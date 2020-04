Je kunt ze vaak zo duur maken als je wil, die slimme stekkers. In dit artikel leggen we uit wat slimme stekkers voor je kunnen doen en zie je onze aanraders! Wil je echt goedkoop gaan, dan vind je onderaan dit artikel nog meer stekkers die je met een app kan bedienen, maar die zonder HomeKit werken.

Onze keuze voor een slimme stekker: Philips Hue Smart Plug

Philips Hue kennen we natuurlijk van de slimme verlichting die het merk al jarenlang verkoopt. Ze hebben ook een slimme stekker. Deze werkt via Zigbee naar de Philips Hue Bridge, maar kan ook via Bluetooth bediend worden. Dankzij de koppeling met de Hue Bridge is de Hue Smart Plug uiteraard compatibel met HomeKit. Het idee is dat je je gewone verlichting kunt aansluiten op deze slimme stekker. Vervolgens bedien je met de Philips Hue app de timers, of schakel je ze zelf aan en uit. Je kunt natuurlijk ook alle andere stekkers inpluggen, zoals een televisie of printer. Waarom zou je deze slimme stekker moeten kopen? Nou, omdat het een van de goedkopere opties is. Verder weten we uit jarenlange ervaring dat Philips Hue goede kwaliteit levert, en je er dus altijd op kunt rekenen. Werkt ook met: Google Assistent, Alexa



Dit zijn de beste slimme stekkers het HomeKit: onze top 10

Slimme stekkers en stopcontacten met HomeKit

Zoek je een slimme stekker, ook wel een slim stopcontact genoemd, dan kun je het beste kiezen voor eentje met HomeKit-ondersteuning. Die biedt je namelijk de mogelijkheid om alles met Siri te bedienen en bovendien kun je de apparaten meenemen in scenes van HomeKit. Met één stemcommando kun je dan een reeks apparaten in- en uitschakelen. Slimme stekkers met HomeKit hebben eigenlijk maar één nadeel: ze zijn meestal vrij prijzig. Zoek je een goedkopere oplossing met spraakbediening, dan kun je ook kijken naar slimme stekkers die met Alexa of Google Assistent werken.

Binnenshuis zijn deze stekkers veelal via Wi-Fi te bedienen. Buitenshuis kun je ook op afstand via 4G de stekkers in- en uitschakelen, maar dan moet je wel beschikken over een Woninghub voor HomeKit, zoals een Apple TV of iPad.

#2 Koogeek Smart Plug

De Koogeek Smart Plug is een slimme stekker met HomeKit, maar hij werkt ook met de Google Assistent en Amazon Alexa. Het grote voordeel is dat de stekker met Wi-Fi werkt en daardoor razendsnel reageert. Net als bij de andere slimme stekkers met HomeKit kun je aangesloten accessoires met Siri bedienen. De stekker is gemaakt van glimmend wit plastic. Deze is wat groter (6,5 bij 6,5 centimeter) en ziet er minder elegant uit dan veel andere stekkers. Daardoor kan de Koogeek nogal in de weg zitten als je een stekkerblok gebruikt: de andere aansluitingen worden daardoor geblokkeerd. Toch staat dit de veelzijdigheid niet in de weg.

Je zult deze stekker via AliExpress en andere kanalen moeten bestellen, want je vindt ze niet bij de meeste elektronicawinkels. Daardoor kan de levertijd wat langer zijn – maar de prijs is er dan ook naar. Lees onze Koogeek Smart Plug review voor meer info.

Werkt ook met: Google Assistent

Bekijk de Koogeek Smart Plug: €28 via Amazon

#3 Eve Energy

Als je een willekeurig apparaat slim met HomeKit wilt bedienen, dan kun je dat doen met de Eve Energy (voorheen Elgato). Deze slimme stekker steek je in het stopcontact en vervolgens sluit je daarop een elektronisch apparaat aan. Dankzij dit slimme tussenstukje kun je opeens het aangesloten apparaat bedienen met je iPhone of iPad: via de Eve-app of door een Siri-commando uit te spreken, omdat het immers met HomeKit werkt. In de app kun je allerlei gegevens raadplegen, zoals verbruik en de mogelijkheid om een apparaat aan en uit te zetten. Er zit een knopje aan de zijkant waarmee je de stekker ook zonder app kunt in- en uitschakelen. Handig op momenten dat je iPhone niet bij de hand is. Een nadeel van de Eve Energy is dat deze via Bluetooth communiceert, wat als beperking heeft dat de afstand tussen iPhone en stekker of tussen stekker en Homekit hub niet te groot mag zijn. Ook is de reactiesnelheid via Bluetooth lager dan bij stekkers die via Wi-Fi verbonden zijn. Wil je meer weten over Eve HomeKit-producten, lees dan onze speciale gids.

Werkt alleen met HomeKit

#4 Satechi slimme stekker

Satechi heeft een enkele en dubbele slimme stekker voor de EU. Qua uiterlijk lijkt het wel wat lijkt op de Koogeek, maar 40 euro ligt de Satechi eerder op het prijsniveau van de Eve Energy. De dubbele variant is met 60 euro relatief wat goedkoper.

