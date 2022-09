Vandaag onthult Apple een hoop nieuwe producten, waaronder de iPhone 14 en de Apple Watch Series 8 . Maar er is meer, veel meer! In dit artikel kun je daarover naar hartenlust discussiëren. Praat mee over Apple's iPhone-event van september 2022!

Het is zover: het september 2022-event staat in de startblokken en we kunnen dan ook een berg aankondigingen verwachten. Genoeg nieuwe producten om je mening over te geven! Wil je graag met andere iCulture-lezers discussiëren over de nieuwe iPhones en meer? In dit artikel kun je zowel voor, tijdens als na het event terecht!



Praat mee: Apple’s september-event ‘Far Out’

Zoals altijd gaat het event van start om 19:00 Nederlandse tijd. Tijdens de online presentatie van vanavond verwachten we de volgende aankondigingen:

Lees ook onze uitgebreide verwachtingen van het september 2022-event.

Heb je al gestemd op onze poll? Daarin vragen we naar welke september-aankondigingen jij het meest uitkijkt. Is het de iPhone 14 Plus, de AirPods Pro 2 of misschien wel de Apple Watch Pro?

Kijk mee vanaf 19:00 vanavond

Om stipt 19:00 vanavond trapt Apple af. Er zijn allerlei manieren om de livestream van het Apple-event te kijken. Dat kan via de Apple-website, de TV-app of YouTube. Het maakt daarbij niet uit wat voor apparaat je hebt: een iPhone, iPad, Mac, pc of smart-tv.

Bekijk ook Zo kijk je vanavond de livestream van Apple's iPhone 14-event Wil jij de livestream van Apple's iPhone 14 presentatie volgen? Via allerlei apparaten bekijk je de livestream van Apple-events zodat je met eigen ogen de aankondigingen van Tim Cook en anderen kunt zien.

Kun je niet live kijken maar wil je wel op de hoogte blijven? In onze hub van Apple’s september 2022-event vind je een liveblog tijdens de presentatie. We zetten daar de belangrijkste aankondigingen op een rij. Achteraf vind je hier ook een uitgebreide samenvatting, zodat je alles nog eens rustig kan nalezen.