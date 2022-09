Apple Watch Series 8 aangekondigd

Met de Apple Watch Series 8 zijn we aanbeland bij een nieuwe generatie smartwatch van Apple, met een handvol verbeteringen ten opzichte van de Apple Watch Series 7. Maar biedt het ook voldoende vernieuwingen voor jou om de overstap te maken? Op deze pagina lees je alles over wat er nieuw is aan de Apple Watch Series 8!

Apple heeft vandaag ook de vernieuwde Apple Watch SE 2022 en de Apple Watch Ultra aangekondigd.







Apple Watch Series 8 in het kort

Dit zijn de eigenschappen van de Apple Watch Series 8:

Opvolger van de Apple Watch Series 7

Nagenoeg hetzelfde ontwerp als het vorige model

Twee formaten: 41mm en 45mm

Groter scherm met nieuwe wijzerplaten

Verschijnt in september 2022

Temperatuursensor, Crash Detection tijdens autorijden en meer

Low Power Mode met 36 uur batterijduur (normaal 18 uur)

Design Apple Watch Series 8

Er waren geruchten dat er bij de Apple Watch Series 8 een compleet nieuw design zou krijgen, maar daarvoor zul je waarschijnlijk bij de Apple Watch Ultra moeten zijn. Wel heeft de Series 8 een groter scherm gekregen.

Uit deze kleuren kun je kiezen voor aluminium: Midnight, Starlight, zilver en rood.

En bij staal zijn dit de kleuren: zilver, goud en grafiet.

Ze zijn verkrijgbaar in de vertrouwde formaten 41mm en 45mm.

Functies Apple Watch Series 8

Wat nieuwe features betreft heeft Apple vooral naar sport- en gezondheidsfuncties gekeken, zoals ook al bleek uit de verbeteringen in watchOS 9.

Temperatuursensor

De Apple Watch Series 8 heeft twee temperatuursensoren: eentje aan de achterkant en een tweede onder het scherm. Daarmee kan bepaald worden wanneer de ovulatie is (bij vrouwen). De Series 8 meet je temperatuur elke halve seconde en merkt als er een afwijking is ten opzichte van de baseline. Apple legt nadruk op privacy en gezondheid voor vrouwen, zeker gezien de ontwikkelingen in de VS.

De temperatuursensor kan nuttig zijn voor het bijhouden van je eisprong en andere vruchtbaarheidswaarden. Het kan ook een andere indicatie zijn van mogelijke gezondheidsproblemen, al dan niet in combinatie met andere klachten en metingen.

Crash Detection

Twee nieuwe bewegingssensoren zorgen voor de detectie van botsingen in de auto. Het zijn de verbeterde gyroscoop en een nieuwe accelerometer. Deze meet de snelheid 4x sneller dan de vorige. De functie Crash Detection is alleen actief als je aan het autorijden bent.

Betere batterijduur (en spaarstand)

Apple heeft een verbeterde spaarstand. Daarmee gaat de batterij 36 uur mee, terwijl het normaal 18 uur is. Dit komt ook naar de Apple Watch Series 4 en nieuwer.

Internationale roaming

Op de nieuwe modellen kun je je Cellular Apple Watch ook in het buitenland gebruiken. Voorheen had je alleen 4G-verbinding in het land van je eigen provider.

Voor mensen die nu al een Apple Watch Series 7 hebben zal er geen dringende reden zijn om over te stappen. Maar voor mensen die nu een paar generaties hebben overgeslagen is het wél een mooie update. Zij krijgen in één klap allerlei functies waar ze tot nu toe geen gebruik van konden maken.

Apple Watch Series 8 prijs en release

De Apple Watch Series 8 zal in september 2022 verkrijgbaar. De pre-order begint vandaag al. De release vindt plaats op 16 september.

Adviesprijzen Apple Watch Series 8:

