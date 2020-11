Adaptive Lighting in HomeKit is een handige functie voor het automatisch aanpassen van de verlichting. In het Nederlands wordt de functie adaptieve verlichting genoemd. Wat heb je hiervoor nodig en hoe stel je dit in?

Met slimme verlichting in HomeKit kun je vanaf een druk op de knop de kleuren van je lampen veranderen. Van koud witlicht tot warme gelere verlichting of zelfs een fel kleurtje: met slimme lampen is veel mogelijk. Adaptive Lighting in HomeKit is een handige functie waarbij de kleur van je lampen gedurende de dag wijzigt, om zo de ideale kleurtemperatuur te tonen. Maar wat heb je nodig om hier gebruik van te maken? Hoe stel je Adaptive Lighting in HomeKit in?

Wat is Adaptive Lighting in HomeKit?

Adaptive Lighting, in het Nederlands adaptieve verlichting, zorgt ervoor dat je lampen zich gedurende de dag automatisch aanpassen. Je wordt wakker met warme kleuren, zodat je rustig aan de dag kunt beginnen. Overdag kleurt de lamp een stuk koeler om optimaal geconcentreerd te blijven en wordt je verlichting ‘s avonds weer een stuk warmer om blootstelling aan blauw licht te voorkomen. De overgang naar de verschillende tinten gaat geheel automatisch, zodat je er zelf geen omkijken naar hebt. Je hoeft dus niet meer zelf een kleur te kiezen als je bijvoorbeeld extra geconcentreerd wil werken. Bij adaptieve HomeKit verlichting verandert alleen de kleur; de helderheid blijft gedurende de dag gelijk.

Dit heb je nodig voor adaptieve verlichting in HomeKit

Om hier gebruik van te kunnen maken, heb je wel een aantal dingen nodig:

Momenteel bieden twee systemen ondersteuning voor Adaptive Lighting in HomeKit:

Eve met de Eve Light Strip

Philips Hue met White Ambiance, White & Color Ambiance en diverse armaturen

Zorg er altijd voor dat je de meest recente firmware-update van jouw slimme verlichting hebt. Voor Philips Hue heb je minimaal versie 1941132070 van de Hue-bridge nodig.

HomeKit Adaptive Lighting instellen

Het instellen van de adaptieve verlichting in HomeKit doe je zo:

Zorg ervoor dat de slimme verlichting naar de meest recente versie is bijgewerkt. In het lijstje hierboven lees je welke systemen nu ondersteund worden. Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Er verschijnt een melding bovenaan het scherm scherm dat je lampen geschikt zijn voor adaptieve verlichting. Tik hierop. Na het tikken op de melding, laat de Woning-app weten welke lampen geschikt zijn. Vink de lampen aan of uit die je hiervoor wel of niet wil gebruiken.

Zie je de melding voor adaptieve verlichting niet of wil je een lamp later aanpassen? Volg dan deze stappen:

Open de Woning-app en hou dan een lamp ingedrukt om de kleurinstelling aan te passen. Tik bij de kleuren op de knop linksboven, te herkennen aan het zonnetje.

Zie je het zonnetje niet? Dan is de lamp niet geschikt voor adaptieve verlichting of je hebt niet de meest recente software-update van je slimme lampen en/of eventuele bridge.

Na het instellen van de lamp voor adaptieve verlichting, brandt hij automatisch in de juiste kleur voor het moment van de dag zodra je hem aan zet. Zolang de lamp aan staat, past de kleur zich automatisch aan. De helderheid van je lamp moet je nog wel zelf regelen. Als je de helderheid lager zet, kleurt de lamp nog warmer. Zet je hem juist feller, dan wordt het licht steeds witter.

Het is niet mogelijk om zelf een tijdsschema in te stellen of een nog sterker effect te kiezen. Als je de kleurtemperatuur van de adaptieve verlichting te laag of juist te hoog vindt, kun je het beste alsnog zelf de kleur van je lamp aanpassen.

Adaptieve verlichting uitschakelen

Wil je de functie niet meer gebruiken omdat het niet bevalt? Je kan het eenvoudig uitschakelen:

Open de Woning-app en hou dan een lamp ingedrukt. Selecteer een andere kleur dan de knop met het zonnetje. Je kan bij alle kleuren ook op Wijzig tikken als je één van de vijf standaardkleuren wil aanpassen.