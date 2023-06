Eve Systems slaat een nieuwe richting in. Naast de smart home-producten wil het bedrijf nu ook een AirPlay 2 audio-adapter op de markt brengen. Details over het nieuwe apparaat zijn vrijgegeven door de Amerikaanse goedkeuringsinstantie FCC.

Nieuw product voor Eve Systems

Het is nog maar een paar dagen geleden dat bekendwerd dat Eve wordt overgenomen door ABB, een multinational die vooral actief is op het gebied van elektrotechniek. Daarmee krijgt ABB in één klap een reeks producten in handen die al voorzien zijn van Matter– en Thread-ondersteuning, terwijl ze de kennis van Eve op dat gebied ook goed kunnen gebruiken. Eve Systems lijkt nu het assortiment te willen verbreden met een apparaat dat ze nog niet eerder hebben aangeboden: een audio-adapter voor AirPlay 2. De Eve Play is een plug-and-play apparaatje voor AirPlay 2, waarmee je vrijwel alle audio kunt streamen.



Eve Play

Een dergelijke audio-interface zou eigenlijk beter passen bij Elgato Systems, waar Eve uit is ontstaan. Elgato splitste zich af om zich volledig te richten op game- en streaming-accessoires, terwijl Eve uitsluitend smart home-producten ging maken. Eve Play is een audio-receiver waarmee je oudere audiosystemen slim kunt maken, zodat je ze via WiFi (2,4GHz en 5GHz), Ethernet, coax-kabel, optische of analoge aansluiting kan aansturen. Hij werkt ook nog met HomeKit en met AirPlay 2. Hiermee moet het mogelijk worden om vrijwel alles te streamen, in een kwaliteit die ook voor audiofreaks acceptabel is. Je kunt ‘m koppelen met een versterker, soundbar of actieve luidspreker (eentje met eigen stroomvoorziening). Eve Play heeft drie audio-uitgangen.

De kleur van de behuizing is ook al bekend: Pantonekleur 10077-C (zilvergrijs) voor de buitenkant en 7544-C (blauwgrijs) voor de onderkant. Of Eve dit product binnenkort op de markt gaat brengen is nog onbekend. Na de overname door ABB kan het zijn dat de nieuwe eigenaar dit een geweldig idee vindt, of juist liever wil dat Eve zich uitsluitend op smart home-producten blijft concentreren.

Al langer mogelijk met Sonos

Wil je je bestaande speakers geschikt maken voor streaming, dan kon je ook al bij Sonos terecht. Je sluit het systeem aan op een Sonos Connect (2009), Connect:Amp (2009), Port (2019) of Amp (2019) en gebruikt hiervoor de analoge audiopoorten aan de achterkant van je apparaat met behulp van de bestaande speakerdraden. Na het aansluiten geef je je speakers een naam, wijst ze aan een kamer toe en kunt ze vanaf dat moment gebruiken alsof het een Sonos-speaker is. Je oude stereosysteem is nu geschikt voor Spotify, Apple Music, Deezer, je lokale muziekcollectie en uiteraard ook Sonos Radio. Je kunt ze samenvoegen tot een groep voor multiroom audio en kunt via de line-in input nog meer apparaten aansluiten zoals een cd-speler of platenspeler. De Sonos Amp heeft bovendien een HDMI-poort om op je tv aan te sluiten.