Apple Watch Explorer Edition: 10 vragen

Er zijn nog veel vragen over de Apple Watch Explorer Edition, een speciale uitvoering van de smartwatch van Apple die gericht zal zijn op sportieve gebruikers. Met onderstaande vragen (en antwoorden) proberen we wat meer duidelijkheid te scheppen wat je kunt verwachten.

#1 Wat is de Apple Watch Explorer Edition?

De Apple Watch Explorer Edition is een extra robuuste uitvoering van de Apple Watch, bedoeld voor sporters en mensen die met extreme omstandigheden te maken hebben, bijvoorbeeld in de bouw. Met dit model zou Apple zich op een nieuwe doelgroep kunnen richten, zoals huidige gebruikers van Garmin- en Polar-sporthorloges en mensen die de huidige Apple Watch wat te breekbaar vinden. Zij kunnen nu al wel een Apple Watch-case aanschaffen, maar dit ziet er vaak niet zo mooi uit.

#2 Wanneer komt de Apple Watch Explorer Edition?

De meeste hints wijzen momenteel op een release in het najaar van 2022, samen met de Apple Watch Series 8 en de tweede generatie Apple Watch SE. We verwachten een aankondiging in september en een release in september of oktober 2022. Deze plannen zouden nog kunnen veranderen, zeker omdat er momenteel een wereldwijd tekort aan componenten is.

#3 Sinds wanneer zijn er geruchten?

Al sinds maart 2021 zijn er geruchten over een extra robuuste Apple Watch. Mark Gurman van Bloomberg sprak toen voor het eerst over een ‘Explorer Edition’. We schreven toen dat we een robuuste Apple Watch een goed idee vonden: er is behoefte aan en er zou ook een iets grotere batterij in kunnen worden gestopt zodat je een langere gebruiksduur hebt. Dat zou deze Apple Watch ook geschikt maken voor triatlons en duursporten.

#4 Welke hints zijn er nog meer voor een Apple Watch Explorer Edition?

Behalve het feit dat Mark Gurman een goed track record heeft, zijn er nog meer aanwijzingen. Apple heeft voor watchOS 9 veel sportfuncties aangekondigd, die geknipt lijken voor de wat ruigere sporten. Zo komen er geavanceerde hardloopfuncties, die ook de competitieve sporters zullen aanspreken. Er is een triatlon-modus die ervoor zorgt dat de metingen automatisch wisselen tussen zwemmen, hardlopen en fietsen. En er zijn nieuwe zwemfuncties, waaronder het berekenen van je SWOLF-zwemscore.

#5 Welke Apple Watch Explorer-formaten en modellen?

Er is nog niets bekend over de schermformaten en mogelijke modellen. Het lijkt erop dat dit een speciale variant wordt, die wat duurder is dan gebruikelijk. We verwachten ook dat er een cellular-versie zal zijn, zodat je tijdens extreme sporten geen iPhone hoeft mee te nemen. Apple zal waarschijnlijk weer voor twee schermformaten kiezen, zodat mensen met een wat smallere pols ook een geschikt model kunnen aanschaffen. Maar het is goed denkbaar dat dit model alleen in een groter formaat verkrijgbaar zal zijn, omdat er een grotere batterij nodig is en omdat de rubberachtige behuizing toch al wat lomper oogt dan gebruikelijk.



Met rubberen hoesjes (zoals deze van Spigen) kun je nu alvast de Apple Watch Explorer Edition-look imiteren.

#6 Heeft de Apple Watch Explorer Edition extra functies?

Behalve een robuustere behuizing en wat speciale wijzerplaten hoeven we waarschijnlijk geen extra functies te verwachten. Gurman zei daarover: “…the product would have the same functionality as a standard Apple Watch but with extra impact-resistance and protection in the vein of Casio’s G-Shock watches.”

#7 Welk design krijgt de Apple Watch Explorer Edition?

Over de Casio G-Shock gesproken: Gurman voorspelde dat de Explorer Edition een “rubberen exterieur” krijgt voor “extra stootbestendigheid en bescherming in de trant van Casio’s G-Shock-horloges”. Casio maakt verschillende G-Shock-modellen, maar die zijn meestal niet voorzien van een rubberen buitenkant. De G-Shock Move GBA-900 is een van de weinig modellen die wél met rubber is bekleed.

Deze heeft rubberen bumpers die het een bijna militaire uitstraling geven. Een dergelijke Apple Watch zou er heel anders uit zien dan we gewend zijn, maar misschien is dat precies de bedoeling: de robuuste versie is gericht op een heel andere gebruikersgroep en mag dus ook een heel ander uiterlijk hebben. Het rubber beschermt ook de Digital Crown en de zijknop, zodat ze niet per ongeluk worden ingedrukt. Een dun rubberen membraan over de speaker zou kunnen voorkomen dat er water in loopt, zodat je niet steeds het water eruit hoeft te trillen.

#8 Speciale Apple Watch-bandjes voor de Explorer Edition?

Het is nog te vroeg om hier iets over te zeggen. Apple heeft steeds ervoor gezorgd dat je je bestaande Apple Watch-bandjes kunt blijven gebruiken, maar dat zou bij dit nieuwe design wel eens moeilijk kunnen worden. Mogelijk brengt Apple speciale bandjes in een nieuw design uit, die bovendien iets robuuster en dikker zijn met bijvoorbeeld een rubberen afwerking.

#9 Technische specs van de Apple Watch Explorer?

De Apple Watch Explorer Edition lijkt een speciale uitvoering te worden, naast de bestaande modellen. Tot nu toe zijn we van Apple gewend dat de modellen technisch hetzelfde zijn, ongeacht of je de Nike- of Hermès-editie koopt. Er is wel onderscheid in exterieur: bij de luxere modellen is gekozen voor saffierglas en het materiaal kan ook verschillend zijn (aluminium, staal of titanium). We verwachten dat in de Explorer Edition dezelfde chip zit als de Apple Watch Series 8.

#10 Prijs van de Apple Watch Explorer Edition?

Het ligt voor de hand dat de prijs van de Apple Watch Explorer iets hoger ligt dan die van de Apple Watch Series 8. Dit lijkt een speciale editie te worden, waar mensen bereid zijn iets meer voor te betalen.

De huidige Apple Watch Series 8 kost €459,- voor het model met 45mm horlogekast, dus reken op een prijs rond de €500,- of misschien zelfs iets meer. De topmodellen sporthorloges kosten vaak ook enkele honderden euro’s.