Je vraagt je misschien af: wanneer komt iOS 16 uit? Als je wil weten wat de releasedatum van iOS 16 en de andere updates is, dan ben je hier aan het juiste adres. We vertellen je wanneer je iOS 16 en de beta's kan verwachten.

Op maandag 6 juni onthult Apple tijdens de WWDC 2022 onder andere iOS 16, iPadOS 16 en watchOS 9. Het gaat om de jaarlijkse grote updates voor al je Apple-apparaten. Maar ondanks dat de aankondiging al dichtbij is, duurt het nog wat langer voordat iedereen de updates kan downloaden. De grote vraag is dan ook: wanneer komt iOS 16? De releasedatum van iOS 16 laat dan ook nog even op zich wachten, al zal Apple tijdens de WWDC wel iets meer laten weten over de planning.

Wanneer komt iOS 16? Planning van aankondiging tot release

Ieder jaar volgt Apple hetzelfde patroon: de aankondiging van de updates volgt in juni, waarna in de zomer de updates met allerlei beta’s getest worden. De definitieve release vindt dan meestal plaats in september en dat zal dit jaar ook de verwachting zijn.

Hoewel de releasedatum dus nog niet definitief aangekondigd is, gaan we ook dit jaar uit van deze planning voor de iOS-, watchOS-, tvOS- en macOS-updates:

iOS 16 releasedatum

iOS 16 aankondiging: 6 juni 2022 (verwacht)

iOS 16 beta voor ontwikkelaars: 6 juni 2022 (verwacht)

iOS 16 beta voor publieke testers: begin/midden juli 2022 (verwacht)

Officiële iOS 16 release: september 2022 (verwacht)

iPadOS 16 releasedatum

iPadOS 16 aankondiging: 6 juni 2022 (verwacht)

iPadOS 16 beta voor ontwikkelaars: 6 juni 2022 (verwacht)

iPadOS 16 beta voor publieke testers: begin/midden juli 2022 (verwacht)

Officiële iPadOS 16 release: september 2022 (verwacht)

watchOS 9 releasedatum

watchOS 9 aankondiging: 6 juni 2022 (verwacht)

watchOS 9 beta voor ontwikkelaars: 6 juni 2022 (verwacht)

watchOS 9 beta voor publieke testers: begin/midden juli 2022 (verwacht)

Officiële watchOS 9 release: september 2022 (verwacht)

tvOS 16 releasedatum

tvOS 16 aankondiging: 6 juni 2022 (verwacht)

tvOS 16 beta voor ontwikkelaars: 6 juni 2022 (verwacht)

tvOS 16 beta voor publieke testers: begin/midden juli 2022 (verwacht)

Officiële tvOS 16 release: september 2022 (verwacht)

macOS 13 releasedatum

Bij macOS 13 verwachten we dat de releasedatum iets later is dan de andere updates. De afgelopen jaren bracht Apple de grote macOS-updates telkens in oktober of november uit.

macOS 13 aankondiging: 6 juni 2022 (verwacht)

macOS 13 beta voor ontwikkelaars: 6 juni 2022 (verwacht)

macOS 13 beta voor publieke testers: begin/midden juli 2022 (verwacht)

Officiële macOS 13 release: oktober 2022 (verwacht)