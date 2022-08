HomeKit luchtreinigers

De tijd dat je voor een luchtreiniger was aangewezen op een grote rechthoekige Winix of een opvallende Dyson is wel voorbij: tegenwoordig vind je veel compactere modellen die ook nog eens met HomeKit werken. Let bij het kiezen van een luchtreiniger op of ze echt de lucht reinigen en over de juiste (HEPA-)filters beschikken, want sommige zijn niet meer dan een ventilator of luchtbevochtiger. Ook nuttig, maar niet wat je zoekt als je een allergie hebt of van je niesbuien af wilt. Deze selectie hebben we voor je gemaakt.

Grootste nadeel van deze luchtreinigers is dat er erg veel vraag naar is, waardoor ze ook bij grote aanbieders zoals Amazon regelmatig zijn uitverkocht. Je zult op het juiste moment moeten wachten, als je een heel specifiek model zoekt, of moeten overwegen om een niet-slimme luchtreiniger aan te schaffen die je met een slimme stekker kunt in- en uitschakelen.



SmartMi luchtreiniger met HomeKit

SmartMi heeft al meerdere modellen uitgebracht, waaronder de SmartMi Purifier P1 met leren handgreep en de Purifier 2. Beide werken met HomeKit. Maar voor de zekerheid: check het wel even voordat je er eentje aanschaft want je kunt al snel in de verwarring komen met bijvoorbeeld de Xiaomi Mi Air Purifier 3H, die alleen met Alexa en Google Assistent werkt. De SmartMi-luchtreinigers worden ook door Xiaomi gemaakt, maar dit wordt dan weer als apart merk op de markt gebracht. Opletten dus.



SmartMi P1 Purifier is te herkennen aan de leren handgreep.

Ze reinigen je lucht met lasertechnologie en gaan harder draaien als de lucht wat meer vervuilende deeltjes bevat. In een paar minuten kunnen ze een ruime kamer reinigen dankzij het HEPA-filter. De P1 is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: zilver of donkergrijs, zodat het bij je interieur past. De SmartMi Air Purifier 2 heeft ook UV-sterilisatie en kan de lucht sneller filteren. Deze heeft een Clean Air Delivery Rate (CADR) van 208 CFM versus 150 CFM op de P1. De kamer mag bij de SmartMi ook iets groter zijn: tot 70 vierkante meter, terwijl dit bij de P1 maximaal 30 vierkante meter is. Een nieuw filter voor de P1 kost rond de 30 euro en rond de 50 euro voor het duurdere model.



De SmartMi Purifier 2 heeft een wat zakelijker uiterlijk.

Het UV-licht van de P2 is bedoeld om virussen en bacteriën in de de lucht te vernietigen. Hoe effectief dit is, kun je je afvragen omdat het lastig te meten is, maar als je toch moet kiezen heb je misschien liever eentje met UV-licht (als het nauwelijks meer kost). Qua formaat zijn er ook verschillen: een hoogte van 55cm versus 35cm. Het mooie van deze modellen is dat ze niet klinisch wit zijn, maar ook in wat vriendelijker kleuren verkrijgbaar zijn. Gaatjes aan de onderkant zuigen lucht aan, dat vervolgens gezuiverd aan de bovenkant er weer uit komt. Een rond display bovenop geeft je relevante informatie over de werking, zodat je meteen weet hoe het met de luchtkwaliteit zit. De waarden van TVOC en PM2.5 bepalen welke kleur de verlichte ring aan de bovenkant heeft: groen is perfect, geel en oranje is matig en rood is niet goed. In dat geval wil je misschien even de kamer uit gaan om te wachten tot de luchtkwaliteit weer wat verbeterd is. Het regelen van de snelheid doe je via HomeKit of de SmartMi Link-app.

Het is nog lastig om de SmartMi Purifier 2 te vinden in Europese winkels, dus je zult iets meer moeite moeten doen om er eentje aan te schaffen. Op de Amerikaanse site van Amazon is ‘ie wel regelmatig te koop voor rond de $250, maar ook daar is ‘ie vaak uitverkocht. Deze Xiaomi ziet er precies zo uit, maar is al wat ouder en heeft geen HomeKit.

Bekijken:

Meross luchtreiniger met HomeKit

Als je nog niet in verwarring was geraakt over de opvallende overeenkomsten tussen Xiaomi/SmartMi luchtreinigers, dan hebben we een volgende uitdaging voor je. De Meross luchtreiniger lijkt als twee druppels water op die van Xiaomi, maar heeft wél HomeKit. Bij Aziatische fabrikanten is het vaak wat onduidelijk of alles uit dezelfde fabriek komt, of dat Meross zich simpelweg heeft laten inspireren door het productdesign van Xiaomi (of omgekeerd). Daarom ook hier het advies: de prijs is alleszins redelijk, maar let wel even goed op dat je het juiste model koopt mét HomeKit.

Deze Meross doet hetzelfde als alle andere luchtreinigers: het filtert stof en vervuilende deeltjes uit de lucht, zodat de luchtkwaliteit in huis verbetert. Je stuurt ‘m aan via HomeKit en de Woning-app van Apple. Meross heeft al een breed aanbod van HomeKit-geschikte producten, die wereldwijd worden verkocht. Ze zijn bekend van de garagedeuropeners, lampen en slimme sensoren, die voor weinig geld te koop zijn en geen aparte hub of third party-app vereisen.

