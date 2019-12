Welke HomeKit-accessoires kun je allemaal kopen in Nederland? In dit artikel zetten we een greep van de HomeKit-accessoires in Nederland op een rijtje, overzichtelijk gesorteerd per categorie. Bekijk hier de lijst!

HomeKit accessoires in Nederland

HomeKit is Apple’s eigen oplossing om allerlei verschillende apparaten met elkaar te laten koppelen. Ook kun je dankzij HomeKit bijvoorbeeld je verlichting bedienen met Siri. De lijst aan HomeKit-apparaten wordt steeds langer, maar lang niet alle accessoires zijn te koop en bruikbaar in Nederland. In deze gids zetten we daarom een greep van de accessoires op een rijtje die jij zelf eenvoudig kan installeren én die je gewoon in Nederland kunt kopen.

Verlichting met HomeKit

Verlichting voor HomeKit is er in overvloed. Van Philips Hue tot Nanoleaf en van IKEA tot LIFX: er zijn inmiddels heel wat fabrikanten die hun lampen en armaturen geschikt maken voor HomeKit. Je kunt kiezen uit losse lampen, lichtslangen, plafond en hanglampen, verlichting voor de tuin en nog veel meer.

Het meest uitgebreide aanbod vind je bij Philips Hue, al jarenlang het populairste lichtsysteem. Sinds 2015 is dit al geschikt voor HomeKit. Kies uit starterspakketten, losse lampen, complete armaturen en gespecialiseerde verlichting zoals plafondplaten. Je hebt de meest uitgebreide mogelijkheden als je de bijbehorende Hue-bridge aansluit. Met losse lampen kun je dit systeem eenvoudig uitbreiden.

Philips Hue koop je bij: Bol.com, Coolblue, Beaumotica en andere aanbieders

Eén van de goedkoopste manieren om kennis te maken met HomeKit is de verlichting van IKEA Tradfri. De Tradfri-lampen werken met HomeKit, zodat je ze ook met Siri kunt bedienen. IKEA heeft ook allerlei aanvullende knoppen en sensoren, maar die zijn niet allemaal geschikt voor HomeKit.

IKEA Tradfri is alleen verkrijgbaar bij IKEA, lampen vanaf €9,99

Er zijn nog meer merken die slimme verlichting op de markt brengen, zoals LIFX, Osram en Nanoleaf. In ons overzicht van slimme lampen zie je alle mogelijkheden.

Bekijk ook Slimme verlichting: dit zijn je opties om je lampen slim te maken Wil je de verlichting in je huis slimmer maken? Er zijn tal van oplossingen om de lampen in huis te automatiseren en met je iPhone of iPad te bedienen. Wij zetten enkele mogelijkheden voor je op een rijtje, omdat het automatiseren van je verlichting een makkelijk en laagdrempelige manier is om met een smart home te beginnen.

Verwarming met HomeKit

Als je de temperatuur in huis wil regelen met Siri of met de Woning-app, dan heb je een thermostaat of radiatorknop nodig die daarmee samenwerkt. We hebben de belangrijkste merken voor je op een rijtje gezet.

Er zijn ook accessoires die alleen de temperatuur kunnen meten, al dan niet in combinatie met lichtsterke of luchtvochtigheid. Hoewel je hier niet direct de temperatuur mee aan kan passen, geef het wel meer inzicht in de warmte van je huis. Ze zijn helemaal handig als je eigen thermostaat geen display heeft of als je de temperatuur in een specifieke kamer wil meten.

Check voor een uitgebreid overzicht ons artikel met HomeKit thermostaten en radiatorknoppen.

Bekijk ook Thermostaten en radiatorknoppen met HomeKit kopen: dit zijn je opties Het weer wisselt met de seizoenen, dus een slimme thermostaat die je op afstand kan besturen is wel zo handig. Het liefst met HomeKit natuurlijk, zodat alles naadloos samenwerkt. Met deze thermostaten en radiatorknoppen voor HomeKit regel je het slimmer en bespaar je energie.

Schakelaars en stekkers met HomeKit

Of je nou verlichting wilt bedienen met een knop of een bestaand apparaat ‘slim’ wilt maken: met schakelaars en stekkers kan het. Hieronder hebben we er een paar stekkers voor je op een rijtje gezet.

Als je qua bediening liever een schakelaar dan je telefoon of een stemcommando gebruikt, dan kan dat ook. Deze schakelaars zijn meestal persoonlijk te configureren, zodat je in één keer een hele groep apparaten kan in- of uitschakelen.

Voor een completer overzicht van HomeKit-knoppen en sensoren en voor de beste slimme stekkers met HomeKit klik je hieronder.

Bekijk ook Slimme stekkers met HomeKit kopen? Dit zijn je opties Slimme stekkers zijn er genoeg, maar ze zijn lang niet allemaal geschikt voor HomeKit. In deze round-up zie je onze aanraders van slimme stekkers die met HomeKit werken, zodat je ze met Siri kunt bedienen.

Bekijk ook Slimme knoppen voor HomeKit: dit zijn je opties voor knoppen Met HomeKit-knoppen en dimmers wordt het bedienen van je slimme accessoires een stuk makkelijker. Je hebt dan geen iPhone meer nodig en kunt apparaten gemakkelijk inschakelen door op een knop te drukken. Soms is dat gemakkelijker dan aan Siri vragen. In deze gids zie je welke slimme knoppen voor HomeKit verkrijgbaar zijn en wat je ermee kunt doen.

Camera’s en beveiliging

HomeKit werkt ook samen met beveiligingscamera’s. Je kunt daardoor in een HomeKit-app direct de camerabeelden bekijken of een melding krijgen als er beweging gezien wordt. Door de camera te koppelen aan je verlichting, kun je inbrekers eens goed afschrikken met een flinke portie verlichting.

Bekijk voor de beste HomeKit-camera’s ons aparte overzicht.

Bekijk ook De beste HomeKit-camera's die in Nederland verkrijgbaar zijn Zoek je een camera met HomeKit-ondersteuning, dan kun je bij meerdere fabrikanten terecht. Dit zijn de HomeKit-camera's waar je uit kunt kiezen en we geven je de beste keuze voor een HomeKit camera.

HomeKit deursloten en deurbellen

Ben je op zoek naar HomeKit deursloten en deurbellen? In een apart artikel vertellen we je er alles over! Dit zijn de belangrijkste HomeKit-deursloten:

Bekijk ook HomeKit deursloten en deurbellen: dit is verkrijgbaar in Nederland Wil je een HomeKit deurslot of deurbel kopen? In dit artikel lees je wat de huidige stand van zaken is en welke opties je hebt om een deurslot of deurbel met HomeKit te kopen.

Overige sensoren en accessoires voor HomeKit

Er zijn nog veel meer accessoires voor HomeKit verkrijgbaar. Zo zijn er raam- en deursensoren, sensoren om de temperatuur te meten of om de luchtvochtigheid en luchtdruk in een ruimte in de gaten te houden.

Wil je nog meer producten? Check dan onze aparte lijsten: