligt 20 euro hoger

Check alle verschillen in onze vergelijking AirPods Pro 2019 vs AirPods Pro 2022.

Design van de AirPods Pro

Uiterlijk van oortjes en doosje is hetzelfde gebleven

Korte steeltjes en grote kop

Alleen verkrijgbaar in hoogglans wit

Vier formaten oortips: Extra Small, Small, Medium en Large

Ventilatiesysteem voor minder druk

Oplaaddoosje heeft nu een speaker en bevestiging voor koordje, zoals het Incase draagkoord

Bij de AirPods 3 had Apple het design behoorlijk aangepakt, met aangepaste stokjes en een bredere oplaadcase. Bij de vernieuwde AirPods Pro is daarvan geen sprake. Er is aan de oortjes op het eerste gezicht geen wijziging te zien, maar schijn bedriegt. Er zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd, die niet meteen te zien zijn, zoals de nieuwe veegbediening op de stokjes om het volume aan te passen.



Oortips voor de AirPods Pro 2022: nu ook in maat Extra Small.

Een andere verbetering is te vinden bij de eartips: er is nu ook een extra small (XS) voor mensen met een kleine gehoorgang. Dit verbetert niet alleen de pasvorm en het draagcomfort, maar zorgt ook voor een betere afsluiting zodat actieve en passieve ruisonderdrukking beter werken. Ermee zwemmen of douchen is nog steeds niet de bedoeling: ze hebben een IPX4-rating en dat betekent dat ze bestand zijn tegen zweet en waterspatten, maar je mag ze niet onderdompelen of in de wasmachine stoppen.

Er zijn wel eens geruchten geweest over andere kleuren en ik zag ook nu weer heel wat reacties van mensen die graag zwarte AirPods zouden willen. Maar ik acht de kans dat Apple dit doet niet zo groot. De witte oortjes zijn zo iconisch en herkenbaar, dat Apple eraan vasthoudt. Wil je kleur, dan kun je terecht bij de Apple Beats-oordopjes. En de witte kleur van de AirPods is zo neutraal dat niemand zich eraan zal ergeren. Dus wat mij betreft: gewoon zou houden.



AirPods Pro 2019 (links) en AirPods Pro 2022 (rechts). De verschillen zijn op het oog miniem.

Nieuw oplaaddoosje met speaker

Er zijn ook vernieuwingen in de oplaadcase: die heeft een metalen oog aan de zijkant om een draagkoord te bevestigen (bijvoorbeeld het eerder besproken Incase draagkoordje). Dat koordje heeft een fiks prijskaartje van €15, maar dit is nou typisch iets wat je elders goedkoper kunt vinden. De productiekosten van zo’n koordje zijn laag – een fractie van wat Apple ervoor vraagt. Wat mij betreft had Apple er best eentje gratis mee kunnen leveren. Ik raad echter af om de AirPods aan een rugzak te laten bungelen. Het zijn dure oortjes, dus berg ze goed op binnenin de tas of in je broekzak.



Volgens een röntgenfoto zit dit metalen oog vast aan een langere constructie die naar de Lightning-poort doorloopt en als antenne dienstdoet.

Het doosje heeft bovendien een ingebouwde speaker, waardoor hij bij het zoeken via Zoek mijn AirPods ongeveer net zo hard klinkt als een AirTag. Voorheen waren de geluidjes van de AirPods zo zacht dat je al na drie seconden opgaf (als het je al lukte om verbinding te maken). Die speaker wordt ook gebruikt voor geluidjes om je te attenderen op koppelen, opladen en een bijna lege batterij. Aan de onderkant zijn de gaatjes voor de speaker duidelijk te zien. Verderop bij het onderwerp zoeken vertellen we er meer over.

