Rubberen dopje van AirPods Pro kwijt? Zo kun je ze vervangen

De kans dat je een oortje van de nieuwe AirPods Pro kwijtraakt is niet zo groot. Wat je wel snel kunt kwijtraken is het rubberen dopje, de eartip. Gelukkig kun je het rubberen oordopje van de AirPods Pro makkelijk vervangen.

AirPods Pro rubberen dopje vervangen

De rubberen dopjes worden in drie formaten meegeleverd bij de AirPods Pro: S, M en L. Met een speciale pasvormtest voor de oordopjes kun je de iPhone laten bepalen welke maat voor jou het beste is. Het verwisselen van de eartips is gemakkelijk te doen, maar je moet er wel behoorlijk aan trekken om ze los te krijgen. Als er eentje uit je handen glipt of het reservesetje kwijtraakt, dan kun je eenvoudig de rubberen dopjes van de AirPods Pro vervangen. De kans dat je ze kwijtraakt is daarom niet zo groot.

Wat kost een vervangende eartip?

Apple meldt op de website dat een vervangende eartip €3,50 kost, maar de werkelijke prijs kan een stuk hoger uitpakken. Er komt namelijk nog €13,50 aan servicekosten bij, plus BTW. Daardoor ben je in werkelijkheid meer dan €16 kwijt.

Heb je AppleCare+, dan maak je mogelijk kans op gratis vervanging door Apple. Sommige gebruikers melden dat ze de vervangende eartips gratis hebben gekregen. Dit lijkt echter geen geschreven regel te zijn, dus je bent afhankelijk van de bereidwilligheid van de medewerker.

Zo kun je vervangende oortips bestellen

De originele losse oortips liggen niet als product in de Apple Store en zijn ook niet bij andere winkels te koop. Je moet daarom rechtstreeks bij Apple aankloppen om de oordopjes te bestellen. Dat doe je als volgt:

Ga naar de supportpagina van Apple. Je kan ook de Apple Support-app openen, mocht je die geïnstalleerd hebben. Selecteer de AirPods en kies voor Verloren of ontbrekende AirPods. Kies voor AirPods Pro-oorkussentjes vervangen > Bestel vervangingen. Log in met je Apple ID en selecteer de AirPods Pro. Zie je ze niet, vul dan het serienummer in. Lees hier waar je het serienummer van de AirPods vindt. Kies de juiste maat. Je kan één maat tegelijk bestellen. Voer de gegevens in en bevestig je bestelling.

Een vervangend setje kost €3,50, maar daar komen nog wel kosten voor service bij. Het totaalbedrag kan daardoor oplopen tot meer dan €16 en dat is vrij prijzig voor een setje vervangende oordopjes. Wil je dat niet betalen, dan kun je een van de andere eartips uit de verpakking proberen, al zal dat niet altijd perfect passen.

Een andere mogelijkheid is dat je , al zal dat niet altijd perfect passen. Je kunt ook aan vrienden vragen of ze misschien eartips in jouw gewenste formaat over hebben.

Vervangend oortje van AirPods Pro: 99 euro

Het vervangen van een zoekgeraakt oortje is een stuk duurder bij de AirPods Pro. Bij de normale AirPods rekent Apple er 75 euro voor, terwijl je bij het nieuwe model 99 euro per oortje moet aftikken. Dat komt omdat de AirPods Pro (279 euro bij Apple) op zichzelf al duurder zijn dan het normale model: je betaalt er 50 euro meer voor. In ruil daarvoor krijg je ruisonderdrukking en een betere geluidskwaliteit.

Raak je het oplaaddoosje van de AirPods Pro kwijt, dan kost je dat 109 euro, ook een stuk duurder dan de 85 euro die je voor normaal een zoekgeraakt draadloos oplaadbaar doosje betaalt.

Ben je vaak spullen kwijt, dan lijkt het misschien aantrekkelijk om AppleCare+ voor koptelefoons erbij te nemen voor 39 euro, want dan kost het nog maar 29 euro per incident. Maar helaas gaat die vlieger niet op: “Diefstal en verlies van je device zijn niet bij de dekking inbegrepen.” Je zult dus ook in dat geval de volledige vervangingsprijs moeten betalen.

Wel kun je met AppleCare+ gedurende twee jaar tijd 2 schadegevallen claimen en betaalt dan een eigen risico van 29 euro. Bovendien doet Apple minder moeilijk als in de loop van die twee jaar je accuduur slecht wordt.

Lees ook ons artikel over de AirPods reparaties, met informatie over prijzen van de originele AirPods.

