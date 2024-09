Nieuwe Eve Thermo Control helpt je bij het bedienen van je slimme radiatorknoppen

De Eve Thermo Control met Thread en Matter is een nieuw accessoire om te gebruiken met je slimme radiatorknop van Eve. De Eve Thermo Control meet ook de temperatuur in de kamer.

Al in 2016 bracht Eve de slimme Thermo-radiatorknoppen op de markt. Deze vervangt je bestaande radiatorknop en zorgt ervoor dat je op afstand de temperatuur kan regelen in huis. Sindsdien is er een nieuwe versie verschenen, waarmee je ook de temperatuur op de knop zelf kunt aflezen. En nu is er een extra accessoire beschikbaar dat het gebruik nog makkelijker maakt. De Eve Thermo Control is niet alleen een temperatuursensor, maar ook een afstandstandsbediening voor je slimme radiatorknop.

Eve Thermo Control: sensor en afstandsbediening

De Eve Thermo Control werd al ruim een jaar geleden aangekondigd en had al eind 2023 in de schappen moeten liggen, maar heeft een behoorlijke vertraging opgelopen. Vandaag laat Eve weten dat het accessoire eindelijk verkrijgbaar is. De Eve Thermo Control is een klein wit kastje met display, dat vergelijkbaar is met de Eve Weather voor buiten of de Eve Room. De Eve Thermo Control meet de temperatuur om hem heen. Daardoor kan je de radiator beter bedienen om zo een ideale temperatuur te krijgen op de plek waar het belangrijk is. De temperatuur rondom de radiator is vaak een stuk warmer dan verderop in de kamer, dus de Eve Thermo Control geldt als een soort verlengstuk. Doordat hij draadloos is, kun je hem overal plaatsen waar je de temperatuur wil meten.

Verder biedt de Eve Thermo Control twee knoppen waarmee je de ingestelde temperatuur van de gekoppelde Eve Thermo-radiatorknop kan bedienen. Zo kun je de radiator dus gemakkelijker op afstand hoger of lager zetten, zonder dat je je iPhone of Siri hoeft te gebruiken.

De Eve Thermo Control maakt verbinding via Thread en vereist dus een Thread Border Router (zoals een HomePod (mini) of Apple TV 4K met Thread). Om de Eve Thermo Control te koppelen aan de Eve Thermo-radiatorknop, moet je de vierde generatie Eve Thermo upgraden naar Matter. Belangrijk om te weten is dat de bedieningsfuncties van de Eve Thermo Control alleen werken met de Eve Thermo-radiatorknoppen.

De Eve Thermo Control kost €74,49. De huidige Eve Thermo is verkrijgbaar voor zo’n €79,-.