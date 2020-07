Met HomeKit Secure Video kun je videobeelden van je camera's beveiligd opslaan via iCloud. Wat moet je weten over HomeKit Secure Video, wat heb je nodig om het te gebruiken en welke camera's ondersteunen het? We zochten het voor je uit!

HomeKit Secure Video: wat is het?

De beelden van je beveiligingscamera zijn erg privacygevoelig. Sommige mensen hebben een dergelijke camera in de woonkamer of in de slaapkamer staan en je wilt niet dat anderen kunnen meekijken. Met HomeKit Secure Video worden alle beelden van je camera lokaal geanalyseerd om te kijken of er mensen, huisdieren, auto’s en andere voorwerpen in beeld zijn. De beelden worden daarna lokaal versleuteld en met end-to-end encryptie naar een beveiligde opslagplaats op iCloud verstuurd. Alleen jij en de mensen die je hebt uitgenodigd kunnen de beelden zien. Apple beschikt niet over een sleutel. Via de privacy-instellingen bepaal je wanneer de HomeKit-camera mag streamen, opnemen of volledig uitgeschakeld moet zijn. Bij Google’s Nest was er nog wel eens onduidelijkheid of een uitgeschakelde camera misschien toch iets registreerde. Die twijfel zal er bij Apple minder snel zijn omdat het bedrijf geen business heeft gemaakt van het exploiteren van je gegevens.

HomeKit Secure Video: met welke camera’s?

Apple heeft al bevestigd dat drie fabrikanten ondersteuning voor deze functie gaan aanbieden. Mogelijk volgen er in de toekomst nog meer camerafabrikanten.

Netatmo heeft de Welcome (ca. 200 euro) en Presence-camera’s (ca. 300 euro)

heeft de Welcome (ca. 200 euro) en Presence-camera’s (ca. 300 euro) Eufy is een relatief nieuwe aanbieder van HomeKit-camera’s en brengt onder andere de EufyCam 2c uit via Amazon

is een relatief nieuwe aanbieder van HomeKit-camera’s en brengt onder andere de EufyCam 2c uit via Amazon Eve heeft de Eve Cam, die alleen via de fabrikant zelf verkrijgbaar is

heeft de Eve Cam, die alleen via de fabrikant zelf verkrijgbaar is Xiaomi heeft met de Aqara G2H een goedkope camera met HomeKit Secure Video, onder andere verkrijgbaar bij Amazon

heeft met de Aqara G2H een goedkope camera met HomeKit Secure Video, onder andere verkrijgbaar bij Amazon Logitech heeft de Circle 2 (ca. 150 euro) met HomeKit-ondersteuning, maar deze is moeilijk verkrijgbaar

Bekijk ons uitgebreidere overzicht van HomeKit-camera om te kijken welke camera’s deze functie ondersteunen.

Bekijk ook Deze HomeKit-camera's zijn in Nederland verkrijgbaar Zoek je een camera met HomeKit-ondersteuning, dan kun je bij meerdere fabrikanten terecht. Dit zijn de HomeKit-camera's waar je uit kunt kiezen en we geven je de beste keuze voor een HomeKit camera.

Eufy biedt ook al allerlei andere slimme apparaten zoals stofzuigers, die ook al met andere platformen werken. Hopelijk betekent het dat die andere apparaten ook ondersteuning voor HomeKit gaan bieden.

HomeKit Secure Video: wat kost het?

HomeKit Secure Video is te gebruiken als je een betaald iCloud-account van 200GB of 2TB hebt. Betaal je al maandelijks voor iCloud-opslag van minimaal 200GB per maand, dan kun je HomeKit Secure Video zonder extra kosten gebruiken. Deze accounts zijn geschikt voor HomeKit Secure Video:

200GB iCloud-account (€2,99 per maand): 10 dagen historie, 1 camera

2TB iCloud-account (€9,99 per maand): 10 dagen historie, 5 camera’s

Ook fijn: de opslag van camerabeelden gaat niet ten koste van je iCloud-opslag. Het maakt dus niet uit hoeveel ruimte de videobeelden in beslag nemen. Dat er toch onderscheid wordt gemaakt tussen de twee varianten heeft ermee te maken dat Apple mensen die meer betalen ook iets meer wil bieden.



Met dank aan Bas van der Ploeg.

