Philips Hue is slimme verlichting voor in huis die je met je iPhone of iPad kan bedienen. Wat kun je allemaal met Philips Hue, welke lampen zijn er en waar werkt het mee samen? In deze gids lees je alles wat je wil weten over Philips Hue.

Philips Hue: alles wat je wilt weten

In deze gids lees je alles over Philips Hue. Dit zijn slimme ledlampen en bijbehorende accessoires die via een app en met Siri en HomeKit te bedienen zijn. Als je meer info wil over wat je met Philips Hue kan en wat er zoal verkrijgbaar is, dan ben je hier aan het goede adres!

Wat is Philips Hue?

Philips Hue omvat een serie lampen, sensoren en accessoires die op afstand te bedienen zijn via een iPhone- en iPad-app. De meeste Philips Hue-lampen stralen niet alleen wit licht uit, maar zijn in te stellen op miljoenen kleuren. Alle lampen zijn draadloos met elkaar verbonden en werken met Zigbee (en in de nabije toekomst ook met Thread en Matter). Wil je HomeKit gebruiken en de lampen ook buitenshuis bedienen, dan heb je de Philips Hue Bridge nodig. Dit centrale kastje sluit je aan op de internetaansluiting thuis, meestal in de meterkast. Dankzij deze Bridge werkt het Philips Hue-systeem met heel veel smart home-systemen en -protocollen, waaronder HomeKit.

Als Apple-gebruiker zul je meestal de Woning-app van Apple gebruiken voor het automatiseren van je lampen, maar in de Philips Hue-app kun je nog wat specifieke dingen regelen zoals de kleurinstelling van de meerkleurige gradient-lampen. Daarnaast zijn er talloze apps van derden, die bijvoorbeeld een disco-effect geven.

Begin je voor het eerst met Philips Hue, dan heb je niet meteen een Bridge nodig. Je moet dan de nieuwere Bluetooth-versies van de slimme lampen hebben en kunt dan de lampen lokaal bedienen vanaf je iPhone met Bluetooth. Je gebruikt hiervoor de Philips Hue-app.

Wat heb ik nodig voor Philips Hue?

Om Philips Hue te kunnen gebruiken, heb je in ieder geval een startersset nodig met daarin een bridge om de lampen aan te koppelen. Bovendien heb je de app nodig om de lampen voor de eerste keer te installeren. Dit zijn alle benodigdheden om van start te gaan:

Philips Hue Bridge (voor HomeKit en buitenshuis bedienen)

Philips Hue-lampen (minimaal één)

iPhone, iPad of ander geschikt toestel (bijv. Android)

Philips Hue-app

Wifi-netwerk

Welke lampen zijn er van Philips Hue?

Philips begon in 2012 met één soort lamp: een ledlamp met 16 miljoen kleuren en een normale fitting (E27). Inmiddels is het assortiment fors uitgebreid. Zo zijn er nu ledstrips, plafondlampen, kinderlampen, spotjes en meer. Ook verkoopt Philips schakelaars voor mensen die hun lampen toch liever met een drukknop bedienen. We zetten de belangrijkste producten hieronder op een rij. Let op dat er regelmatig wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling waarin Philips Hue-lampen worden verkocht.

Philips Hue LED-lampen

Met de Philips Hue LED-lampen kun je je bestaande armatuur slim maken. Je hoeft dus alleen te investeren in een nieuwe lamp. Er is heel veel keuze:

Lampfitting : E14, E27 of GU10

: E14, E27 of GU10 Lampvorm : lamp, kaars, kogel of Edison

: lamp, kaars, kogel of Edison Stijl : modern of vintage met zichtbare gloeidraad (filament)

: modern of vintage met zichtbare gloeidraad (filament) Kleur : White (één kleur zacht warmwit), White Ambiance (warmwit tot koelwit) of White and Color Ambiance (16 miljoen kleuren)

: White (één kleur zacht warmwit), White Ambiance (warmwit tot koelwit) of White and Color Ambiance (16 miljoen kleuren) Verlichtingssterkte: er zijn zwakkere lampen van 500 lumen maar ook heel felle lampen van 1100 lumen of meer (die je ook kan dimmen)

Wil je goedkoper uit zijn, dan kun je een pakket met 2, 3 of 4 stuks kopen. Voor beginners zijn een starterkits met Bridge en slimme knop of dimmer switch.

