Heb je regelmatig last van lekkage in je kelder of bij de wasmachine en wil je daarvan vroegtijdig op de hoogte gehouden worden? Check dan deze water sensoren met HomeKit.

Waterschade aan je huis kan heel erg vervelend zijn en ook lastig om de oorzaak te achterhalen. Een slimme watersensor met HomeKit kan daarbij helpen. Het houdt lekkage niet tegen, maar het geeft je wel een gerust gevoel als je bijvoorbeeld al eerder last hebt gehad van lekkage. Deze slimme watersensoren waarschuwen je via een app, maar hebben soms ook nog meer snufjes om je op de hoogte te houden van de situatie in je huis.

Het aanbod van watersensoren met HomeKit is beperkt. Vandaar dat we in deze gids ook enkele opties zonder HomeKit in de lijst meegenomen hebben om je ruimere keuze te geven. Wel gaat het in alle gevallen om slimme melders.

Eve Water Guard

De Eve Water Guard werkt met Bluetooth en is voorzien van een verlengbare kabel van 2 meter die je rondom de mogelijke lekkageplek legt. De Eve Water Guard heeft een ingebouwde sirene van 100 decibel en op het blok in het stopcontact zitten lampjes die rood gaan branden als er lekkage gedetecteerd is. Dat is dus vooral handig als je hem in de kelder wil gebruiken, waar het vaak wat donkerder is.

Het voordeel is dat je geen bridge of hub nodig hebt, maar er zitten ook nadelen aan. Het grootste nadeel is dat deze sensor werkt met Bluetooth, waardoor het bereik beperkt is. Zeker als je hem in de kelder wil gebruiken (of juist heel hoog op zolder), kan het bereik met je Apple TV, HomePod of andere HomeKit-hub net tekort zijn om ook op de hoogte te blijven als je niet thuis bent.

Fibaro Flood Sensor

De Fibaro Flood Sensor is qua opzet wat anders dan de Eve Water Guard. Het gaat om een kleine ronde sensor die je op de plek zet waar je vermoedens van lekkage hebt. Je bent dus minder flexibel in het detecteren van lekkage, omdat het bereik simpelweg kleiner is. De sensor kan wel meer metingen uitvoeren. Behalve lekkage geeft deze ook de temperatuur weer, bijvoorbeeld van je vloerverwarming, en kan hij een waarschuwing geven als hij bewogen is.

Ook de Fibaro Flood Sensor werkt met Bluetooth. Doordat je deze niet in het stopcontact hoeft te steken, gaan er vervangbare batterijen in. De sensor gaat met nieuwe batterijen zo’n twee jaar mee. Mocht je deze willen aanschaffen, let dan wel goed op dat je de HomeKit-versie in huis haalt.

Aqara waterlekkage detector

Aqara is bekend van de vele HomeKit- en smart home-accessoires. In het assortiment hebben ze ook de Aqara Water Leak sensor, oftewel waterlekkage detector. Het is een klein rond apparaatje die je net als de Fibaro in de buurt legt van de mogelijke lekkage. Het nadeel van deze sensor is dat je er wel een Aqara-hub voor nodig hebt. Daarentegen werkt hij met Zigbee, wat een groter bereik heeft dan Bluetooth.

De sensor heeft geen ingebouwde sirene. Daarvoor maakt hij gebruik van de eventuele sirene in de hub die je gebruikt. De watersensor waarschuwt zodra het water 0,5 millimeter stijgt. Je krijgt dan een waarschuwing via de Woning-app of via de app van Aqara zelf. Er gaat een kleine knoopcelbatterij in die ook meer dan twee jaar mee gaat.

Qua hub kun je kiezen uit een grote variatie. De goedkoopste is de Aqara Hub E1, een soort usb-stick die je ook in een iPhone-adapter kan steken. De nieuwste is de Aqara Camera Hub G3, die ook dienst doet als beveiligingscamera.

Deze drie sensoren zijn de beste keuzes als je op zoek bent naar een sensor met ondersteuning voor HomeKit. Maakt HomeKit voor jou niet zoveel uit, dan is er nog een aantal andere opties waar je uit kan kiezen.

Honeywell W1 watersensor (zonder HomeKit)

Net als de Eve Water Guard werkt de Honeywell W1 watersensor met een korte kabel die water kan detecteren. Deze kabel is met een lengte van 1,2 meter wel een stukje korter dan bij Eve. Maar behalve water, kan deze Honywell Lyric W1 ook vorst detecteren. Dat is vooral handig als je bang bent dat je leidingen bevriezen. De sensor maakt verbinding via wifi en werkt op twee AA-batterijen. Je kunt hem dus niet in het stopcontact steken.

Deze sensor werkt samen met de Honeywell-app en stuurt je meldingen als er water of vorst gedetecteerd wordt. Ook zit er een ingebouwde sirene van 100 decibel in. Het nadeel van de eigen app is dat je de sensor niet kan combineren met bijvoorbeeld je verlichting of een ander accessoire.

KlikAanKlikUit waterlekkage detector (zonder HomeKit)

De lekkagemelder van KlikAanKlikUit is draadloos en werkt via Zigbee. Deze kan je gebruiken als je al een bestaand KlikAanKlikUit-netwerk hebt. Je hebt dan ook het ICS-2000 Control Station nodig, de hub die alle accessoires van dit merk aansturen.

Het apparaat bestaat eigenlijk uit twee onderdelen, namelijk een sensor en een zender. Deze zijn met een kabel aan elkaar verbonden. Door het platte ontwerp kun je de sensor op veel plekken kwijt, maar de zender moet dus wel in de buurt blijven. De waterlekkage detector werkt met twee batterijen. De zender kan je dankzij 3M-tape vastplakken op bijvoorbeeld de muur.