Mogelijkheden voor HomeKit Secure Video

Heb je een geschikte camera, dan is er een aantal mogelijkheden die je kan gebruiken. Je kan instellingen aanpassen voor zowel als je thuis bent als wanneer je weg bent. Je hebt in beide gevallen de keuze tussen meerdere opties voor zowel streamen als opnemen:

Uit: niemand kan streams en opnames bekijken. De camera detecteert geen beweging en kan ook niet meegenomen in de automatiseringen.

niemand kan streams en opnames bekijken. De camera detecteert geen beweging en kan ook niet meegenomen in de automatiseringen. Detecteer activiteit: de camera detecteert beweging, kan automatiseringen activeren en stuurt meldingen, maar niemand kan streams of opnames bekijken.

de camera detecteert beweging, kan automatiseringen activeren en stuurt meldingen, maar niemand kan streams of opnames bekijken. Stream: iedere bewoner van het huis kan de livestream bekijken, maar er wordt niets opgenomen. De camera detecteert beweging, kan geautomatiseerd worden en stuurt meldingen.

iedere bewoner van het huis kan de livestream bekijken, maar er wordt niets opgenomen. De camera detecteert beweging, kan geautomatiseerd worden en stuurt meldingen. Stream en sta opnames toe: Beelden worden zowel gestreamd als opgenomen. Alle activiteiten worden opgeslagen en kunnen teruggekeken worden. Ook automatiseren en notificaties zijn mogelijk.



Met dank aan Bas van der Ploeg.

Wat maakt HomeKit Secure Video uniek?

Het is bij veel meer aanbieders mogelijk om videobeelden in de cloud op te slaan. Dat Apple deze nieuwe functie nu aanbiedt in samenwerking met camerafabrikanten is vrij bijzonder. Normaal zijn dergelijke functies, zoals het herkennen van personen en huisdieren en het langer opslaan van je camerabeelden een premium-functie, waar ze extra aan verdienen. Apple belooft dit lokaal te gaan doen en met respect voor je privacy. Ook bijzonder is dat de beelden in iCloud worden opgeslagen, terwijl er normaal gesproken gebruik wordt gemaakt van de servers van de fabrikant.

Apple’s beschrijving van de nieuwe functies noemt specifiek het detecteren van ‘mensen, huisdieren of auto’s’. Het wekt de indruk dat het analyseren van de videobeelden door Apple zelf plaatsvindt, mogelijk door gebruik te maken van in eigen huis ontwikkelde functies op het gebied van machine learning en kunstmatige intelligentie.

Handig is dat de batterijstatus van de camera te controleren is vanuit de Woning-app. Je hebt hiervoor dus geen ander stukje software nodig. De Woning-app heeft overigens ook speciale knoppen voor interactie met de camera.

Wat heb je nodig voor HomeKit Secure Video?

Om HomeKit Secure Video te kunnen gebruiken heb je het volgende nodig:

Een geschikte HomeKit-camera

iOS 13 of nieuwer

Een iCloud-account met 200GB of 2TB opslag

Een HomeKit-hub zoals een Apple TV, HomePod of thuisliggende iPad

Bekijk ook HomeKit hub: gebruik je Apple TV, iPad of HomePod als woninghub voor HomeKit Je hebt een HomeKit hub nodig om apparaten of afstand te kunnen bedienen. Hiervoor kun je een HomePod, iPad of Apple TV als woninghub gebruiken. In deze tip lees je hoe je dit instelt, zodat je een hub hebt voor je HomeKit-apparaten.

Waarom biedt Apple HomeKit Secure Video aan?

Apple vraagt geen vergoeding voor HomeKit Secure Video, terwijl andere aanbieders vaak wel een vast maandbedrag vragen voor het analyseren en opslaan van videobeelden en het raadplegen van een historie. Toch zit er wel degelijk een gedachte achter. Met deze dienst kan Apple de inkomsten uit diensten verhogen. Mensen zullen immers sneller geneigd zijn om hun iCloud-account te upgraden en een account met 200GB opslag is daarvoor een minimale vereiste.

Er is ook ondersteuning voor HomeKit-routers. Dit houdt in dat je accessoires kunt afschermen van het netwerk met een firewall. De merken die hieraan meedoen zijn Linksys, Eero en Spectrum. Ook hier verwachten we dat er nog wel meer fabrikanten zullen volgen.

Wil je weten welke HomeKit-camera’s er op dit moment in Nederland verkrijgbaar zijn? Kijk dan eens naar onderstaande round-up!