De Hue White is de meest eenvoudige lamp in het assortiment. Deze lamp kan één tint wit licht tonen en is daarom ook meteen de goedkoopste lamp in het assortiment. Deze lamp is vooral geschikt in de badkamer, kelder of in andere ruimtes waar je het niet per se heel sfeervol hoeft te maken. Zoals alle Hue-lampen kun je deze ook gewoon dimmen.

De White Ambiance-lampen kunnen verschillende wittinten aannemen, van warm tot koel. Deze lampen zijn prettig voor in een studeerkamer of als leeslamp, omdat je het licht bijvoorbeeld heel koel kunt zetten ter bevordering van je concentratie.

De lampen van het type White and Color Ambiance brengen zonder twijfel de meeste kleur in je woning. Deze kunnen zowel wit als gekleurd licht tonen, met maar liefst 16 miljoen kleuren die allemaal dimbaar zijn. Wil je energie besparen, zet je lampen dan op blauw of paars want die kleuren zijn het Deze lampen gebruik je vooral in je woonkamer, bijvoorbeeld als je een bepaalde sfeer wil creëren, een feestje wil geven of een spannende film aan het kijken bent. Dit zijn ook de duurste LED-lampen.

E27 normaal E27 filament E27 starterkit GU10 E14

Philips Hue Lightstrip

Wil je een mooie, heldere lichtstrip? Dan kun je ook bij Philips Hue terecht. Je kunt kiezen uit verschillende uitvoeringen, bijvoorbeeld de Lightstrip Plus V4 voor binnenshuis, de gradient Lightstrip voor binnenshuis of een speciale lichtslang voor in de tuin. Meestal koop je deze in een lengte van 2 meter, die je kunt uitbreiden met verlengstukken van 1 meter. De lichtstrip kan ook miljoenen kleuren tonen en kan ook heel fel licht tonen. Bij de gradient-versie kun je aangeven welke kleurcombinaties je wil hebben. Je krijgt dan een mooi regenboogeffect. Sommige lightstrips zijn geschikt om achterop de tv of een beeldscherm te plakken. Met de plakstrip kun je de slang vrijwel overal bevestigen, bijvoorbeeld achter de bank, onder het keukenblok of bovenop de kast. Je hebt alleen een stopcontact nodig.

Binnen Buiten Gradient

Hue Play

De Hue Play is een lichtbalk die je onder je televisie, achter je computer en op andere plekken kunt neerleggen of ophangen. Je kunt ze los kopen, waarbij je later eventueel nog een uitbreiding kunt aanschaffen. Maar veel mensen zullen meteen kiezen voor een setje van twee. Je kunt deze lampen bijvoorbeeld combineren met de Philips Hue Sync Box, om een soort Ambilight-effect op de televisie te krijgen.

Hue Play 1x Hue Play 2x Hue Play Extension

Hue Go

De Hue Go is een kleine lichtbol en kan gebruikt worden als sfeerverlichting thuis, maar je kunt hem ook meenemen dankzij de ingebouwde batterij. Er zijn twee generaties: de eerste heeft een lichtopbrengst van 300 lumen en de nieuwere v2 levert 520 lumen. De batterij gaat zo’n 3 uur lang mee en het opladen duurt ongeveer anderhalf uur, wat best lang is vergeleken met de gebruiksduur die je ervoor terugkrijgt. Zó vaak neem je een lamp waarschijnlijk niet mee buiten de deur, maar zorg wel dat je tijdig begint met opladen als je een avondje op het terras buiten wilt zitten.

