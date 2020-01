Bij de AirPods Pro krijg je drie verschillende maten oortips, maar hoe weet je nu welke het beste bij jou oren past? Apple heeft daar de pasvormtest voor bedacht en in deze tip laten we je zien hoe je de juiste oortips voor je AirPods Pro kiest.

Pasvormtest: zo kies je de juiste AirPods Pro oordopjes

De AirPods Pro hebben een geheel nieuw in-ear-achtig design wat mogelijk is door de extra rubberen oordopjes. Dit schuif je in je oren, waardoor onder andere ruisonderdrukking mogelijk is. Afhankelijk van de vorm van je oren, moet je het juiste oorkussentje kiezen om optimaal te genieten van je muziek. Zo kies je de juiste AirPods Pro oordopjes voor de beste pasvorm.

Welke oordopjes krijg je bij de AirPods Pro?

De AirPods Pro wordt standaard geleverd met drie maten oorkussentjes. Eén setje zit al standaard bevestigd aan de AirPods Pro, terwijl de twee andere er in een kleine verpakking bij zitten. Het zijn in totaal drie maten: Small, Medium en Large.

Om ze te verwisselen, trek je het rubberen dopje gewoon van de AirPod af en klik je één van de andere maten erop. Zorg ervoor dat het oordopje goed vast zit voordat je de AirPod Pro in je oor stopt. Je merkt vanzelf een klik zodra het oorkussentje goed bevestigd is.

Het juiste AirPods Pro oordopje kiezen met de pasvormtest

Hoe weet je nu welk oorkussentje het beste bij jouw oren past? Je kan dit natuurlijk gewoon proberen om te voelen wat lekker zit en goed klinkt, maar als je twijfelt heeft Apple daar de pasvormtest voor bedacht. Deze Ear Tip Test controleert of de muziek goed klinkt bij je huidige ingestelde oordopjes en of je oren volledig afgedicht zijn. Je doet dit als volgt:

Zorg ervoor dat de oordopjes bevestigd zijn die je wil gebruiken. Doe dan je AirPods in. Ga op je iPhone naar Instellingen > Bluetooth en tik op de verbonden AirPods Pro op het blauwe i’tje. Scroll naar onderen en tik op de Pasvormtest. Lees de instructie en tik op Ga door. Zorg dat de AirPods Pro goed zitten en tik op de afspeelknop. Er wordt een geluidje afgespeeld die controleert of de oorkussentjes goed passen.

Je kan nu twee verschillende uitslagen zien. De groene tekst Goede afdichting geeft aan dat de kussentjes goed in je oren passen en het geluid optimaal is. Je hebt dan de goede pasvorm voor je AirPods Pro. De oranje tekst Pas aan of probeer een ander oorkussentje geeft aan dat je oren niet volledig afgesloten worden en je beter een ander kussentje kan proberen. De pasvormtest geeft voor elke AirPod Pro een apart resultaat. Omdat niet elk oor altijd gelijk is, kun je voor de ene AirPod Pro dus een ander kussentje gebruiken als voor het andere oor.

AirPods Pro oorkussentjes vervangen

Je kunt de oorkussentjes die je niet gebruikt het beste in de extra verpakking doen waarin ze ook meegeleverd worden en die vervolgens in de verpakking van de AirPods Pro bewaren. Mocht je ze toch kwijt zijn, dan kan je bij Apple voor een paar euro vervangende oorkussentjes aanschaffen. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met Apple Support.

