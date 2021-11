Met HomeKit is heel veel mogelijk. Het instellen gaat redelijk eenvoudig, maar als je echt een HomeKit-pro wil worden, moet je deze HomeKit-tips hebben. We hebben op deze pagina al onze tips over HomeKit gebundeld, zodat je meteen ziet wat de mogelijkheden zijn. Deze gids is zowel handig voor beginners als ervaren HomeKit-gebruikers.

HomeKit-tips voor beginners

Is HomeKit nieuw voor je? Ben je er nog niet mee begonnen, maar zit je er wel over na te denken? Dan hebben we een overzicht waarin we uitleggen wat het is en wat je ermee kunt doen. Bekijk ook onze round-up van accessoires die in Nederland te koop zijn.

Aan de slag met HomeKit

Als je eenmaal de eerste stappen hebt genomen is het tijd om aan de slag te gaan. We wijzen je de weg in het enorme aanbod van HomeKit-producten en geven tips welke apps van derden handig zijn. Ook leggen we uit hoe je een HomeKit-hub kunt instellen, zodat je je accessoires ook buitenshuis kunt bedienen.

HomeKit-tips voor de Woning-app

Veel activiteiten die je met HomeKit uitvoert, doe je via de Woning-app. Deze app staat dan ook centraal in de tips die we hieronder op een rijtje hebben gezet. Van het toevoegen en verwijderen van accessoires tot het uitnodigen van mensen om ook de HomeKit-accessoires te mogen bedienen: we hebben zoveel mogelijk onderwerpen geprobeerd af te dekken.

Zones, kamers en meer

Haal meer uit je accessoires

Pro-tips voor HomeKit

Mis je nog een nuttige HomeKit-tip? Stuur dan een reactie via de link onder dit artikel!