Philips Hue armaturen en meer

Naast de losse lampen heeft Philips ook kant-en-klare sets die geschikt zijn voor Hue. Dit zijn vaak spotjes, plafondlampen, leeslampjes en tafellampen. Het assortiment wordt vaak uitgebreid en de lampen worden vaak geleverd met een losse Hue dimmer schakelaar. De prijzen variëren van €25 voor een verlenging van de ledstrip tot meer dan €300 voor een hanglamp, dus je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Er zijn ook spotjes voor in de badkamer die bestand zijn tegen water.

Bekijken:

Philips Hue buitenverlichting

Voor in de tuin of op het balkon heeft Philips speciale buitenverlichting. Net als bij de armaturen kun je het zo gek maken als je wil. Zo zijn er wandlampen, maar ook verschillende soorten sokkels in alle hoogtes.

Bekijken:

Welke accessoires zijn er voor Philips Hue?

Naast de verlichting zelf, heeft Philips ook accessoires in huis om je lampen mee te bedienen. Dit kan handig zijn als je even geen zin hebt om je iPhone te gebruiken of als je vaak gasten over de vloer hebt die ook je licht aan of uit willen zetten. Onderstaande accessoires kun je ook gebruiken in HomeKit, zodat je er zelfs andere HomeKit-accessoires mee kunt bedienen.

Philips Hue Play HDMI Sync Box

Met de Hue Sync Box kun je de lampen rondom je tv afstemmen op wat er op het scherm te zien is. Je hebt dus het effect van een Ambilight-tv, zonder dat je daarvoor een speciale Philips-tv hoeft aan te schaffen. Het werkt met meerdere lampen die je rondom je tv hebt opgehangen, bijvoorbeeld met de Hue Play.

Philips Hue Dimmer Switch

De goedkoopste schakelaar is de Philips Hue Dimmer. Deze heeft standaard vier knoppen, waarmee je bepaalde scenes kunt activeren, het licht uit kunt doen of het licht kan laten dimmen. De dimmer is zelf in te stellen via de Hue-app, maar via HomeKit fungeren de vier knoppen als zelfstandige toetsen met elk hun eigen functie. De dimmer werkt op een platte batterij en kun je via de meegeleverde accessoires aan de muur bevestigen. Het deel met de knoppen is ook als afstandsbediening voor op tafel te gebruiken. Bij de meeste armaturen en pakketten wordt deze schakelaar standaard meegeleverd, maar je kan er meerdere in huis gebruiken.

Philips Hue Tap Dial Switch

Om al je lampen te bedienen kun je ook de tweede generatie Hue Tap gebruiken. Dit is een ronde afstandsbediening met vier knoppen. Elke knop kan worden ingesteld om de verlichting in maximaal drie afzonderlijke kamers of zones in huis te bedienen. Zo kun je snel een lichtscene activeren. De Tap is er in zwart of wit.

Door een knop aan te tikken kun je onmiddellijk een lichtscène activeren of aanpassen. Er zit ook een intuïtieve dimregeling in: hoe sneller je aan de knop draait, hoe sneller de verlichting dimt of helderder wordt. Draai je langzamer, dan gebeurt het wat geleidelijker. Net als de vorige Hue Tap kun je ‘m los gebruiken, aan de muur bevestigen of magnetisch aan een metalen oppervlak plakken. De Europese versie wordt geleverd met een vierkante achterplaat en is iets kleiner dan in de afbeeldingen die je hier ziet. In tegenstelling tot de vorige Hue Tap, die zelf energie opwekte door het indrukken van de knop, vereist de nieuwe Hue Tap Dial een batterij. Het gaat om een CR2032-batterij, ook wel bekend als een knoopcelbatterij. De Philips Hue Tap in zwart of wit kost €49,99. Lees ook onze Philips Hue Tap review.

Philips Hue Smart-knop

Philips Hue heeft een slimme knop waarmee je allerlei scenes kunt activeren. Je bedient de lampen met één druk op de knop en kunt ook het licht inschakelen op basis van het tijdstip. Druk je ’s ochtends op de knop, dan krijg je bijvoorbeeld felle verlichting waarbij je goed kunt ontbijten en werken. Maar druk je ’s avonds laat op dezelfde knop, dan activeert de Hue Smart-knop een gezellige scene met warm licht.

