Alles over Eve HomeKit-accessoires

Het bedrijf Eve Systems (voorheen: Elgato) heeft met zijn Eve-lijn allerlei handige HomeKit-accessoires beschikbaar. Van knoppen tot temperatuurmeters en bewegingssensoren: het assortiment is behoorlijk uitgebreid. In dit artikel lees je alles over Eve en de beschikbare accessoires. Van sommige accessoires hebben wij ook een review geschreven.





(Elgato) Eve: slimme accessoires voor HomeKit

Elgato ken je misschien van de gaming-producten, waarmee je bijvoorbeeld video-opnames kunt maken met spelcomputers. Dit bedrijfsonderdeel is in de zomer van 2018 in handen gekomen van Corsair en gaat door onder de naam Elgato Gaming. Voor de smart home-producten gaat het van oorsprong Duitse bedrijf verder onder de naam Eve Systems.

De Eve-producten zijn bedoeld voor je smart home en worden al sinds 2014 op de markt gebracht. Kenmerkend voor deze smart home-accessoires is dat ze allemaal werken met HomeKit, Apple’s overkoepelende systeem voor slimme accessoires in huis. Daarmee is Eve vrij uniek, want er zijn weinig bedrijven die zich zó doelgericht op HomeKit richten.

Dankzij de HomeKit-ondersteuning kun je alle producten besturen met Siri en de bijbehorende Woning-app, maar je kunt ook andere HomeKit-apps gebruiken, waaronder de eigen Eve-app (link). De producten werken meestal met Bluetooth om verbinding te maken met je iPhone, iPad en andere HomeKit-apparaten. Hou er wel rekening mee dat het bereik van Bluetooth beperkter is dan bijvoorbeeld Wi-Fi. Je HomeKit-hub (bijvoorbeeld een Apple TV) moet altijd binnen het Bluetooth-bereik van de Eve-accessoires blijven, omdat je ze anders niet op afstand kan bedienen. In een groot huis of met meerdere etages kan dat onhandig zijn. Sommige producten werken met Wi-Fi, zoals de stekkerdoos en beveiligingscamera. In een aparte gids bespreken we welke HomeKit-producten in Nederland al te koop zijn.

Energy: slimme stekker

Werkt met: Bluetooth

De Eve Energy is een stekker waarmee je elk apparaat slim kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld een standaard bureaulamp in deze stekker steken, zodat je hem kunt bedienen met Siri of de Woning-app. De stekker houdt ook bij hoeveel stroom het aangesloten apparaat verbruikt, waardoor je zelfs in euro’s kunt zien hoeveel het apparaat kost. De Eve Energy kun je bijvoorbeeld gebruiken om je kerstboom HomeKit-geschikt te maken.

Lees ook onze Eve Energy review over onze ervaringen.

Energy Strip stekkerdoos

Werkt met: Wi-Fi

Heb je aan een slim stopcontact niet genoeg? Dan kun je kiezen voor de Energy Strip. Deze stekkerdoos heeft drie stekkers die je individueel van elkaar aan en uit kunt zetten. In de bijbehorende app meet je ook eenvoudig je stroomverbruik, zodat je inzicht krijgt in je verbruik. De stekkers kun je ook op afstand uitschakelen, voor als je het vergeten bent als je op vakantie gaat.

Cam: beveiligingscamera voor binnen

Werkt met: Wi-Fi

De Eve Cam is het nieuwste accessoire. De beveiligingscamera werkt exclusief met HomeKit en HomeKit Secure Video en is voor plaatsing binnenin. Je kan de camera neerzetten of ophangen en het enige wat je nodig hebt is een stroomkabel. Je kan livestreams bekijken van je huis, maar ook opnames terugkijken via Secure Video. De camera kan opnemen in Full HD en heeft een kijkhoek van 150 graden. Er zit ook een microfoon en speaker op, dus communiceren via de camera is ook een optie. Er zit nachtzicht op die in het donker tot 5 meter kan kijken.

Room: luchtkwaliteit en temperatuur in huis

Werkt met: Bluetooth

De Eve Room plaats je ergens in een kamer thuis. Dit kleine kastje meet vervolgens de luchtkwaliteit, temperatuur en luchtvochtigheid. Al deze gegevens zijn in te zien via de Eve-app, maar ook in Apple’s Woning-app of via Siri. Je kunt de Eve Room bijvoorbeeld koppelen aan andere slimme accessoires, zoals luchtreinigers. Van het scherm kun je overigens ook snel de temperatuur aflezen.

