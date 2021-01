Het grote voordeel van HomeKit en HomeKit-geschikte apparaten, is dat je ze op allerlei manieren kan bedienen. Dat kan als je thuis bent vanuit je luie stoel, maar ook op afstand als je de deur uit bent. Met een paar drukken op de knop op je iPhone of iPad schakel je je lampen in of zet je de thermostaat wat hoger. HomeKit bedienen kan op allerlei manieren, die we in dit artikel voor je op een rijtje gezet hebt.

HomeKit bedienen als je niet thuis bent

Wat goed is om te weten, is dat je een woninghub voor HomeKit nodig hebt als je je apparaten buitenshuis wil bedienen. Ook heb je dit nodig om je apparaten te automatiseren, bijvoorbeeld je lampen automatisch aan laten gaan als je thuis komt. Een Apple TV, HomePod of iPad zijn geschikt als woninghub. Lees ook onze tip over de woninghub voor HomeKit wat je allemaal nodig hebt, wat je ermee kunt doen en hoe je het instelt.

Bekijk ook HomeKit hub: gebruik je Apple TV, iPad of HomePod als woninghub voor HomeKit Je hebt een HomeKit hub nodig om apparaten of afstand te kunnen bedienen. Hiervoor kun je een HomePod, iPad of Apple TV als woninghub gebruiken. In deze tip lees je hoe je dit instelt, zodat je een hub hebt voor je HomeKit-apparaten.

HomeKit bedienen met Siri

Veruit de makkelijkste manier om je HomeKit-apparaten te bedienen, is via Siri. De assistent vind je op al je apparaten en kan je ook handsfree gebruiken. Op deze apparaten kan je Siri gebruiken om HomeKit te bedienen:

iPhone en iPad

Apple Watch

Mac

Apple TV

HomePod en HomePod mini (alleen Engels en andere ondersteunende talen)

Het makkelijkst is om je apparaten en kamers bij het instellen een duidelijke en herkenbare naam te geven. Deze naam gebruik je namelijk in je commando aan Siri, zodat de assistent precies weet welk apparaat je wil bedienen.

Gebruik bijvoorbeeld deze commando’s:

‘Zet de lichtspot aan’

‘Doe de lichten boven aan’

‘Doe het licht in de keuken uit’

‘Dim het licht in de eetkamer tot 50 procent’

‘Kleur het licht in de woonkamer blauw’

‘Wat is de temperatuur in huis’

‘Stel het huis in op 22 graden’

‘Stel de thermostaat beneden in op 21 graden’

‘Schakel de printer op kantoor in’

‘Welterusten’

Meer over het instellen en toevoegen van HomeKit-apparaten en het inrichten van HomeKit-kamers lees je in onze tips.

Met iPhone en iPad HomeKit bedienen

Wil je je iPhone of iPad gebruiken om HomeKit te bedienen? Behalve via Siri zijn er nog andere manieren waarop je dit kan doen.

Via Bedieningspaneel

Het Bedieningspaneel geeft in iOS 14 en nieuwer suggesties voor het bedienen van HomeKit-apparaten. Gedurende de dag verschijnen hier je apparaten en scènes die je snel kan in- en uitschakelen, op basis van je gebruik. Tik op de Huis-knop om al je apparaten te zien.

Mogelijk moet je de functie eerst inschakelen. Dat doe je zo:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Bedieningspaneel. Zet de schakelaar bij Toon woningregelaars aan. Wil je geen suggesties maar alleen een knop om naar je Woning-apparaten te gaan, zet de schakelaar bij Toon woningregelaars dan uit en voeg onderaan de losse Woning-knop toe.

