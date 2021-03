Alles over Apple’s AR- en VR-bril

Al jaren zijn er geruchten over een AR-bril van Apple. Met deze bril zou Apple je altijd van nuttige informatie kunnen voorzien, zonder dat je actief een apparaat hoeft te gebruiken. Dat komt omdat augmented reality een extra laag over de werkelijkheid heen legt. Je kunt het accessoire dus gewoon gebruiken zoals elke andere bril, maar je krijgt een laag met aanvullende informatie te zien zoals pijlen voor navigatie of nuttige informatie over een bezienswaardigheid. Tegelijkertijd werkt Apple ook aan een VR-headset. Wat weten we al van deze ambitieuze projecten? In dit artikel lees je over de meest recente geruchten, voorspellingen en meer over Apple’s AR-bril en VR-headset.

Apple’s AR-bril in het kort

Verwacht in de periode 2022-2025

Twee type producten: eentje met augmented reality en eentje met virtual reality

Eerste modellen vooral gericht op early adopters

Ook te gebruiken voor allerlei beroepsmatige toepassingen

Verwachte prijs van meer dan duizenden euro’s

#1 Wat is een AR-bril?

Een AR-bril, of augmented reality-bril, is een bril waar je niet alleen doorheen kunt kijken, maar waar je ook aanvullende informatie mee kunt ontvangen. Deze informatie wordt bijvoorbeeld met een projectie of schermpje op de glazen getoond. Hoe Apple dit voor ogen heeft weten we nog niet, maar over de bediening kunnen we al een voorzichtige gok wagen. Apple zou de gebruiker de bril laten bedienen met gezichtsuitdrukkingen.

Een AR-bril verschilt van een VR-headset doordat je bij een AR-bril je omgeving nog ziet, terwijl je bij een VR-headset compleet afgezonderd wordt van je omgeving. Je verplaatst je in een compleet virtuele omgeving en wordt nu vooral voor games gebruikt.

#2 Twee modellen: AR-bril en VR-headset

De AR-bril van Apple zou het uiteindelijke doel worden, maar voor die tijd wil Apple nog een ander product op de markt brengen. Bronnen beweren namelijk dat Apple eerst plannen heeft voor een VR-headset. Dit zou gaan om een headset zoals we die nu ook al kennen, zoals de Oculus van Facebook en de PlayStation VR-headet van Sony. Maar Apple’s VR-headset krijgt mogelijk ook enkele AR-functies, al is het niet duidelijk wat dit precies is.

De VR-headset zou gebruikmaken van de meest geavanceerde chips, die zelfs krachtiger zijn dan Apple’s huidige M1-chip. Ook zou de headset gebruikmaken van schermen van hoge resolutie. Het product zou niet per se voor de massa zijn, maar moet vooral een nicheproduct worden voor een beperkte doelgroep. Het is dan ook een opmaat naar de AR-bril, dat een stuk meer mainstream moet worden. Voor de AR-bril zou Apple een dunner micro OLED-display ontwikkeld hebben.

Het laatste nieuws is dat Apple’s Dan Riccio in het geheim aan de AR- en VR-headsets werkt. Hij zou de leiding hebben over beide projecten. Hiervoor was hij verantwoordelijk voor de hardwaretak van Apple.

#3 Wat kun je met een AR-bril?

De mogelijkheden van een augmented reality-bril zijn nog niet aangekondigd door Apple, maar er zijn veel kansen zijn voor verschillende toepassingen. Wij hebben er een aantal voor je op een rij gezet.

VR: Meer beleving in games

Apple’s VR-headset zou vooral een uitkomst bieden voor games. Games zijn nu ook al populaire toepassingen voor concurrerende headsets en met Apple’s sterkere focus op games met Apple Arcade kan dit alleen nog maar naar een hoger niveau getild worden.

AR: In het verkeer

Stel, je zit in de auto met je slimme bril op en de navigatie aan. Dan kan de bril helpen. Het kan soms afleidend zijn om naar je navigatie te kijken. Of je vergeet het helemaal, en je mist vervolgens de juiste afslag. Een augmented reality-bril kan voor jou pijlen op de weg markeren die alleen jij kunt zien. Zo weet je altijd in welke baan je moet rijden om zo snel mogelijk op je bestemming aan te komen.

Ook als je wandelt kan een slimme bril je helpen. Google heeft voor Google Maps al de Live View functie. De app plaatst blauwe pijlen op jouw route. Volg de ‘borden’ om de juiste route te lopen.

AR: In de supermarkt

Kun je nooit onthouden wat je nou ook alweer moest kopen, of word je gauw in de verleiding gebracht om lekkere koeken te kopen? Met een AR-bril niet meer! Dit vergt ook ontwikkeling vanuit supermarkten, maar net als met navigatie kan een slimme bril ook jouw weg door een winkel bepalen. Koppel dit aan je boodschappenlijstje in een app en de bril weet precies waar je heen moet. Zodra je bij het schap komt plaatst de bril een cirkeltje om het juiste product, en je staat binnen no-time weer buiten. Zonder impuls-snoep.