Verder vind ik het een pluspunt dat het oplaaddoosje nu MagSafe-magnetisch is. Hij blijft hangen op de schuine MagSafe-dock op mijn bureau en geeft daarbij een ping-geluidje via de speaker, als bevestiging dat het opladen is begonnen. Als je wil kun je dit geluid uitschakelen. Nog een ander pluspunt van de AirPods Pro 2022-uitvoering is dat je nu zelfs je AirPods op een Apple Watch-puck kunt opladen. Je hebt nu dus vier opties (kabel, Qi, MagSafe en puck) waardoor je altijd wel een geschikte lader kunt vinden. We zouden deze ruime keuze uit oplaadmogelijkheden ook graag bij de Apple Watch willen zien.

Audio van de AirPods Pro 2022

Personalized Spatial Audio past muziek aan je gehoorgang aan

(Nog) geen support voor lossless

Bevat H2-chip voor geavanceerde functies

Adaptieve EQ verbetert weergave van je eigen stem

Apple heeft ook de audio van de AirPods Pro op een aantal punten verbeterd. Het gaat dan vooral om technische functies die we al eerder hebben genoemd zoals gepersonaliseerde ruimtelijke audio en adaptieve transparantie. Daarnaast is de Adaptive EQ verbeterd.

Apple zegt dat de driver, versterker en transducer (omzetter) zijn vernieuwd en in combinatie met nieuwe algoritmes zorgen voor een rijker geluid. Dat is meteen duidelijk te merken bij het luisteren van muziek. Het klinkt helderder en de consistentie bij verschillende geluidssterktes is beter. En dat geldt niet alleen als je de muziek erg hard zet: ook bij lagere geluidsvolumes klinkt de muziek hoorbaar beter. Kleine details in een muzieknummer zijn nog steeds goed te onderscheiden en ook de bas komt goed door. Bij een normaal volume zijn de verschillen nog beter te horen en geeft je nog meer het gevoel dat je er midden in zit.



Dit rooster is bij de 2022-modellen iets kleiner geworden.

Of de gepersonaliseerde ruimtelijke audio daarbij echt iets toevoegt is een kwestie van proberen. Zelf vinden we het geluid ietsje beter klinken, maar er zijn ook mensen die vinden dat het niets toevoegt. Terwijl het effect bij de vernieuwde transparantiemodus meteen zonder twijfel merkbaar is, is dit bij gepersonaliseerde ruimtelijke audio een stuk subjectiever. Het is maar net wat jij prettig vindt en Apple kan dat niet altijd raden. En ook goed om te weten: je kunt gepersonaliseerde audio niet af en toe aan zetten. Het is er altijd, totdat je je profiel weggooit. Wil je het later nog eens gebruiken, dan zul je opnieuw je oren moeten scannen. Dat is onhandig, want misschien wil je het wel voor films en series, maar niet voor muziek.

Apple heeft SharePlay-audio ook vernieuwd, dus als je samen met vrienden aan het kijken bent krijg je nu verbeterde audiokwaliteit, “alsof je in de bioscoop zit”. Deze functie is voor mij niet zo relevant: sinds het werd aangekondigd heb ik SharePlay één keer geprobeerd en daarna nooit meer. Mocht je regelmatig samen met iemand anders op de bank (of op afstand) zitten te kijken naar dezelfde film met oordopjes in, dan is het mooi meegenomen.

(Nog) geen support voor lossless

Apple heeft de Bluetooth-versie in de AirPods verhoogd van 5.0 naar 5.3. Dat maakt op papier een hogere bandbreedte mogelijk, waardoor Apple audio in een hogere kwaliteit zou kunnen streamen. Het betekent echter niet dat lossless muziek nu al op de AirPods Pro 2022 wordt ondersteund. We moeten het ook niet uitsluiten, want Apple kan nog een nieuwe lossless audio-codec ontwikkelen voor de H2-chip. Een AirPods firmware-update kan dan voldoende zijn.

