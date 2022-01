HomeKit apps: haal alles uit je accessoires

Met de Woning-app van Apple kun je veel instellen, maar niet alles. Deze lijst met apps is vooral bedoeld voor als je meer uit je accessoires wil halen. Het indelen van kamers en zones wordt hiermee makkelijker. Ook kun je bij sommige apps backups maken van je instellingen. Dit vinden wij de beste HomeKit-apps van derden die je naast de Woning-app kunt gebruiken.

iCulture adviseert: Eve (Elgato) is de aanrader onder de HomeKit apps

De Eve-app kun je gebruiken voor het instellen van je Eve-producten, maar het is ook een zeer uitgebreide HomeKit-app voor al je andere apparaten. Door de jaren heen is de app steeds beter geworden. Je ziet al je kamers in een handig overzicht en ook scènes en timers zijn eenvoudig in te stellen. Als je een echte HomeKit-pro wil worden, haal je met de Eve-app dankzij regels meer uit je accessoires. Je kunt voor lampen een exacte kleur instellen en het is makkelijk om het overzicht te bewaren in je kamers. Helaas is de Eve-app niet beschikbaar voor de Apple Watch. Desalniettemin kunnen we Eve van harte aanbevelen als je meer uit HomeKit wil halen.

Controller for HomeKit: alles wat je nodig hebt en grotendeels gratis

Controller for HomeKit is een app waarmee je je smart home tot in detail kunt regelen. Je kunt er niet alleen kamers mee indelen en scenes mee maken, maar het bijzondere is dat je ook de instellingen afhankelijk van het seizoen kunt maken. Zo automatiseer je de lampen, verwarming, airco en andere HomeKit-apparaten op basis van je behoeften in de winter en de zomer. Het maken van automatiseringen is eenvoudig en kan op basis van veel regels.

Ook met Controller for HomeKit kun je backups maken van je instellingen, zodat je altijd kunt teruggaan naar een eerdere situatie als er iets mis gaat. Hiervoor is wel het Pro-abonnement vereist. Een andere interessante functie van het Pro-abonnement is de log-functie. Hier wordt iedere actie van ieder apparaat keurig bijgehouden. Controller for HomeKit is naast de iPhone en iPad ook beschikbaar op de Apple Watch en Mac.

Home+: zeer uitgebreid, maar wel prijzig

Deze app met de eenvoudige naam Home+ is veruit de duurste app, maar is wel vrij compleet in zijn functies. De app importeert standaard je HomeKit-huis, maar laat je wel heel eenvoudig kamers en zones aanmaken. De app heeft geen sprekend uiterlijk, maar het ziet er prima uit. Qua functies is Home+ echter erg uitgebreid. Je kunt er niet alleen je kamers mee indelen, zones toevoegen en triggers instellen, maar ook direct je apparaten mee bedienen.

Met Home+ kun je meerdere apparaten tegelijk bedienen. Zo kun je met één druk op de knop bijvoorbeeld al je woonkamerlampen klaarmaken voor een avondje televisiekijken. Dit en meer doe je ook vanuit de widgets van Home+. De bijbehorende app voor je Apple Watch heeft ook alles wat je nodig hebt en toont bewust niet alle complexe instellingen. Heb je écht heel veel regels en automatiseringen ingesteld en zou je dat voor geen goud opnieuw willen doen? Dan kun je met Home+ ook een backup maken. Mocht er ooit iets gebeuren, dan heb je altijd een kopie achter de hand.

Devices: handig om meerdere apparaten te bedienen

Devices heeft qua vormgeving wat weg van de standaard Woning-app. De app is ingedeeld in vier secties: apparaten, groepen, scenes en triggers. Groepen in HomeKit gebruik je voornamelijk om meerdere accessoires tegelijk te bedienen. Denk bijvoorbeeld aan een set lampen die eigenlijk bij elkaar horen. Gebruik je dit niet, dan is Devices voor jou wat minder geschikt. Bij het Triggers-overzicht worden al je ingestelde triggers op een duidelijke manier weergegeven, zodat je in één overzicht ziet wat er gaat gebeuren in bepaalde condities. Verder kun je kamers en nieuwe accessoires toevoegen.

De app is op het moment van schrijven voor het laatst bijgewerkt in oktober 2019, dus hij loopt een beetje achter. Devices werkt gelukkig wel en wie zich herkent in de doelgroep kan hem zeker even downloaden. Er is ook een Apple Watch app beschikbaar.

HomeRun: geschikt om razendsnel apparaten te bedienen

Voor wie voornamelijk snel accessoires wil bedienen en scenes wil activeren, is HomeRun een goede optie. De app heeft meerdere widgets die je tot in detail zelf kunt samenstellen. Zo kies je zelf alle symbolen, de formaten van knoppen en de kleuren. Deze knoppen kun je ook op de wijzerplaat van je Apple Watch zetten. Met de Woning-app van Apple kan dat ook, maar dan met een stuk minder eigen inbreng voor het uiterlijk. In onze review van HomeRun 2 lees je alles over onze ervaringen met de app.

Overige HomeKit apps die je kunt proberen

Er zijn nog veel meer HomeKit apps die je kan gebruiken voor je slimme huis:

HomePass for HomeKit (€2,99, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.1+) - Met HomePass bewaar je al je HomeKit-codes bij elkaar. Handig om later je accessoires opnieuw te koppelen.

, iOS 14.1+) - Met HomePass bewaar je al je HomeKit-codes bij elkaar. Handig om later je accessoires opnieuw te koppelen. HomeCam for HomeKit (€4,99, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 14.0+) - Deze HomeKit-app is gespecialiseerd in camera’s. Deze app is er ook voor de Apple TV.

/ , iOS 14.0+) - Deze HomeKit-app is gespecialiseerd in camera’s. Deze app is er ook voor de Apple TV. HomeDash (€12,99, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - In deze app bekijk je de status van je apparaten in een dashboard.

Een aanrader op de desktop is Home Assistant. Deze open source-software is op de Mac en Windows te installeren en zorgt ervoor dat ook je niet-compatibele accessoires aan te sturen zijn via HomeKit.