Via Woning-app

Op de iPhone en iPad vind je ook de Woning-app. Je gebruikt deze om HomeKit in te stellen, maar ook om je apparaten te bedienen. Er is een Woning-tabblad voor al je favoriete accessoires en een Kamer-tabblad voor alle accessoires in individuele kamers. Op het tabblad Automatisering kun je je eigen automatiseringen instellen. Hierdoor schakel je bijvoorbeeld automatisch alle lampen uit als je van huis weg gaat, zet je een lichtje aan zodra je thuiskomt of laat je apparaten met elkaar samenwerken. Lees meer over de Woning-app op iPhone en iPad.

Bekijk ook Woning-app voor HomeKit: alles wat je moet weten Met de Woning-app kun je HomeKit-apparaten bedienen en scènes instellen. De app is beschikbaar op de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. In dit artikel lees je alles over deze app.

Wil je meer halen uit de Woning-app? We hebben ook enkele handige tips voor je waarmee je de app naar eigen smaak kan inrichten.

Met Siri Shortcuts

Via Siri Shortcuts en de Opdrachten-app kun je ook apparaten bedienen. Je kan daar bijvoorbeeld persoonlijke automatiseringen instellen of een handeling op je iPhone koppelen aan een HomeKit-apparaat. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van je lamp als je je wekker uit zet. Er zijn allerlei mogelijkheden:

Met de Opdrachten-app is heel veel mogelijk, eigenlijk teveel om op te noemen. Lees daarom ook zeker onze uitleg over Siri Shortcuts om er meer over te leren.

Bekijk ook Siri Shortcuts (Opdrachten): zo werkt het automatiseren van taken Met Siri Shortcuts (Opdrachten) kun je allerlei taken automatiseren. Je kunt meerdere acties achter elkaar laten uitvoeren met een spraakopdracht via Siri. Ook zijn sommige taken te automatiseren. In deze gids leggen we uit hoe het werkt.

HomeKit bedienen via Apple Watch

Je kan ook HomeKit op de Apple Watch gebruiken. Dat kan met Siri, maar ook met de Woning-app op de Apple Watch. Dit is een versimpelde versie van de Woning-app op iPhone en iPad. Bovenaan vind je je favoriete scènes, met daaronder je favoriete accessoires. Je eventuele beveiligingscamera staat helemaal onderaan.

Lees ook onze round-up van Apple Watch-apps voor het bedienen van je huis. Daarin lichten we enkele apps uit die het bedienen vanaf de Apple Watch een stukje makkelijker maken. Het zijn dan ook vaak alternatieven voor Apple’s eigen Woning-app. Een goed voorbeeld van zo’n app is HomeRun. Daarmee kan je vanaf je wijzerplaat meteen een scène activeren, die zich ook nog eens automatisch aanpast aan het moment van de dag. Zo kun je hier ‘s ochtends een goedemorgen-scène zetten en ‘s avonds een welterusten-scène.

Bekijk ook De beste Apple Watch-apps voor het bedienen van je huis In de App Store vind je heel veel apps voor je Apple Watch die allerlei accessoires in huis kunnen bedienen. Denk aan je Philips Hue-lampen, thermostaten of beveiligingscamera's. In dit artikel zetten we enkele van deze apps op een rijtje.

HomeKit op de Mac

De Mac werkt ook met HomeKit, zowel via Siri als met de Woning-app. De Woning-app op de Mac werkt bijna hetzelfde als op de iPad, al zijn er wel wat verschillen. In ons aparte artikel lees je alles over HomeKit op de Mac, hoe je het kunt gebruiken en wat de mogelijkheden zijn.

Bekijk ook HomeKit op de Mac gebruiken: zo doe je dat Hoe kun je HomeKit op de Mac gebruiken en wat zijn de mogelijkheden? Is er een Woning-app en hoe zit het met Siri? In dit artikel praten we je bij.

Apple TV met HomeKit

Op de Apple TV kun je HomeKit bedienen met je stem via Siri, maar het kan vanaf tvOS 14 ook via het Bedieningspaneel. Je vindt daar een knop om je favoriete scènes in- en uit te schakelen. Dit komt vooral van pas als je een film wil kijken en het licht snel wil dimmen voor de beste sfeer voor een filmavond. Heb je een beveiligingscamera met HomeKit, dan kan je de beelden ook vanaf je Apple TV bekijken.