VR & AR: In een fabriek of garage

Deze functie is misschien niet voor iedereen bedoeld, maar in een fabriek of garage kan een slimme bril ook handig zijn. Wist je dat Lockheed Martin, een straaljagerfabrikant, nu al slimme brillen gebruikt in de fabriek? Medewerkers kunnen hiermee snel zien waar welk schroefje moet en welke onderdelen gerepareerd moeten worden. Dit zorgt voor een toename van 30% in efficiëntie en 94% in precisie. NASA gebruikt ook AR-brillen om sneller ruimtevaartuigen te kunnen bouwen. Een VR-headset kan ook voor ontwikkelaars een uitkomst zijn, zodat ze in virtual reality kunnen zien hoe toekomstige machines en apparaten eruit kunnen zien.

AR: In de operatiekamer

We hopen natuurlijk niet dat je dit nodig hebt, maar ook in de operatiekamer kan een AR-bril goed van pas komen. Chirurgen kunnen hiermee altijd de juiste informatie bij de hand houden zonder hun handen van de patiënt te halen. Als een bepaalde standaardhandeling niet toegepast mag worden op een specifieke patiënt kan dit als extra herinnering getoond worden. Zo gaat de slagingskans van operaties verder omhoog.

#4 Hoe ziet Apple’s AR- en VR-headsets eruit?

Het is nog niet bekend hoe Apple’s AR-bril eruit gaat zien. Over de VR-headset is wel al iets meer bekend. Volgens betrouwbare bronnen heeft Apple een model in ontwikkeling die gemaakt is van stof, in plaats van aluminium of roestvrij staal. Dat zou vooral te maken kunnen hebben met het feit dat je de headset op je hoofd zet, waardoor stof het meest comfortabele materiaal is. Apple wil de headset zo compact mogelijk maken, waardoor brildragers hun bril niet kunnen dragen bij het gebruik van de headset. Maar daar heeft Apple ook iets op bedacht, want Apple zou overwegen om lenzen op sterkte in de headset te verwerken.

Er zijn wel diverse concepten gemaakt van Apple’s AR- en VR-sets, die je her en der op deze pagina vindt. Bovenstaande schets zou gemaakt zijn op basis van informatie bij een betrouwbare bron. Opvallend is dat de band wel wat weg heeft van Apple’s sportbandje voor de Apple Watch.

#5 Wanneer komt Apple’s AR-bril?

Het nieuwste gerucht is dat Apple in 2022 een VR-headset op de markt brengt, later gevolgd door een wat geavanceerdere AR-bril. De informatie is afkomstig van personen die dicht bij het bedrijf staan en is gepubliceerd door een betrouwbare bron binnen het geruchtencircuit. Maar het is nog allerminst zeker of en in welke vorm de producten daadwerkelijk op de markt komen.

Jaren geleden gingen er geruchten dat Apple de AR-bril in 2020 uit had willen brengen. Er is zelfs gesproken over een samenwerking met bekende merken. Mogelijk zijn de ambities voor de AR-bril en de VR-headset tijdens de ontwikkeling bijgesteld en kregen andere producten prioriteit. Apple kiest voor dergelijke compleet nieuwe productcategorieen meestal het juiste moment, zodat ze een product kunnen bieden dat toegankelijk, bruikbaar en vernieuwend is.

Apple heeft nog nooit in het openbaar gesproken of gehint naar een augmented reality-bril. Wel heeft Tim Cook meermaals aangegeven dat augmented reality een belangrijk onderwerp voor Apple is, waar flink in geïnvesteerd wordt. Apple heeft dan ook al verschillende patenten in handen, die wijzen op de ontwikkeling van een slimme bril. Zo is er een patent dat omschrijft hoe een projectie op een oog kan worden gemaakt. Bij interne tests met prototypes zouden twee medewerkers oogletsel hebben opgelopen.

Er waren in juli 2019 geruchten dat Apple de ontwikkeling zou hebben gestaakt. In september van dat jaar doken er bewijzen op dat Apple toch nog wel interesse heeft in een eigen augmented reality-bril. Uit een interne versie van iOS 13 dook codenaam ‘Garta’ op en er is een app aanwezig die bedoeld lijkt te zijn voor de augmented reality bril.

#6 Wat kost een AR-bril van Apple?

Apple staat niet bekend om lage prijzen en een stukje technologie van dit kaliber zal in het begin dan ook zeker geen alledaags product worden voor iedereen. Hoewel we nog niets concreet weten over deze bril, gaan er geruchten dat de VR-headset ‘de nieuwe Mac Pro’ wordt. De Mac Pro is Apple’s duurste computer van meer dan €6.000,- en is bedoeld voor een zeer specifieke doelgroep. De VR-headset zal dan ook veel duurder worden dan concurrerende headsets.

#7 Concurrenten met AR- en VR-brillen

Je kent misschien wel Google Glass, het AR-project van Google. De zoekgigant presenteerde in 2012 een bril zonder glazen, maar met een schermpje aan één kant. Deze werd bediend met veegbewegingen over het rechterpootje. De verkoop van Google Glass aan consumenten is in 2014 stopgezet vanwege een aantal problemen, maar de bril wordt nog wel verder ontwikkeld voor bijvoorbeeld industriële toepassingen.

Andere merken zoals Oculus (dat inmiddels van Facebook is), Sony en Microsoft hebben ook al soortgelijke apparaten gemaakt en uitgebracht. De Oculus en Sony VR-headsets zijn vooral bedoeld voor games, terwijl de HoloLens van Microsoft een combinatie is van AR en VR en vooral bedoeld is voor bedrijven. De HoloLens is nog steeds verkrijgbaar en ook de Oculus en PlayStation-headsets zijn populair. Maar tot een grote doorbraak voor de mainstream markt is het nog niet gekomen.