Zijn de AirPods Pro waterbestendig en wat betekent IPX4?

Waterbestendige AirPods Pro

Apple brengt verschillende varianten van de AirPods uit. De AirPods Pro zijn door hun rubberen eartips het meest geschikt om mee te sporten, omdat ze klemvast zitten in je oor. Ze zullen dus ook niet tijdens wilde bewegen uit je oor vliegen. Bovendien zijn ze volgens Apple zweet- en waterbestendig. Ideaal dus om mee in het zwembad te springen? Nou nee. Het gaat meer om waterspetters en zweet. Bij de AirPods 1 en 2 deed Apple geen enkele belofte dat ze waterproof zouden zijn, ook al bleek uit YouTube-filmpjes wel dat ze prima tegen een beetje water kunnen. Onderdompeling is echter een ander verhaal.



Wat betekent IPX4?

Officieel zijn dus alleen de AirPods Pro water en zweetbestendig en dus bij uitstek geschikt om mee te sporten, maar Apple benadrukt dat het daarbij alleen gaat om niet-watersporten en andersoortige trainingen die niet in het water plaatsvinden.

De IP-rating geeft aan hoe goed een product bestand is tegen stof en vocht. Het eerste karakter geeft de stofbestendigheid aan en het tweede karakter de waterbestendigheid. De iPhone 11-serie heeft een rating van IP68 en is dus behoorlijk stofbestendig en kan bij onderdompeling 30 minuten op een diepte van twee meter in het water liggen.

Bij de IPX4-rating op de AirPods Pro geeft Apple aan dat er geen speciale maatregelen zijn genomen om ze stofbestendig te maken. De 4 houdt in dat ze tegen spatwater kunnen. Dit wordt als volgt beschreven: “Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek”. Je zou er dus ook mee kunnen douchen, mocht je daar behoefte aan hebben, als de waterstraal niet te agressief staat afgesteld.

De normale AirPods (1 en 2) hebben geen IP-rating gekregen en Apple belooft op dat gebied dan ook niets.



De gewone AirPods (1 en 2) zijn officieel niet waterbestendig, maar ze gaan ook niet meteen kapot.

Samengevat zijn de AirPods Pro iets beter beschermd tegen ongelukjes in het water en geschikter om mee te sporten, maar helemaal waterdicht zijn ze niet. De actieve ruisonderdrukking zorgt ervoor dat je je even helemaal op je oefeningen kunt concentreren. En moet je de aanwijzingen van een trainer horen, dan kan dat ook via de Transparantie-modus.

Heb je nog geen AirPods? Je kunt de AirPods kopen via de Apple Store en diverse winkels, waarbij je keuze hebt uit verschillende modellen, allemaal in de kleur wit.