Overigens klinkt de muziek ook zonder lossless support erg goed. Het is de vraag of veel mensen écht het verschil zullen horen, terwijl lossless wel meer batterij, data en opslag kost. Is dat het waard? Ik ben daar nog niet zo zeker van, maar zou uiteraard wel graag zien dat Apple mij de mogelijkheid van een betere audiokwaliteit biedt. En het zou ook fijn zijn als Apple iets meer opheldering geeft en duidelijk maakt of we het ooit kunnen verwachten. Waarom lossless aanbieden via je eigen muziekdienst (Apple Music), terwijl het op de premium audioproducten (AirPods Pro, AirPods Max) niet werkt? Lossless luisteren op de HomePod kan gelukkig wel.

H2-chip maakt alles mogelijk

Veel verbeteringen zijn te danken aan de nieuwe H2-chip, die je niet in eerdere modellen vindt. Apple heeft jarenlang gebruik gemaakt van de H1-chip voor het regelen van functies zoals actieve ruisonderdrukking, hands-free Siri en de adaptieve EQ. Bij de H2-chip krijg je verbeterde ruisonderdrukking en een verbeterde geluidskwaliteit, belooft Apple. De H2 is behalve krachtiger ook efficiënter, waardoor de oortjes langer meegaan op een batterijlading.

Apple zegt dat de H2-chip algoritmes kan gebruiken die voorheen niet mogelijk waren op kleine accessoires zoals de AirPods. Daardoor levert de actieve ruisonderdrukking “twee keer betere prestaties”, een vrij subjectieve claim die moeilijk te controleren valt. Ook moeten we Apple geloven dat de chip voor adaptieve transparantie in staat is om 48.000 keer per seconde geluiden te detecteren en te dempen. De algoritmes voor Adaptive EQ zijn dankzij de H2-chip verder verbeterd. Niet alleen voor geluid, maar ook voor de weergave van je stem in de transparantiemodus. Het klinkt natuurlijker, minder blikkerig.

Bediening van de AirPods Pro 2022

Doosje openen om te koppelen

Wisselen gebeurt automatisch bij Apple-devices die op hetzelfde Apple ID zijn aangemeld

Wisselen tussen ruisonderdrukking en transparantiemodus door in de steeltjes te drukken

Volume aanpassen door over de steeltjes te vegen

Het koppelen van de oortjes verloopt nog net zo simpel als voorheen: je houdt het doosje bij je iPhone en opent het klepje. Je krijgt dan meteen een melding te zien met de vraag of je wilt koppelen. Daarna gaat het koppelen automatisch op al je apparaten.

De stokjes van de AirPods Pro zijn nog steeds klikbaar, maar je kunt nu ook vegen aan de zijkant om het geluidsvolume aan te passen. Dit vergt wel even gewenning, want als je zomaar gaat vegen is de kans groot dat ze uit je oren vallen. Je kunt het beste de AirPods op z’n plaats houden door je duim er aan de onderkant lichtjes tegenaan te drukken. Je hoort een tikje dat de functie actief is. Dit is vooral bedoeld voor kleine volume-aanpassingen, want je moet meermaals vegen om de oortjes aanmerkelijk harder of zachter te zetten. Ik vind dit een goede toevoeging.

Druksensoren zitten er overigens ook nog steeds in, voor het wisselen tussen de twee varianten van ruisbeheersing: ruisonderdrukking en transparantie.

Actieve Ruisonderdrukking op de AirPods Pro 2022

Bevat H2-chip voor geavanceerde ruisonderdrukking

Interne en externe microfoons luisteren naar omgevingsgeluid

Neutralisatie van ongewenst rumoer met antigeluid

Werkt volgens Apple “twee keer beter”

De AirPods Pro sluiten je gehoorgang af, dankzij de oortips. Niet iedereen vindt dit prettig, maar voor die mensen heeft Apple de eveneens uitstekende AirPods 3 (review).

Voor mensen met een kleine gehoorgang krijg je bij de AirPods Pro nu XS-oortips, zodat je ervan verzekerd bent dat het goed afsluit. De oortips van de eerste en tweede generatie AirPods Pro zijn volgens Apple niet uitwisselbaar. Op het eerste gezicht lijkt dat onzin, want fysiek past het wel. Maar Apple zegt een ander soort membraan te hebben gebruikt, waarop de algoritmes van de AirPods Pro 2022 zijn afgestemd.