Door & Window: deur- en raamsensor

Werkt met: Bluetooth

Als je bang bent voor inbrekers, dan is er de Eve Door & Window. Dit is een kleine sensor die je bij een deur of raam plakt en registreert zodra deze geopend wordt. Je kunt hierdoor precies zien of bijvoorbeeld je slaapkamerraam nog open staat of al gesloten is. Door de HomeKit-meldingen zo in te stellen dat je deze alleen krijgt als je niet thuis bent, weet je het meteen als je deur geopend wordt.

Lees ook onze Eve Door & Window-sensor review met onze ervaringen.

Window Guard: geavanceerde raamsensor

Werkt met: Bluetooth

Een meer geavanceerde sensor voor je raam is de Eve Window Guard. Deze werd al in 2017 gepresenteerd en is gemaakt in samenwerking met het Duitse Eimsig. Het gaat dan ook in feite om hetzelfde apparaatje. Het is een smalle balk die je direct in je venster kan plaatsen, in plaats van op het kozijn geplakt. De sensor ziet niet alleen of je raam open staat, maar ook of deze gekanteld is. De Eve Window Guard alarmeert ook bij ruitschade, bijvoorbeeld als gevolg van een inbraak.

De Eimsig-versie is beschikbaar voor zo’n €150 bij Amazon DE. De Eve-versie is in Nederland niet verkrijgbaar.

Motion: bewegingssensor

Werkt met: Bluetooth

Met de Eve Motion haal je een handige bewegingssensor in huis. De Eve Motion registreert elke beweging en kan dan bijvoorbeeld andere HomeKit-accessoires inschakelen, bijvoorbeeld je Hue-verlichting. Omdat de Motion werkt met vervangbare batterijen, kun je hem overal makkelijk plaatsen. De Motion heeft een kijkhoek van 120 graden en ziet beweging tot een maximale afstand van 9 meter. De reactietijd is met 2 seconden wel wat aan de langere kant.

Thermo: slimme radiatorknop

Werkt met: Bluetooth

Voor het regelen van de temperatuur in huis kun je de radiatorknop Eve Thermo gebruiken, al heb je wel een geschikte radiator nodig. De Thermo vervangt je huidige radiatorknop en staat in verbinding met je iPhone en iPad. Je kunt zo dus vanaf je iPhone of iPad de temperatuur instellen door de verwarming hoger of lager te zetten. Door hem te automatiseren op basis van je aanwezigheid, heb je er zelf geen omkijken meer naar. Draaien aan de Thermo heeft echter geen zin, want je moet alles regelen via de app of HomeKit.

Degree: thermometer voor buiten

Werkt met: Bluetooth

Als je wil weten wat de temperatuur buitenshuis is, dan kun je daar de Eve Degree voor gebruiken. Dit kleine kastje plaats je ergens buiten, zodat je van het scherm kunt aflezen wat de temperatuur is. Behalve temperatuur meet deze ook luchtvochtigheid, vergelijkbaar met de Eve Room. Behalve buitenshuis kun je hem ook gewoon voor binnen in huis gebruiken en automatiseren met je andere slimme accessoires. De Eve Degree is gemaakt van aluminium en werkt op vervangbare batterijen.

Het verschil tussen de Eve Room en Eve Degree lijkt klein, maar ze zijn daadwerkelijk anders. Met de Room kun je ook de luchtkwaliteit meten, terwijl de Degree alleen luchtvochtigheid en temperatuur meet. Verder werkt de Room op een oplaadbare batterij, en de Degree met verwisselbare. Deze gaat ongeveer een jaar mee.

Lees ook onze Eve Degree review over onze ervaringen.

Button: handige schakelaar

Werkt met: Bluetooth

De Eve Button is een handige schakelaar, vergelijkbaar met de schakelaars van Philips Hue. Deze Button heeft een grote knop waar je drie verschillende handelingen aan kan koppelen: één keer drukken, twee keer drukken en ingedrukt houden. Het is overigens geen knop die fysiek beweegt. Het reageert op aanraking. Een voordeel daarvan is dat je geen last krijgt van een te vaak gebruikte, versleten knop. Net als andere recente Eve-producten is de Eve Button gemaakt van aluminium met een zwarte voorkant.

Lees ook onze Eve Button review over onze ervaringen.

Smoke: rookmelder

Werkt met: Bluetooth

De Eve Smoke is een rookmelder die waarschuwt in geval van brand en rookontwikkeling. De Smoke heeft meerdere sensoren die ook temperatuurverschillen kan meten. De rookmelder verstuurt meldingen naar je iPhone, dus je weet ook als je niet thuis bent wat er aan de hand is. Je kan ook meerdere exemplaren combineren en in meerdere kamers gebruiken. De rookmelder werkt via Bluetooth en heeft daardoor een laag stroomverbruik. De rookmelder moet zo’n tien jaar mee gaan en voert ook regelmatig tests bij zichzelf uit om te checken of alles goed werkt.