Deze luchtreiniger vangt 99,97 procent van de deeltjes op die 0,3 micron en groter zijn: rook, pollen, stof en wat er verder nog in de lucht zweeft. De binnenste laag van het filter bevat koolstof voor het verwijderen van geurtjes, vluchtige organische stoffen (VOCs) en dergelijke. Elke drie tot zes maanden moet je het filter vervangen. De Meross werkt op een standaard usb-c-poort en dat is mooi meegenomen: mocht je ooit de stroomadapter kwijtraken of behoefte hebben aan een langere stroomkabel, dan kun je die gemakkelijk vervangen.

Ook bij deze Meross luchtreiniger heb je geen aparte hub nodig. Bedienen doe je met Siri of met acties/automatiseringen vanuit de Woning-app. De luchtreiniger heeft vier snelheden en een aanraakgevoelige knop op de bovenkant. De verbinding wordt gelegd via het 2,4GHz wifi-netwerk, dus met een direct connectie met de router. Als wifi even hapert, kan dit wel problemen opleveren. We hopen dan ook dat Meross en andere merken op termijn naar Thread overschakelen. Er zitten geen sensoren in de Meross die de luchtkwaliteit kunnen meten. Zo kun je niet de PM2,5-waarden zien, die je bij andere luchtreinigers wel op het display te zien krijgt. Dus je zult zelf moeten bepalen wanneer het tijd is om de lucht te reinigen. Eventueel kun je hiervoor andere HomeKit-sensoren voor luchtkwaliteit gebruiken.

De Meross luchtreiniger is via de eigen shop van Meross leverbaar met EU-stekker, maar is bij andere winkels niet zo makkelijk te vinden. Een nieuw filter kost $27 en wie slim is bestelt die vanwege de verzendkosten meteen mee.

Bekijken:

Bekijk ook Luchtkwaliteit meten met HomeKit-sensoren: zo pak je het aan Schone lucht is belangrijk om je binnenshuis prettig te voelen. In deze tip leggen we uit hoe je met luchtsensoren en HomeKit kunt zorgen dat de lucht binnenshuis niet te veel CO2 en vluchtige deeltjes bevat.

Airversa Purelle met HomeKit en Thread

De Airversa Purelle onderscheidt zich op één punt: het is de eerste die ook Thread ondersteunt. Dit betekent dat je een betere verbinding hebt als je beschikt over een Thread Border Router, zoals een HomePod mini of Apple TV 4K (2021-model). Deze luchtreiniger ziet er minimalistisch uit en heeft toch allerlei functies. Het heldere touchscreen is goed af te lezen en te bedienen. Het houdt je op de hoogte van de luchtkwaliteit (PM2.5) aan de hand van grote en makkelijk af te lezen getallen, maar laat ook met een gekleurde ring zien of de lucht goed is of nog wel wat kan verbeteren. Een kinderslot voorkomt dat kleuters ermee gaan spelen. Verder kun je de ventilator op 5 verschillende standen zetten, waaronder een extra stille slaapmodus. Met een timer zorg je ervoor dat de Purelle na 1 tot 24 uur automatisch uitschakelt.

Door een verbinding met Thread te maken wordt je 2,4GHz wifi-netwerk minder belast en heb je minder kans op interferentie. De verbinding is stabieler en de apparaten reageren sneller. Airversa is bovendien niet overdreven duur, terwijl de luchtreiniger er wel uit ziet als een premium product. Je betaalt rond de 150 euro. Nadeel is dat deze luchtreiniger erg gewild is, waardoor ‘ie vaak uitverkocht is. Je zult dus even moeten wachten op het juiste moment en dan toeslaan.

Bekijken:

VOCOlinc luchtreiniger met HomeKit

We hebben op onze website al meerdere producten van VOCOlinc besproken. Dit Europese merk maakt smart home-producten die meestal met HomeKit samenwerken, dus dat is mooi geregeld. Voor het reinigen van de lucht heb je de VOCOlinc PureFlow Smart Air Purifier VAP1 nodig, die 99,97% van de schadelijke deeltjes uit de lucht belooft te verwijderen.

Deze is duur (ruim 300 euro), maar geeft dan ook een veel grotere dekking dan de meeste andere luchtreinigers. Je kunt er een kamer tot 60 m2 mee reinigen. De VAP1 werkt met HomeKit, Siri, Alexa en Google Assistent en heeft een groot LED-scherm waarop je de luchtkwaliteit, temperatuur en luchtvochtigheid kunt afmeten. Een LED Air Quality indicatiebalk geeft aan hoe schoon de lucht binnenshuis is: deze verschiet van kleur als de status wijzigt. De klasse 12 HEPA-filters reinigen in drie fasen. Gaat het alleen om het bevochtigen van de lucht of voor een lekker geurtje, dan zou je ook de veel goedkopere VOCOlinc-producten kunnen bekijken die we aan het einde van dit artikel noemen.

Bekijken:

Eerder besproken:

Bekijk ook Review: VOCOlinc MistFlow luchtbevochtiger met HomeKit Ben je op zoek naar een luchtbevochtiger met HomeKit? De VOCOlinc MistFlow is één van de weinige keuzes die je hebt. In deze review van de VOCOlinc luchtbevochtiger lees je onze ervaringen met dit apparaat. Hoe goed werkt hij en wat kun je er allemaal mee?

Meer luchtreinigers

Er zijn nog veel meer merken luchtreinigers. Ze zijn niet altijd slim en zijn ook niet altijd met een app te bedienen, maar sommige werken wel met Alexa of Google Assistent. Op basis van filters kun je bepalen welke het best past bij jouw formaat woonkamer en bij het type deeltjes dat je wilt filteren.: