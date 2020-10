Wil je graag een slimme rookmelder, liefst met HomeKit? Er is tegenwoordig al behoorlijk wat keuze en in deze gids zetten we de beste rookmelder voor je op een rij.

Slimme rookmelders met en zonder HomeKit

Iedereen heeft wel één of meer rookmelders in huis, maar nu er steeds meer ‘connected’ rookmelders op de markt komen kan het zin hebben om ze eens te vervangen. Met zo’n rookmelder krijg je pushmeldingen op je iPhone als er thuis iets aan de hand is en kun je actie ondernemen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat bij thuiskomst opeens blijkt dat je huis is afgebrand. Als je het combineert met een slimme camera (met HomeKit eventueel) kun je bovendien bij een alarm even kijken wat er loos is.

Behalve slimme rookmelders zou je ook gebruik kunnen maken van HomeKit-sensoren om luchtkwaliteit te meten. Hiermee kun je CO2, koolmonoxide en kleine deeltjes in de lucht opsporen, zodat je tijdig kunt ventileren. Ze waarschuwen echter niet bij brand.

Sinds iOS 11 ondersteunt HomeKit ook sprinklers , dus met een geschikt accessoire zou je zelf op afstand al kunnen beginnen met het blussen van de brand, voordat de brandweer arriveert.

Let bij de keuze van je rookmelder op of deze alleen rook detecteert en/of koolmonoxide. Ook moet je opletten waar je de rookmelder het beste kunt plaatsen. In de handleiding staat vermeld wat de optimale bevestiging is, al zal dat ook afhankelijk zijn van kenmerken van jouw woning, zoals schuine wanden. Informeer bij de brandweer of een installatiebedrijf als je hier persoonlijk advies over wilt.

Rookmelders met HomeKit

Zoek je een rookmelder met HomeKit, dan heb je keuze uit:

Een rookmelder met HomeKit heeft als voordeel dat je het kunt meenemen in je Woning-scenes. Je kunt dus regels opstellen wat er moet gebeuren als er rook wordt gedetecteerd: het inschakelen van de lampen op 100%, het uitschakelen van bepaalde elektrische apparaten, enzovoort. Natuurlijk kun je ook een rookmelder gebruiken die met Alexa, Google Assistent of een eigen protocol werkt, maar als Apple-gebruiker geef je waarschijnlijk voorkeur aan HomeKit.

Netatmo rookmelder met HomeKit

De Netatmo rookmelder met HomeKit is relatief nieuw en heeft een batterijduur van 10 jaar. Met een duidelijk alarm van 85dB word je gewaarschuwd voor rook. Er is geen hub nodig om deze rookmelder te gebruiken. De verbinding wordt gelegd met Bluetooth Low Energy, dus zorg ervoor dat je Woning-hub in de buurt staat als je buitenshuis de boel wilt aansturen. Alleen verkrijgbaar in wit en makkelijk te installeren. Via updates blijf je automatisch op de hoogte.

Eve Smoke rookmelder met HomeKit

De Eve Smoke is al wat langer op de markt en doet qua uiterlijk denken aan die van Netatmo. De functies zijn ook grotendeels hetzelfde. Eve (voorheen Elgato) heeft ervoor gekozen om alleen HomeKit te ondersteunen en dat heeft als voordeel dat de fabrikant zich helemaal daarop kan concentreren en netjes met je privacy omgaat. In een interview dat we met de makers hadden, vertelden ze dat ze geen data van gebruikers verzamelen en daar ook geen behoefte aan hebben. Heb je al meer Eve-producten, dan kan het prettig zijn om voor deze te kiezen in plaats van Netatmo, omdat je dan alles via HomeKit en de Eve-app kunt regelen. Nadeel van Eve is dat het allemaal met Bluetooth werkt, waardoor het bereik soms een probleem kan zijn.

Fibaro koolmonoxide-detector met HomeKit

De meeste rookmelders meten geen koolmonoxide. Dit gevaarlijke gas blijft namelijk op een heel andere hoogte hangen, waardoor je extra goed moet opletten waar je de sensor installeert. Fibaro raadt aan om de sensor op een hoogte van 1,5 meter te monteren, liefst niet te dicht in een hoek van de kamer. Deze koolmonoxidedetector meet ook de temperatuur en eventuele inbraakpogingen. Hij werkt samen met HomeKit en is dus met Siri te bedienen en uit te lezen. Bij gevaar worden er drie meldingen verstuurd: een rood knipperlichtje op het apparaat zelf, een luide sirene en een melding op je iPhone. Bedoeld als aanvulling op je bestaande rookmelders. Fibaro heeft ook een rookmelder (65 euro) maar die werkt alleen met Z-Wave en niet met HomeKit.

Rookmelders zonder HomeKit

Er zijn ook rookmelders zonder HomeKit, die vaak alleen met een eigen protocol werken of met andere platformen zoals Alexa en Google Assistent. Of dit iets voor jou is, is vooral afhankelijk van de andere spullen die je al in je smart home hebt.

Somfy IO rookmelder

Heb je je huis geautomatiseerd met Somfy, dan is deze rookmelder een optie. Hij werkt los of in combinatie met je TaHoma-systeem. Een sirene van 85dB waarschuwt bij brandalarm. Heb je meerdere identieke Somfy-rookmelders, dan kunnen ze onderling communiceren en automatisch in werking gesteld als één ervan afgaat. Deze rookmelder werkt met een eigen protocol. De Somfy IO rookmelder is onder andere verkrijgbaar bij 50five.

Nest Protect rook- en koolmonoxidemelder

Nest is onderdeel van Google en zal nooit HomeKit-ondersteuning krijgen. Als je een Nest-thermostaat thuis hebt hangen kan dit een mooie aanvulling zijn. Hij is verkrijgbaar in twee uitvoeringen, met netvoeding of op batterij. Wie echt los wil gaan kan ook een grootverpakking van 4 stuks kopen. Nest Protect combineert een rookmelder en een koolmonoxide-sensor, wat speciale eisen stelt aan de plaatsing. Bevat handige extra’s zoals een bewegingssensor met nachtlichtje als je ‘s nachts even uit bed moet.

Je kunt de Nest-producten geschikt maken voor HomeKit door gebruik te maken van de Starling Hub.

Honeywell Evo rook- en koolmonoxide-detector

Honeywell ken je waarschijnlijk vooral van de thermostaten, die ook slim zijn. Wil je rook en koolmonoxide in de gaten houden dan heb je daarvoor twee apparaten nodig: een rookdetector (ca. 80 euro) en een CO-detector (ca. 160 euro). Ze werken samen met het Evohome-systeem en geven met lampjes de status aan. De sirene reageert afhankelijk van de ernst van de situatie. Werkt op een batterij en met een eigen protocol.

Waarop letten bij een slimme rookmelder?

Een slimme rookmelder zorgt ervoor dat je tijdig wordt gewaarschuwd als er brand uitbreekt of rookontwikkeling ontstaat. Maar waar moet je op letten als je een slimme rookmelder kiest? En wat is het verschil tussen een traditionele en een slimme rookmelder? of je nu een huurhuis of koophuis hebt, in beide gevallen wil je veilig wonen. Je kunt dan ook gemakkelijk een slimme rookmelder installeren. Sommige werken op batterijen en hoeven niet gemonteerd te worden – ideaal voor een huurhuis of studentenkamer. Andere kun je aansluiten op de stroomvoorziening, waardoor je niet meer eraan hoeft te denken dat de batterij verwisseld moet worden.

Een traditionele rookmelder is vrij goedkoop, maar aan een slimme rookmelder heb je veel meer:

Je krijgt een notificatie, ook als je buiten de deur bent. De rookmelder stuurt via HomeKit of een ander systeem een melding naar je iPhone, zodat je zelf kunt bepalen welke actie er ondernomen moet worden: de brandweer bellen, deuren openen of de buren waarschuwen. Heb je een slimme beveiligingscamera, dan kun je ook op afstand kijken wat er mis is.

Geen vals alarm meer. Je kunt vaak de gevoeligheid van de sensor zelf instellen, zodat je geen vals alarm krijgt als je in de keuken iets aanbraadt of grilt. In andere ruimtes kun je de sensor juist iets gevoeliger zetten.

Temperatuur in de gaten houden. Slimme rookmelders bevatten vaak meerdere sensoren. Die kunnen bijvoorbeeld detecteren als er een plotselinge temperatuurverhoging optreedt. Sommige materialen branden namelijk zonder rook te produceren.

Makkelijk de batterij testen. Met een slimme rookmelder stuur je via de app een seintje om te testen. Je hoeft dus niet meer op een keukentrapje te klimmen om op de knop te drukken.

Historie opvragen. Een slimme rookmelder onthoudt wat er is gebeurt, zodat je ook kunt terugkijken of en wanneer er eerder problemen optraden.

Als je een slimme rookmelder kiest, kun je wat ons betreft het beste kiezen voor eentje met HomeKit-ondersteuning. Vooral als je veel Apple-producten gebruikt. Je kunt namelijk andere apparaten koppelen aan de rookmelder en zo de veiligheid vergroten. Zo kun je automatisch de lampen laten knipperen als er rook wordt gesignaleerd. Bovendien krijg je direct bericht als de rookmelder iets signaleert. Je kunt dan meteen actie ondernemen, ook als je niet thuis bent. Er bestaan ook HomeKit koolmonoxidemelders, zoals de Fibaro koolmonoxidedetector. Let bij Fibaro op dat je de uitvoering met HomeKit-ondersteuning koopt, want deze fabrikant heeft ook een productlijn die niet met HomeKit samenwerkt.

De meeste slimme rookmelders en koolmonoxidemelders houden zelf in de gaten of de batterij nog voldoende opgeladen is. Ze geven een melding wanneer de batterijstatus bijvoorbeeld onder de 15 procent komt. Omdat het met HomeKit werkt kun je alles regelen met Siri.

Naast rookmelders met HomeKit kun je je slimme huis ook nog uitbreiden met thermostaten en radiatorknoppen met HomeKit, die je eveneen kunt meenemen in je scenes.