Lees ook onze Eve Smoke review over onze ervaringen.

Aqua: waterregelaar voor in de tuin

Werkt met: Bluetooth

Heb je een flinke tuin die je zo nu en dan moet besproeien, maar wil je dat het liefst vanuit je luie stoel doen? Met de Eve Aqua kan dat. Je sluit de Aqua aan op je buitenkraan en vervolgens koppel je daar je gewone tuinslang aan vast. Dankzij de Eve-app, Woning-app of Siri kun je zo je plantjes besproeien, zonder dat je dus zelf een voet buiten de deur hoeft te zetten. De Aqua geeft ook inzicht in hoeveel water je gebruikt.

Lees ook onze Eve Aqua review over onze ervaringen.

Water Guard: beschermt tegen lekkages

Werkt met: Bluetooth

Heb je in de badkamer of in de keuken vaak last van lekkages? Deze sensor kan je daartegen waarschuwen. De Eve Water Guard bestaat uit een kastje voor in het stopcontact en een kabel. De kabel leg je rondom de plek waar mogelijk lekkage kan optreden, bijvoorbeeld rondom je wasmachine. Zodra water in aanraking komt met de kabel, gaat er een alarm af en wordt er een melding gestuurd naar je iPhone. Is de meegeleverde kabel te kort, dan kan je ook nog losse verlengstukjes kopen.

Eve verlichting

Eve heeft ook (accessoires voor) slimme verlichting in het assortiment. Uiteraard werken ze allemaal met HomeKit. Hieronder lichten wij alle opties uit.

Flare: lichtbol voor binnen en buiten

Werkt met: Bluetooth

De Eve Flare is een draadloze lichtbol die zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. De lamp kan veel verschillende kleuren tonen die je via de app of met HomeKit kan instellen. Je kan de Flare zowel neerzetten als ophangen en met het draadloze oplaadstation laad je hem in een aantal uurtjes op voor zes uur gebruik. De lamp is ook nog dimbaar, dus veelzijdig op veel plekken in en rondom het huis te gebruiken.

Lees ook onze Eve Flare review over onze ervaringen.

Light Strip

Werkt met: Wi-Fi

De Eve Light Strip is een flexibele lichtslang die je overal op kunt plakken, zolang de ondergrond vlak is. Met een lichtopbrengst van 1800 lumen is de ledstrip erg geschikt om een kamer goed te verlichten. Je koopt de Light Strip standaard met een lengte van 2 meter. Wil je uitbreiden of inkorten? Dat kan ook. Een uitbreiding gaat per 2 meter, en door de strip af te knippen kort je hem in. Daarna kun je het afgeknipte deel niet meer opnieuw bevestigen.

Light Switch: voor als je toch een echte schakelaar wil

Werkt met: Bluetooth

Vind je het allemaal wel leuk en aardig, die automatiseringen, maar wil je toch ook een echte schakelaar? Dan is de Eve Light Switch iets voor jou. Deze fysieke lichtschakelaar reageert op aanraking, wat je misschien even aan moet wennen.

Met de Light Switch kun je ‘domme’ lampen slim maken. Dat kan van pas komen als je niet zomaar het licht kan of wil vervangen, maar wel de schakelaar. Handig voor als je bijvoorbeeld designlampen in huis hebt die je lastig kan openmaken.

Extend vergroot je bereik

Werkt met: Bluetooth, Wi-Fi

Heel veel woorden hoeven we hier niet aan vuil te maken. Heb je een groot huis, meerdere verdiepingen of een andere reden waardoor je bereik van Eve niet goed is? Dan kun je een Extender aanschaffen. Het enige wat dit accessoire doet is het Bluetoothsignaal vergroten.

Lees ook onze review van de Eve Extend.

Eve-app

Om alle accessoires te kunnen bedienen kun je daar de Woning-app voor gebruiken, maar Eve heeft ook een eigen app. Met de Eve-app bedien je niet alleen de producten van Eve Systems, maar ook andere HomeKit-producten zoals Philips Hue. De Eve-app is een stuk uitgebreider dan Apple’s eigen Woning-app, maar is daardoor wel wat minder gebruiksvriendelijk. Bovendien is de app alleen in het Engels beschikbaar. Mocht je hele ingewikkelde automatiseringen willen instellen, dan kun je dit dus wel met de Eve-app doen.