Met één klik bedien je je slimme lampen, zonder dat je een smartphone nodig hebt. Dus ook geschikt voor huisgenoten die technisch niet zo handig zijn. Druk één keer om de lampen aan en uit te zetten, of houd de knop ingedrukt om ze te dimmen of te versterken versterken.

Je kunt deze knop los gebruiken of aan de wand bevestigen met de speciale wandhouder. De knop is alleen verkrijgbaar in wit en is gemaakt van siliconenrubber. Hij heeft een IP-waarde van IP44 en is dus ook geschikt voor in de badkamer, omdat hij tegen spatwater kan. Buitenshuis is echter minder geschikt. Hij meet 32 x 14,5 mm en als je de wandplaat erbij wilt gebruiken moet je rekening houden met een muuroppervlak van 76 x 76 mm.

Net als bij de andere Hue-producten werkt het met HomeKit (via de Hue-bridge), Siri, Google Assistent, Amazon Alexa en Microsoft Cortana. De Philips Hue Smart-knop is voorgeconfigureerd en is dus meteen na het koppelen met je Hue-systeem te gebruiken, zonder dat je dingen hoeft in te programmeren.

Bekijk de Philips Hue Smart Button bij Amazon.nl voor ca. €25

Philips Hue Motion bewegingssensor

De Philips Hue Motion is een bewegingssensor voor je Hue-verlichting. Hiermee gaan je lampen automatisch aan zodra je in het zicht van de sensor komt. Dit komt bijvoorbeeld goed van pas als je met je handen vol een kamer binnen komt lopen, maar is bijvoorbeeld ook handig voor op de wc. Je kan zelf instellen na hoeveel minuten geen beweging de lampen ook vanzelf weer uit gaan, dus je hoeft geen lichtknopje meer aan te raken. Als je deze bewegingssensor gebruikt in HomeKit, is het ook meteen een temperatuur- en lichtsensor.

Philips Hue Smart Plug

Het idee bij de Hue Smart Plug is dat je je gewone verlichting kunt aansluiten op deze slimme stekker. Vervolgens bedien je met de Philips Hue app de timers, of schakel je ze zelf aan en uit. Je kunt natuurlijk ook alle andere stekkers inpluggen, zoals een televisie of printer.

Welke Philips Hue apps zijn er?

Heb je een Hue-pakket gekocht, dan is de officiële Philips Hue-app (link) onmisbaar. Met de Hue-app stel je alle lampen in, deel je ze in in kamers en pas je de kleuren aan. Je kan met de Hue-app ook instellen dat lampen automatisch aan of uit gaan op basis van je locatie of tijdstip. Het is ook mogelijk om wekkers in te stellen, zodat de lampen in de slaapkamer je langzaamaan wekken.

Maar wil je écht lol beleven aan je Hue-set, kijk dan ook eens naar de volgende apps:

iConnectHue for Philips Hue (€4,99, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.4+) - Veruit de beste en meest complete Hue-app die er is. Met deze app heb je zoveel vrijheid, dat je je hele huis naar eigen smaak en wensen kunt verlichten. Ook zijn er meer mogelijkheden om de accessoires in te stellen.

+ , iOS 13.4+) - Veruit de beste en meest complete Hue-app die er is. Met deze app heb je zoveel vrijheid, dat je je hele huis naar eigen smaak en wensen kunt verlichten. Ook zijn er meer mogelijkheden om de accessoires in te stellen. MagicHue (Gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Transformeer je huis tot een LivingColor-kunstwerk, van rustige overgangen tot flashy en dynamische ervaringen

Ambify (€3,49, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Met Ambify laat je je verlichting perfect samenwerken met je eigen muziek.

Werkt Philips Hue ook samen met andere systemen?