Actieve ruisonderdrukking houdt in dat de AirPods via de microfoons omgevingsgeluid oppikken en dit met antigeluid proberen te neutraliseren. Zo hoor je (als het goed is) helemaal niets van een zoemende motor of een borrelende waterleiding. Het klinkt misschien gek, maar Apple’s ANC werkt ook enorm goed in een rustige ruimte. Ga bijvoorbeeld even op bed liggen en je hoort he-le-maal niets. Ook niet je hartslag of andere lichaamsgeluiden zoals het geruis in je oren. Maar de meeste mensen zullen het gebruiken voor wat extra rust in een drukke omgeving. Lage en continu klinkende tonen zoals van een motor, airco, grasmaaier en dergelijke hoor je niet meer.

Andere geluiden zijn lastiger te blokkeren, namelijk als de frequentie wat hoger ligt of wisselend is. Ook kunnen de oortjes plotselinge geluiden niet goed onderscheppen. Denk hierbij aan menselijke stemmen, het geblaf van een hond, een schril fluitje of een luidruchtige televisie. Ik probeerde een voetbalprogramma buiten te sluiten om rustig te kunnen werken, maar dat lukte niet. De enige optie die je dan hebt is om de muziek extra hard te zetten. Zacht gebabbel op de achtergrond werkt een stuk beter, zodat je alleen nog de muziek hoort. Eén filteractiviteit werkt echter minder goed: bij harde wind fietsen met de oortjes in. Je hoort dan nog best wat geruis.

Dat de actieve ruisonderdrukking nu “twee keer zo goed is”, moeten we maar geloven. Het werkt in ieder geval erg goed, als je de juiste oortips gekozen hebt. Ik koos net als bij mijn eerdere AirPods voor maat M. Helaas zul je voor vervangende oortips een Apple-tax moeten betalen: ze kosten €10 voor 2×2 stuks in je eigen maat.

Adaptieve transparantiemodus op de AirPods Pro 2022

Een functie waar we meteen fan van zijn geworden, is de nieuwe adaptieve transparantiemodus op de AirPods Pro 2022. De gewone transparantiemodus was op de eerste generatie al een onmisbare functie om een gesprek te kunnen voeren, zonder de AirPods uit je oor te halen (dan stopt immers de muziek of serie en dat kan bij sommige streamingdiensten onhandig zijn) of om veiliger in het verkeer te kunnen rijden. Normaal gesproken gebruik je de transparantiemodus niet als je vlakbij een bouwput staat of in een vliegtuig zit, omdat ook de ongewenste geluiden extra worden versterkt.

Maar Apple heeft iets slims gedaan bij de AirPods Pro 2022: adaptieve transparantiemodus. Dit filtert de ongewenste geluiden zoals een zoemende motor of een drilboor eruit. Je hoort ze nog wel in de verte (anders zou je misschien in paniek raken dat de vliegtuigmotor stilgevallen is), maar het vervaagt naar de achtergrond. Andere geluiden zoals een fluitende vogel hoor je nog wel helder en duidelijk. Je zou het kunnen zien als augmented hearing: belangrijke geluiden worden versterkt, andere niet. Apple bepaalt echter wat die belangrijke geluiden zijn, je kunt hier geen invloed op uitoefenen. Gaat het getsjirp van een vogel bij jou door merg en been, dan kun je dit niet selectief onderdrukken.

Een andere slimme verbetering is dat je beter bent beschermd tegen harde geluiden. Schakel de transparantiemodus in en je zult geen geluiden boven de 85 decibel meer horen. Via de Geluid-app op de Apple Watch kun je zien hoeveel decibel de AirPods in realtime doorgeven en dat komt nooit boven de 85. Dit is mooi, want zo kun je de AirPods Pro bijvoorbeeld in doen naar een luid evenement om je gehoor te beschermen, als een soort earplugs. In de Gezondheid-app kun je achteraf zien aan welke geluidssterktes je bent blootgesteld. Het is te hopen dat adaptieve transparantie ook naar de eerste generatie AirPods Pro met H1-chip komt, want dit maakt de functie echt zóveel beter! Volgens Apple zijn de goede resultaten echter te danken aan de H2-chip.