Satechi is een merk dat via de Apple Store en winkelketens zoals Amac wordt verkocht. Wij zagen de enkele variant voorlopig alleen bij Amazon, maar de dubbele variant is wel bij Amac verkrijgbaar.

Deze stekker werkt met de Satechi-app en maakt verbinding via Wi-Fi (alleen 2.4GHz). Via HomeKit en Siri kun je scenes maken en activeren. Net als de Eve houdt deze slimme stekker realtime je energieverbruik in de gaten. Er is speciaal rekening gehouden met een wat compacter design voor Europese stopcontacten, zonder dat het naastgelegen stopcontact wordt geblokkeerd.

Bekijken:

#5 Koogeek stekkerblok

We noemden bij de Koogeek al even het probleem dat slimme stekkers vrij fors zijn, waardoor ze de andere ingangen in een stekkerblok kunnen blokkeren. Koogeek heeft daar de oplossing voor met een slim stekkerblok, die voorzien is van 3 aansluitingen, die elk afzonderlijk te bedienen zijn met HomeKit. De stopcontacten kunnen maximaal 3.000 Watt aan en er zit een 150 cm lange kabel aan om het geheel aan te sluiten op een normaal stopcontact.

Overigens is dit stekkerblok een manusje van alles, want het werkt met HomeKit, Alexa en Google Assistent. De aangesloten apparaten verschijnen in de Woning-app als schakelaar. Je krijgt ook gedetailleerde info over het stroomverbruik via de Koogeek-app.

Werkt ook met: Google Assistent, Amazon Alexa

Bekijk het Koogeek stekkerblok: €50 via AliExpress

#6 Eve stekkerblok

De Eve Energy Strip (of Power Strip) is een stekkerblok met drie aansluitingen, die je afzonderlijk van elkaar kunt aansturen. Dit stekkerblok is gemaakt van stevig aluminium. Via de Eve-app op de iPhone kun je het energieverbruik zien. De aansluitingen zijn beveiligd tegen overbelasting. Bijzonder is dat de Eve Power Strip voor de verbinding gebruikt maakt van Wi-Fi, terwijl deze fabrikant meestal voor Bluetooth kiest. Wi-Fi verbetert het bereik en de connectiviteit.

Werkt alleen met HomeKit

#7 VOCOlinc VP2 stekkerdoos

De Vocolink VP2 heeft vier aansluitingen, die je afzonderlijk kunt schakelen. De VP2 werkt zowel via HomeKit, Amazon Alexa en Google Assistent. Het stekkerblok kan daarnaast bediend en ingesteld worden met de eigen Linkwise app. Alle aansluitingen en de stekkerdoos zelf zijn beveiligd tegen overbelasting, temperatuuroverschrijding, kortsluiting en meer. De Vocolinc verbindt via Wi-Fi. Nadeel is dat actueel en historisch verbruik niet wordt gemeten.

#8 Osram Smart+

Osram heeft twee slimme stekkers in het assortiment: de normale grijze versie die met een Osram-app te bedienen is en deze HomeKit-versie, die te herkennen is aan de witte kleur. De Osram Smart+ met HomeKit is sinds eind 2018 verkrijgbaar en werkt via Bluetooth. In tegenstelling tot Eve krijg je bij deze stekker geen verbruiksstatistieken te zien.

Werkt ook met: Google Assistent, Amazon Alexa

#9 IKEA Tradfri-stopcontact

De IKEA Tradfri-stekkers zijn nu al verkrijgbaar en hebben sinds kort ook ondersteuning voor HomeKit. Het voordeel van deze stekker is dat deze goedkoop is, want hij kost maar een tientje. Je kan de stekker bedienen met de IKEA Tradfri-app, maar ook nog met een normale afstandsbediening. Dankzij HomeKit automatiseer je hem met al je apparaten. Let er wel op dat je een Tradfri-hub nodig hebt.

Werkt ook met: Google Assistent, Amazon Alexa

Bekijk de IKEA Tradfri-stekker bij IKEA (ca. 10 euro)

#10 Fibaro Wall Plug

Echt mooi is ‘ie niet, maar dat geldt wel voor meer producten van Fibaro. Deze stekker heeft een lichtgevende ring die het stroomverbruik weergeeft. De kleur loopt van blauw naar paars (van laag naar hoog verbruik), zodat je vanaf de buitenkant meteen kunt zien of je een apparaat beter uit kunt schakelen vanwege hoog stroomverbruik. In de Fibaro-app kun je nog meer gegevens over het stroomverbruik van de stekker bekijken. Een nadeel is wel dat hij door de verlichting iets minder geschikt is voor de slaapkamer, mocht je daar erg last van hebben.

