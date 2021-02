Coulisse met HomeKit en Thread

Coulisse maakt al 30 jaar rolgordijnen en andere vormen van raambekleding. Met de nieuwe serie draadloze motoren kun je rolgordijnen, jaloezieën en gordijnen op afstand bedienen. Voor liefhebbers van HomeKit-producten is de samenwerking met Eve daarbij goed nieuws, want deze fabrikant levert alleen maar accessoires met HomeKit. De gordijnmotoren zullen bovendien de eerste op de markt zijn met ondersteuning van Thread, het nieuwe draadloze protocol waar Eve volledig op inzet. Ook Apple en Nanoleaf gaan het in hun producten inbouwen. In de HomePod mini zit het al.



Eve gaat meehelpen om de Coulisse-gordijnen te voorzien van HomeKit- en Thread-integratie en om ze op een bredere markt bekendheid te geven. Ze willen het daarbij vooral onder de aandacht brengen van HomeKit-fans, die waarschijnlijk voorop zullen lopen met de adoptie van Thread.

Christiaan Roetgering, eigenaar en CEO van Coulisse denkt dat de nieuwe reeks motoren een “gamechanger” gaat worden in de markt voor raambekleding binnenshuis. Het zou gemakkelijk te installeren en in gebruik zijn. “Alle complexiteit is weggehaald en de installatietijd is drastisch verlaagd. Het feit dat je geen hub meer nodig hebt biedt dit behoorlijke kostenvoordelen.” Toch zal de oplossing een stuk duurder zijn dan die van IKEA, dat meer op de massamarkt is gericht en maar in één variant (een rolgordijn) en in maar twee soorten textiel (zonwerend en halftransparant) verkrijgbaar is. Je zit bij IKEA ook vast aan standaardmaten.

Wie liever iets op maat heeft, had eerder de mogelijkheid om een gemotoriseerde oplossing van Luxaflex of Velux te kopen. Beide zijn geschikt voor HomeKit, maar ze ondersteunen nog geen Thread.

Thread moet verbindingsproblemen oplossen

Coulisse benadrukt hoe veilig de combinatie van HomeKit en Thread is, omdat je het kunt koppelen met andere HomeKit-producten en omdat alle data lokaal wordt bewaard. De motor voor rolgordijnen komt in het tweede kwartaal van 2021 op de markt. De rolgordijnen maken verbinding via Bluetooth, niet zo heel verrassend gezien de samenwerking met Eve. Voorheen leverden Bluetooth-verbindingen nog wel eens problemen op als de Woning-hub niet binnen een bereik van een paar meter stond. Mogelijk werkt het met Thread een stuk beter, zeker als je verspreid over je huis meerdere HomePod mini’s hebt. Andere Thread-ondersteunde accessoires zijn nog maar moeilijk te vinden.

Het koppelen gebeurt aan de hand van de HomeKit QR-code, waarna de gordijnen automatisch worden ingesteld voor bediening met app of spraak. “In slechts een paar seconden ben je klaar”, aldus de fabrikant. Daarbij is het bevestigen van de raambekleding zelf uiteraard niet meegerekend. Software-updates komen automatisch binnen via de Eve-app.

Coulisse is gevestigd in Enter, vlakbij Almelo. Het familiebedrijf werd in 1992 opgericht had al een oplossing voor automatisering, genaamd MotionBlinds. We hebben bij het bedrijf geïnformeerd waar je de rolgordijnen zoal kunt kopen.