In onze tip over HomeKit op de Apple TV lees je alles over de mogelijkheden.

Bekijk ook HomeKit op de Apple TV gebruiken: dit zijn de mogelijkheden Je kan de Apple TV met HomeKit gebruiken op heel veel verschillende manieren. Je kan er niet alleen je andere apparaten mee bedienen, want het is zelf ook een geschikt HomeKit-accessoire. In deze tip lees je alles over de mogelijkheden van de Apple TV met HomeKit en wat er in tvOS 14 voor jou verandert.

HomeKit via de HomePod

Vanwege het ontbreken van een daadwerkelijk display, kun je op de HomePod en HomePod mini alleen Siri gebruiken om HomeKit-apparaten te bedienen. De HomePod ondersteunt helaas nog geen Nederlands, maar dat wil niet zeggen dat het onbruikbaar is. Sterker nog, er is best nog wel wat mogelijk wat betreft de HomePod in een Nederlands HomeKit-huis. Je kan namelijk de namen van je kamers, scènes en accessoires gewoon in het Nederlands uitspreken. De HomePod herkent deze namen, ondanks dat de speaker geen Nederlands verstaat. Soms moet je gebruikmaken van een combinatie tussen Engels en Nederlands:

‘Hey Siri, turn on keuken’ (om alle lichten in de keuken aan te doen)

‘Hey Siri, koken’ (voor een ingestelde scène met de naam Koken)

‘Hey Siri, what is the temperature in slaapkamer’

Hey Siri, turn off ventilator’

Zorg ervoor dat de Nederlandse naam die je gebruikt overeenkomt met hoe deze ingesteld is in de Woning-app. Spreek de naam ook goed uit, zodat Siri begrijpt dat je een HomeKit-apparaat, -scène of -kamer bedoelt.

HomeKit scènes voor snellere bediening

Met een HomeKit-scène kun je meerdere apparaten tegelijk bedienen. Maak bijvoorbeeld een scène Goedenavond om alle lampen in de woonkamer op een van tevoren ingestelde helderheid en kleurtemperatuur in te schakelen of uit te zetten. Of een Welterusten-scène waarmee je alles in huis in één keer uit kan schakelen. Dat scheelt veel tijd, helemaal als je dergelijke scènes nog automatiseert via de Woning-app.

Bekijk ook HomeKit scènes maken voor snelle bediening van je accessoires: zo werkt het HomeKit scènes maken doe je in een paar stappen, zodat je met één tik op de knop al je lampen of andere producten aan kan zetten. In deze tip lees je hoe je de scènes in HomeKit en de Woning-app gebruikt.

Alternatieve HomeKit-apps

Naast Apple’s eigen Woning-app zijn er nog veel meer alternatieve HomeKit-apps beschikbaar. Sommige gebruik je alleen om het accessoire van de fabrikant mee in te stellen en te bedienen, maar er zijn ook apps die veel meer mogelijkheden bieden voor alle andere HomeKit-apparaten in huis. Een goed voorbeeld is de Eve-app, waarmee je heel veel mogelijkheden hebt voor automatiseringen, triggers en meer. In onze roundup van de beste HomeKit-apps vind je meer voorbeelden.

Knoppen voor HomeKit

Liever niet bedienen met je iPhone of je stem? Je kan ook nog gewoon voor een ouderwetse knop kiezen. HomeKit knoppen komen ook goed van pas als je meerdere apparaten tegelijkertijd wil bedienen. Het kan ook handig zijn als je even geen iPhone in de buurt hebt of als je gasten krijgt die geen directe toegang hebben tot jouw HomeKit-huis. Lees ons overzicht met de beste slimme knoppen voor HomeKit om te zien wat er zoal verkrijgbaar is.