Met de transparantiemodus ingeschakeld klinken stemmen helderder en dichterbij, zodat je mensen beter kunt verstaan. Je kunt dit nog eens extra benadrukken met de functie gespreksversterking. Wat misschien maar weinig mensen weten is dat je de instellingen van de transparantiemodus nog verder kunt personaliseren via Toegankelijkheid. Je leest er meer over in onze tips over (Adaptieve) Transparantie op de AirPods, AirPods gebruiken als gehoorapparaat met Live Luisteren en Gespreksversterking via de AirPods.

Zoeken van de AirPods Pro 2022 sterk verbeterd

U1-chip voor Ultra Wideband

Nauwkeurig zoeken van de AirPods is hiermee mogelijk

Beter hoorbaar bij afspelen van geluid, dankzij speaker in doosje

Het terugvinden van mijn oordopjes via Zoek mijn AirPods was altijd een drama. Wij kregen bijvoorbeeld wel eens een melding dat we ze op de luchthaven van de laatste vakantie hadden laten liggen, terwijl we alweer een week thuis waren. Of je speelde een geluid af om ze te zoeken, maar het piepgeluidje was zo zacht dat je alsnog niets hoorde (als ze überhaupt al verbinding wilde maken). Bij de AirPods Pro 2022 is dit op twee punten sterk verbeterd. Er zit nu een speaker in de case, zodat het zoeken met geluid nu echt heel erg luid klinkt, misschien nog wel iets luider dan bij een AirTag.

En er is nog een overeenkomst met de AirTag: binnenin vind je dezelfde U1-chip voor nauwkeurig zoeken. Als je in de buurt van je AirPods bent gekomen wijst een pijl de weg en zie je meteen hoeveel meter je nog moet lopen. Dit is mogelijk dankzij Ultra Wideband. Die had Apple wat ons betreft al veel eerder in de AirPods Pro mogen inbouwen (ze dateren immers uit 2019, hetzelfde jaar waarin de iPhone 11 voor het eerst een U1-chip kreeg). Toch lijkt Apple de U1-chip te reserveren voor specifieke devices en accessoires. Zo heeft de iPhone SE 2022 nog geen U1-chip en dat geldt ook voor de iPads en Macs. We vinden het overigens jammer dat de U1-chip alleen in de case zelf zit en niet in de AirPods Pro zelf. Dat maakt het zoeken naar de AirPods Pro alleen beter als ze al in de case zitten.

Software voor de AirPods Pro 2022

AirPods snel bereikbaar in Instellingen-menu

Batterijstatus makkelijk te raadplegen

Adaptieve transparantie komt mogelijk ook naar eerste generatie

Toch hoeft niet iedereen nieuwe AirPods Pro aan te schaffen om van de vernieuwingen van dit jaar te profiteren. Zo kun je in iOS 16 nu meteen naar de AirPods-instellingen gaan, zonder dat je door het Bluetooth-menu hoeft te bladeren. Je ziet je AirPods meteen onder je Apple ID, mits ze natuurlijk verbonden zijn en in je oor zitten. Je ziet ook de batterijstatus van doosje en oortjes en je ziet opties voor automatische oordetectie en gepersonaliseerde ruimtelijke audio. De eerste generatie AirPods Pro had al Personalized Spatial Audio, waarmee je je audio-ervaring kunt afstemmen op de anatomie van jouw oor. Hierbij moet je een scan van je hoofd en met name je oor maken via de TrueDepth-camera, op een manier die vergelijkbaar is het met het instellen van Face ID. Het werkt ook op de AirPods 3 en op de AirPods Max. Dit is dus niet uniek voor de nieuwste AirPods Pro.

Volgens Apple is de adaptieve transparantiemodus op de AirPods Pro 2022 wél uniek, maar het lijkt erop dat deze functie ook zal worden ingeschakeld op de eerste generatie AirPods Pro (de beta wekt die indruk). Dit is onderdeel van iOS 16.1, dus het te zijner tijd installeren van de update op je iPhone is voldoende. De firmware-update voor de AirPods volgt dan vanzelf. Je kunt nog steeds snel je AirPods koppelen door het doosje te open en in het steeltje drukken om te wisselen tussen ruisonderdrukking, transparantie of via het Bedieningspaneel ruimtelijke audio inschakelen.



AirPods Pro 2022 naast het doosje.

Batterijduur van de AirPods Pro 2022

Batterijduur van 6 uur bij normaal gebruik (was 4,5 uur)

Totaal 30 uur met oplaadcase (was 24 uur)

Opladen via Lightning, Qi, MagSafe of Apple Watch-lader

Nog geen usb-c-aansluiting

Apple belooft een batterijduur van 6 uur voor de oortjes en 30 uur in totaal met de oplaadcase (voorheen respectievelijk 4,5 uur en 24 uur). Dit is bij gebruik van actieve ruisonderdrukking waarbij het volume op 50% staat. Het is een flinke sprong vooruit, waar we blij mee zijn. Niet omdat die extra 1,5 uur nu zo’n doorbraak is, maar omdat het ook betekent dat je oortjes in de toekomst langer meegaan. Wat ik ook fijn vind is dat functies als ruimtelijke audio weinig impact hebben op de batterij. Dit is een functie die je bij het kijken van een film zeker wil inschakelen, maar dat betekent wel dat de gebruiksduur van je AirPods met een halfuur afneemt. Dat valt mee.

Luister je (zoals ik) vaak met één oortje naar podcasts, dan kun je makkelijk een week op vakantie gaan zonder ooit een lader te hoeven gebruiken. Maar goed, dit is niet echt een zinvol pluspunt, aangezien er altijd wel een geschikte lader in de buurt is. Opladen doe je met de meegeleverde Lightning-naar-usb-c-lader, via je MacBook of een stroomadapter. Andere opties zijn Qi, MagSafe of de Apple Watch-lader.

Ook bij de AirPods heeft Apple nog niet de overstap naar usb-c gemaakt en dat vinden we eigenlijk niet zo’n probleem. Het moet een keertje gebeuren, maar de overstap naar usb-c heeft ook wat nadelen: het dwingt mensen om nieuwe stroomadapters te kopen en er zullen veel prima functionerende usb-a-laders in de afvalbak terechtkomen. Vanwege de verschillende draadloze oplaadmogelijkheden van de AirPods is de Lightning-poort ook minder belangrijk voor dit product.



Een leuk detail: je kunt de Remote-loop van de Apple TV ook gebruiken om je AirPods op te hangen. Dit werkt met alle modellen!

We haalden met de oortjes gemakkelijk de beloofde tijdsduur van 6 uur, al moet je bij het meten hiervan wel even oppassen. De neiging is immers groot om de oortjes tussendoor even in het oplaaddoosje te stoppen, zodat ze niet zoek raken. Zo zit je ongemerkt de AirPods steeds bij te laden en heb je nooit te maken met een lege AirPod. De 1,5 uur extra gebruiksduur is te danken aan de verbeterde H2-chip en een 15% hogere capaciteit, zo blijkt uit registratie bij autoriteiten. De capaciteit is omhoog gegaan van 43,24mAh naar 49,7mAh. Het doosje zelf is volgens die registraties nauwelijks veranderd in batterijcapaciteit: van 523mAh naar 527mAh. Zelf vind ik die batterijcapaciteiten niet zo belangrijk: met eenmaal per week opladen zijn mijn AirPods altijd klaar voor gebruik.

Voor wie zijn de AirPods Pro 2022 bedoeld?

Mensen die de eerste generatie AirPods Pro 2019 meteen hebben gekocht, zullen in de markt zijn voor een nieuwe set oortjes. De batterij is mogelijk niet meer zo goed en je vindt het na drie jaar misschien wel weer eens tijd voor een upgrade. Heb je je AirPods Pro later gekocht, dan kun je er beter nog een tijdje mee blijven doorlopen… totdat ook bij jou de batterij het niet meer zo lang volhoudt.

Ik had ‘geluk’ dat ik tussendoor last kreeg van het AirPods kraakprobleem, waardoor mijn oortjes zijn vervangen door nieuwe (het doosje werd niet vervangen). Geldt dat ook voor jou en heb je met je eerste generatie AirPods Pro last van gekraak, dan loont het de moeite eens een afspraak bij de Apple Store te maken. Je kunt dan weer geruime tijd vooruit met een verse set oortjes. Het is daarbij te hopen dat functies zoals adaptieve transparantie inderdaad naar de eerste generatie AirPods Pro komen, zoals de beta van iOS 16.1 doet vermoeden.

Ben je geen fan van oortjes die je gehoorgang afsluiten, dan vinden we de AirPods 3 ook een aanrader. Wil je kleur, dan kun je bij Apple terecht voor de Beats Studio Buds en andere modellen met actieve of ruisonderdrukking. Maar ja, dan heb je geen ‘echte’ AirPods en kun je net zo goed naar wat andere merken kijken. In het topsegment is er voldoende keuze bij o.a. Bose en Sony, terwijl je voor budgetmodellen bijvoorbeeld eens bij Anker en Xiaomi zou kunnen kijken. Daartussen zit ook genoeg keuze, bijvoorbeeld bij Jabra en Skullcandy. Dit zijn vaak modellen zonder steeltje en dat zou ik persoonlijk minder snel kiezen. Het weghalen van het steeltje lijkt een vooruitgang, maar ze hebben bij Apple een duidelijke functie: er zitten antennes en een deel van de batterij in verstopt en bovendien zijn het nuttige ‘handgreepjes’ om de AirPods uit je oren te halen. Ik heb liever een steeltje dan iets wat je uit je oren moet peuteren, maar smaken verschillen uiteraard.

Score 8.5 AirPods Pro 2022 €299 Voordelen + Verbeterde actieve ruisonderdrukking

Goede pasvorm met vier eartips

Beter geluid dankzij geluidsisolatie

Dynamische transparantie sterk verbeterd

Meer keuze uit eartips

Langere accuduur van 30 uur (was 24 uur)

Nauwkeurig zoeken Nadelen - Prijsverhoging

(Nog?) geen lossless audio

Geruis tijdens harde wind of snel fietsen

Aanraakbediening is even wennen

Gepersonaliseerde ruimtelijke audio zou een schakelaar moeten hebben

Gratis draagkoordje was sympathiek geweest

Conclusie AirPods Pro 2022 review

Ben jij toe aan nieuwe AirPods Pro en wil je alle verbeterde functies? Dan zijn de AirPods Pro 2022 een absolute aanrader. Dit zijn met recht AirPods Pro 2.0, want hoewel het uiterlijk nauwelijks is veranderd zitten er binnenin toch voldoende nuttige verbeteringen. Met name de geluidskwaliteit, ruisonderdrukking en transparantie spreken me aan, drie functies waar je ook iets aan hebt als je niet naar muziek luistert. De muziek klinkt écht beter en je kunt je met deze oortjes volledig buitensluiten. Of juist het omgekeerde: met de transparantiemodus gesprekken nog duidelijker verstaan dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Omdat het wel weer drie jaar kan duren voordat er een opvolger komt, heeft het geen zin om te wachten op een volgend model met meer functies. De prijsverhoging zou een obstakel kunnen zijn voor veel mensen, maar Apple heeft bewezen dat mensen bereid zijn dit prijsniveau te betalen.

AirPods Pro 2022 kopen

De AirPods Pro zijn verkrijgbaar bij Apple voor de standaard adviesprijs van €299,-.