Let op dat er twee uitvoeringen van de Fibaro-stekker bestaan, beide aangeduid met ‘type F’. De ene is bedoeld voor het Fibaro-systeem, communiceert via Z-Wave en werkt onder andere met de Toon-thermostaat. De andere is bedoeld voor HomeKit. Lees meer over de Fibaro Wall Plug in ons artikel.

Werkt alleen met HomeKit

Bekijk de Fibaro Wall Plug: ca. 70 euro

#11 Fibaro Single Switch

Dit is een inbouwschakelaar voor in het stopcontact. Hierdoor heb je dus geen slimme stekker meer nodig omdat de chip in het stopcontact meteen verbinding maakt met HomeKit. Controleer vooraf wel even of het past, want het installatiemateriaal is nogal groot en niet iedereen heeft een zee van ruimte achter het stopcontact. Ook te plaatsen achter een lichtschakelaar.

Werkt alleen met HomeKit

#12 Gardena Smart Power Adapter

Ook voor in je tuin kan een slimme stekker goed van pas komen. De Gardena Smart Power Adapter is een stekker die je zo in je stopcontact steekt. De stekker is spatwaterdicht, dus je hoeft je geen zorgen te maken om je tuinsproeier of een flinke regenbui. De stekker heeft een timerfunctie en is uiteraard te koppelen met HomeKit. Hou er wel rekening mee dat je het Gardena Smart basisstation nodig hebt.

Werkt ook met: IFTTT

Bekijk de Gardena Smart Power Adapter: €59,95 via Wehkamp

Bekijk de Gardena Smart basisstation: €261,70 via Wehkamp

Meer opties voor slimme stekkers (geen HomeKit)

Er zijn nog meer opties om je stekkers op afstand te bedienen. Deze opties werken zonder HomeKit:

Wat kun je met slimme stekkers?

Slimme stekkers bieden allerlei mogelijkheden. Zo kun je je kerstboom op afstand bedienen, ook als de lampjes van de kerstboom niet op afstand te bedienen zijn. Een andere goede toepassing is het slim maken van een ventilator als het warm is of een elektrische deken slimmer maken als de temperatuur kouder wordt. Maar er zijn ook toepassingen die minder geschikt zijn, zoals een koffiezetapparaat. Je zult altijd nog zelf koffie en water erin moeten doen. Apparaten die geen verdere interactie nodig hebben zijn het meest geschikt.

Het voordeel van een slim stopcontact is dus dat je een dom apparaat slim kan maken. Dit komt van pas als als veel van je producten in huis slim zijn, maar nog niet allemaal. Zonder een apparaat te hoeven vervangen, verbind je deze met je bestaande accessoires. Zo’n slim stopcontact is meteen ook te automatiseren. Zet bijvoorbeeld de ventilator aan zodra het boven de 25 graden wordt. Of zet een simpel bureaulampje aan zodra er beweging gedetecteerd wordt. Je hoeft dan niet een heel systeem voor slimme verlichting in huis te halen.

Slimme stekkers met Bluetooth, Wi-Fi of Zigbee

Bij de slimme stekkers die we hieronder bespreken is sprake van drie manieren om verbinding te maken: Bluetooth, Wi-Fi of Zigbee.

Zigbee

Geschikte producten: IKEA slimme stekker

Voorzover wij konden nagaan is IKEA de enige fabrikant die Zigbee gebruikt. Dit vereist wel een hub, bijvoorbeeld die van IKEA zelf. Er zijn ook mensen die het werkend hebben met een Hue-hub. Technisch gezien zou je ook voldoende hebben aan een Zigbee-remotes waarmee je de accessoires rechtstreeks kunt aansturen. Maar wil je HomeKit gebruiken dan zul je een Zigbee-geschikte hub of bridge moeten hebben die verbinding maakt met je netwerk.

Bluetooth:

Geschikte producten: Eve Energy, Osram SMART, Fibaro Single Switch, Philips Hue Smart Plug

Een verbinding via Bluetooth kan handig zijn, maar heeft wel een beperkter bereik. Vooral als het stekkerblok ver van de HomeKit-hub is verwijderd kan dit problemen geven bij de bediening op afstand. Bluetooth 5.0 heeft het grootste bereik en is daarom de beste optie.

Wi-Fi:

Geschikte producten: Eve Energy Strip, Koogeek, Osram, Parce Plus, Fibaro Wall Plug, Sinbeda

Deze stekkers maken rechtstreeks verbinding met je router en hebben een beter bereik dankzij de sterkere radio. Let wel op dat sommige producten een 2,4GHz netwerk vereisen, dus je moet in dat geval zorgen dat je een mesh-netwerk hebt of een apart 2,4GHz netwerk hiervoor gebruiken. Vaak staat deze frequentie echter uitgesteld, omdat het traag is en interferentie met andere draadloze apparaten kan veroorzaken.

HomeBridge

Voor handige types is er nog meer mogelijk wat betreft apparaten geschikt maken voor HomeKit. Je gebruikt hiervoor een Raspberry Pi in combinatie met Homebridge. In onze uitleg vind je het stappenplan hoe je het aanpakt.