Via het Friends of Hue-label werkt de Hue-verlichting ook samen met allerlei andere systemen. Een van de Friends of Hue-partners is Busch-Jaeger, een bekende Duitse fabrikant van schakelmateriaal. Ook Niko en Gira zijn van de partij.

Bekijken: Friends of Hue slimme lichtschakelaars (prijzen variëren)

Los van de ondersteuning met HomeKit, werkt Hue ook samen met Amazon Alexa, Google Assistent en Microsoft Cortana. Ook andere systemen zijn compatibel met Philips Hue, zoals de spullen van Nest en Logitech. Onder de naam Philips Hue Entertainment werken ze samen met game-accessoiremaker Razer. Zoals eerder gezegd kun je Hue ook automatiseren via IFTTT (If This Then That).

In Nederland kun je Philips Hue bovendien gebruiken in combinatie met Toon van Eneco. Deze slimme thermostaat zorgt ervoor dat de verlichting mee kleurt met de status van je woning. In combinatie met Toon werkt je verlichting ook samen met slimme rookmelders en slimme stekkers.

Wat zijn de voor- en nadelen van Philips Hue?

Kort samengevat: Philips Hue is een fijn product, maar je betaalt er wel voor.

Pluspunten Philips Hue-lampen hebben een goede productkwaliteit.

Philips Hue-lampen hebben een goede productkwaliteit. De lampen zijn op allerlei manieren te automatiseren, bijvoorbeeld met IFTTT.

De lampen zijn op allerlei manieren te automatiseren, bijvoorbeeld met IFTTT. Je kunt het systeem eindeloos uitbreiden met nieuwe lampen.

Je kunt het systeem eindeloos uitbreiden met nieuwe lampen. Philips komt regelmatig met nieuwe producten in de Hue-lijn.

Philips komt regelmatig met nieuwe producten in de Hue-lijn. Hue is een belangrijk product voor Philips, dus ze zullen er niet zomaar mee stoppen (in tegenstelling tot Aziatische prijsknallers).

Hue is een belangrijk product voor Philips, dus ze zullen er niet zomaar mee stoppen (in tegenstelling tot Aziatische prijsknallers). Philips werkt nauw samen met Apple, waardoor er relatief weinig klachten zijn over de werking van de lampen.

Philips werkt nauw samen met Apple, waardoor er relatief weinig klachten zijn over de werking van de lampen. Philips Hue werkt samen met iPhone én Android. Minpunten De Philips Hue-lampen zijn prijzig.

De Philips Hue-lampen zijn prijzig. Winkeliers hanteren meestal de adviesprijzen, waardoor er weinig kans is op een koopje.

Wat zijn de alternatieven van Philips Hue?

Veruit de bekendste alternatief is de Tradfri-lijn van IKEA. Net als bij Philips Hue kun je met Tradfri je huis op een slimme manier verlichten. Er zijn witte lampen, gekleurde lampen, schakelaars, bewegingssensoren en ze werken samen met HomeKit. Het grootste voordeel van Ikea is dat de lampen een stuk goedkoper zijn dan van Philips Hue. Als je relatief goedkoop je hele huis slim wil maken, dan is IKEA Tradfri een betere keuze. Geef je meer om flexibiliteit, dan kun je beter terecht bij Hue. In een apart artikel hebben we de verschillen tussen Hue en Tradfri op een rij gezet.

In de afgelopen jaren zijn er niet veel Hue-alternatieven bijgekomen die kwalitatief net zo goed zijn. IKEA en diverse Chinese merken brengen wel goedkopere alternatieven op de markt, maar hierover krijgen we regelmatig klachten dat ze niet goed verbinding maken of niet altijd reageren.

Een alternatief van een beter merk is Osram Lightify. Ook van dit merk zijn verschillende lampen, LED-strips en accessoires zoals bewegingssensoren verkrijgbaar. Wil je een mooi lichtpaneel aan de muur? Dan raden wij de verlichting van Nanoleaf aan. Meer weten over Nanoleaf? Check dan onze review van de Nanoleaf Canvas.

