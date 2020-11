Levensduur AirPods batterij verlengen

De AirPods opladen doe je met de meegeleverde oplaadcase. Zodra je de AirPods in het doosje stopt, beginnen ze meteen met opladen zodat ze klaar zijn om te gebruiken als je ze nodig hebt. Maar elke keer helemaal direct tot 100% bijladen terwijl je ze misschien nog helemaal niet nodig hebt, kan ervoor zorgen dat de levensduur van de batterij minder wordt. Vanaf iOS 14.2 en iPadOS 14.2 heeft Apple daarom geoptimaliseerd opladen voor de AirPods geïntroduceerd. Hoe schakel je dit in en hoe werkt het precies? Bij welke modellen werkt geoptimaliseerd opladen met de AirPods?

Wat is geoptimaliseerd opladen op de AirPods?

Apple heeft geoptimaliseerd opladen bedacht om ervoor te zorgen dat de levensduur van de AirPods batterij langer wordt. Is de functie ingeschakeld, dan wordt de batterij van je AirPods tot 80% opgeladen. Het resterende deel wordt opgeladen tot net voordat je de AirPods gaat gebruiken. De AirPods en je iPhone of iPad kijken daarmee naar hoe je de AirPods gebruikt en naar je gebruikelijke oplaadroutine. Hoe langer je de AirPods gebruikt, hoe beter ze leren van je gebruikelijke patroon, met als gevolg een betere inschatting wanneer de resterende 20% opgeladen moet worden.

Hierdoor verkort Apple de tijd tot de AirPods volledig opgeladen zijn, omdat dit alleen gebeurt als het nodig is. Apple gebruikt dezelfde techniek ook bij de iPhone en bij de Apple Watch. In onze aparte tips lees je daar meer over:

Welke AirPods zijn geschikt voor geoptimaliseerd opladen

Momenteel wordt de functie alleen ondersteund op de AirPods Pro. Andere modellen van de AirPods zijn niet geschikt. Bovendien heb je minimaal iOS 14.2 of iPadOS 14.2 nodig om de functie te kunnen gebruiken en in te schakelen.

We verwachten dat de functie ook beschikbaar komt op toekomstige modellen, maar bij de eerste en tweede generatie standaard AirPods werkt de functie dus niet.

Geoptimaliseerd opladen op AirPods instellen

Als de AirPods Pro gekoppeld zijn met een iPhone of iPad met iOS 14.2 of nieuwer, staat de functie standaard ingeschakeld. Je hoeft dus in principe niets te doen, want de functie leert vanzelf van je oplaadroutine. Wil je controleren of de functie ingeschakeld is of wil je het liever uit zetten, dan doe je dat zo:

Zorg ervoor dat de AirPods verbonden zijn met de iPhone of iPad met iOS 14.2 of iPadOS 14.2 of nieuwer. Open de case of stop de AirPods in je oren en ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Bluetooth. Tik op het i’tje achter de desbetreffende AirPods. Scroll naar onderen naar het kopje Geoptimaliseerd opladen. Staat het groen, dan is de functie ingeschakeld.

Lees ook alles over het opladen van je AirPods en de batterijstatus controleren in onze andere tip.